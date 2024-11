Externí autor 6. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbená televizní hlasatelka Marie Tomsová byla součástí populární skupiny lidí, kteří dennodenně divákům oznamovali, co se na jejich obrazovkách bude v nejbližších okamžicích odehrávat. Tyto časy jsou ale dávno pryč. Tomsové je dvaasedmdesát a momentálně se potýká se závažným zdravotním problémem.

Dnes již legendární hlasatelka se narodila před dvaasedmdesáti lety v Praze. Psal se rok 1952 a malá holčička vůbec netušila, že se jednou stane výraznou osobností československé a později i české televizní a rozhlasové scény.

Jejím snem bylo totiž stát se umělkyní, a tak se vrhla na studia výtvarné výchovy a českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Kalovy. Nicméně misky osudu byly v jejím případě naplněny jinak, než jak si přála mladá dáma, a tak se jednoho dne ocitla ve firmě s názvem Sportpropag.

„Jak už název napovídá, podnik měl propagovat masový sport dostupný pro všechny. Tak se to tehdy říkalo... Já měla vést podnikový časopis, jenže zásahem vyšší moci na vydávání časopisu nedošlo, a tak jsem rozesílala brožury Buď fit. To znamenalo, že jsem lepila známky, psala adresy a nosila balíčky na poštu,” vyprávěla Marie Tomsová o začátku svého dospělého pracovního života pro web i60.cz.

Před kamerou jako ryba ve vodě

Práce ji příliš nenaplňovala, a tak když se jednoho dne její kolegyně zmínila, že se v Československé televizi koná konkurz na televizní hlasatele, neváhala. S kamerou totiž už jistou zkušenost v té době měla.

„Při škole jsem se občas objevovala v písničkových klipech režiséra Bonaventury, jehož asistent měl vedle nás chatu. Hlas a výslovnost šly, čeština taky. O to místo jsem nijak sveřepě neusilovala, což byla výhoda, protože mě nesvazovala tréma. Vyjde, nevyjde, uvidí se,” prozradila dál Tomsová, která se věnovala společenským tématům a také se stala hvězdou oblíbené Sportky.

Kromě toho se objevila také ve filmu Zdeňka Trošky Slunce, seno a pár facek. V roce 1995 odešla z České televize a začala pracovat v rádiu Frekvence 1. Na „stará kolena” ovšem přišel jak pro ni, tak pro její fanoušky pořádný šok. Tomsová se v současné době potýká s vážnou ztrátou sluchu.

Je to frustrující, na levé ucho neslyším vůbec, říká

Redaktoři deníku Blesk ji zastihli na křtu kalendáře Aleše Cibulky, kde tuto zprávu potvrdila. „Je to frustrující, na levé ucho neslyším vůbec, pravé mi paní doktorka trochu zachránila,” svěřila se smutně novinářům, protože kvůli tomu musela zanechat spousty věcí, které měla ráda. Třeba i hraní divadla.

Přiznává, že pracovat s tímto hendicapem už zkrátka nešlo. Další věcí, co ji na celé situaci mrzí je to, že se kolikrát musí opakovaně dožadovat zopakování něčeho, co jí ten druhý říkal. I přese všechny nepřízně osudu se jí ale podařilo si alespoň něco z milované práce ponechat. Stále má svůj pravidelný fejeton v Rozhlase v pardubickém a hradeckém kraji, který mohou její fanoušci slýchat každou neděli. Tomsová ze svého vyprávění dokonce udělala i knihu, která se jmenuje: Jiná už nebudu.

Ačkoliv má Tomsová nyní velmi omezené pole působnosti, je vidět, že pokud někdo miluje svou práci, je to právě tato legendární hlasatelka. Přese všechny peripetie se totiž nevzdává ani v těch nejtěžších chvílích.

Zdroje: blesk.cz, i60.cz, cs.wikipedia.org