Prezident Husák jedl k snídani, obědu a večeři stále stejnou věc. Smáli se mu

Jakou anekdotu zrovna asi odvyprávěl Gustáv Husák Fidelu Castrovi?

Foto: Profimedia.CZ

Život osmého československého prezidenta byl plný vzestupů i strmých pádů. Řídil se jednoduchým krédem: „Utíkej tak rychle, až budeš určovat směr." Byl považován za bezpáteřního kariéristu, politického fanatika, ale také pragmatika se zálibou v asketickém životě.

Gustáv Husák, vrcholný představitel vládnoucí Komunistické strany Československa, byl jedním z mála, kteří za první republiky vystudovali vysokou školu. Patřil tak mezi intelektuální elitu s dobrým vzděláním a rozhledem. „Skvěle manipuloval se svými posluchači, dokázal na sebe strhnout veškerou pozornost. To mu rozhodně pomohlo v jeho politické kariéře," vysvětluje historik a autor rozsáhlé monografie věnované Gustávu Husákovi Michal Macháček.

Ta byla dlouhá. Už v šestnácti letech vstoupil do Komunistického svazu mládeže a za druhé světové války se stal místopředsedou povstalecké Slovenské národní rady a společně s Ivanem Štefánikem zastával post pověřence vnitra ve Sboru pověřenců, výkonném orgánu Slovenské národní rady. V prvních poválečných letech jeho hvězda stoupala vzhůru. Na podzim roku 1947 získal přímý vliv na řízení slovenské policie a v roce 1948 se stal jedním z vlivných aktérů komunistického převratu. O tři roky později ale přišel strmý pád. Byl obviněn z tzv. buržoazního nacionalismu, zatčen a souzen za velezradu, sabotáž a vyzvědačství. 24. dubna 1954 byl na doživotí poslán do vězení.

Asketa Gustáv Husák

„Byl jedním z mála, který se během devíti let v komunistické base nepřiznal," říká Macháček. „Přitom muset strpět kruté mučení." To zahrnovalo bití, psychické týrání, odpírání spánku, jídla i vody. Tato zkušenost se do Husákovi osobnosti natrvalo vryla a zanechala hluboké šrámy.

Pobyt za mřížemi ho naučil skromnosti. Víc než skrblík, byl prý ale asketa a „psí čumák". „Ožil jen, když přišlo na řadu občerstvení a rozvoněla se nějaká ta cigánská pečeně," směje se bývalý reformní komunista Miroslav Kusý. „V tu chvíli se mu rozsvítila očka a najednou byl lidský, ochotný a dalo se s ním povídat. Za svačinu byl jednoduše vděčný."

Husák byl navíc workoholik. V kanceláři trávil minimálně dvanáct hodin denně. Aby ušetřil co nejvíce času a peněz, jídával jen jeden druh jídla. Párky se dvěma rohlíky. „Dával si je na snídani i k večeři," vzpomíná jeho sekretářka Josefína Darášová. „Své okolí tím doháněl k šílenství. Pracoval, kouřil a jedl párky."

Oblíbené jídlo prezidenta Husáka

V restauracích nebo na banketech si bývalý prezident rád dopřál i tradiční českou a slovenskou kuchyni, koňak, bílé víno a pivo. Miloval také rybí olej z tresčích jater. Věřil, že má zázračné léčebné účinky. Ke konci svého života totiž předpokládal, že trpí rakovinou. Ta mu nakonec byla opravdu diagnostikována.

Zdroj: Youtube

„V září roku 1990 už starý pán vypadal jako tělo bez duše. Odmítal jíst, jen kouřil a sem tam si dopřál skleničku alkoholu," popisuje komunistický historik Vilém Plevza. Po Novém roce 1991 se jeho zdravotní stav dále zhoršoval. Poslední týdny života strávil v nemocnici na Kramárech. Zemřel 18. listopadu odpoledne, na selhání srdeční a dýchací soustavy.

Zdroj:

www.cesky.radio.cz, www.dennikn.sk, www.plus7dni.pluska.sk