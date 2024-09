Jak ze špatného filmu se může zdát příběh Vlastimila, který stál v pozadí „nesourodého“ manželství, a nevěří, že jde o lásku. Nesvěřil se proto, aby se mu ulevilo, ale aby ukázal, jak dle něho podivný scénář může napsat život. Má výčitky, ale je to skutečně chyba nebo „jeho“ chyba, jak si myslí?

Rodinné vztahy

Můj příběh začíná krátkým vášnivým vzplanutím na vojně. Nepředcházel mu nějaký milostný vztah, prostě se to stalo na pouťové veselici. Když Helena zhruba po měsíci zjistila, že ráno nezvrací z „vlašáku“, jak si nejdřív myslela, vzali jsme se. Bohužel o ještě nenarozené miminko přišla, znovu otěhotnět se jí nedařilo, ač po mateřství toužila. Manželství nám nevydrželo nejen kvůli tomu, nějak jsme tehdy nenašli společnou řeč, i když to byla prima holka.

Ona se podruhé provdala a podruhé se jako bezdětná rozvedla. Já jsem se také znova oženil. S Hankou mám jediné dítě – syna Bohouše. Moje žena je neuvěřitelný pedant, neskutečná puntičkářka, která lpí na takových maličkostech, které normálnímu člověku rozum nebere. Zavděčit se jí není prakticky možné. Mně to roky jde jedním uchem tam, druhým ven, zvyknul jsem si žít pod pantoflem, ale vadilo mi, že byla strašně přísná na Bohouška. Úplně ho tím vlastně připravila o klukovské dětství a láskyplnou mateřskou náruč, kterou jsem mu jako otec neuměl vynahradit.

Náhodné setkání

„Jsi to ty? To snad není možné!“ ozvalo se vedle mě u pokladny v jednom supermarketu v naší stověžaté matičce, kde jsem tam byl na jednání. Divím se, že mě poznala. Přeci jenom za ta léta od našeho rozchodu má bujná kštice poněkud prořídla (její pozůstatky hledám na podlaze lupou, abych neměl doma průšvih), zdobí mě džbán na pivo, lépe řečeno z piva. Helena se ale nezměnila, naopak vyzrála a strašně zkrásněla.

Zašli jsme na skleničku. Vyprávěli si o našich životech. Pochlubil jsem se jí svým Bohoušem, jaký je to skvělý, hodný a hezký chlap – no prostě celý tatínek. Hrdě jsem ho vychválil do nebes.

Moje chyba…

Když jsme se loučili, domluvili jsme se, že zůstaneme v kontaktu. Pak jsme si začali občas volat, scházet se. Z našich povídání se vyvinulo hezké přátelství. Svěřil jsem se jí se svým domácím „peklíčkem“. Přiznám se, že jsem neměl v úmyslu Hanu opustit… Ale Helenka ve mně vzkřísila dávno pohřbený cit, který se rychle dral na povrch. Někde v hloubi duše jsem doufal v něco víc a věřil, že tím mým „postěžováním“ probudím i v ní nějaké soucítění, spříznění, protože její touha o někoho pečovat se jí prý nenaplnila.

Vylíčil jsem jí, jak to můj kluk nemá se svou přítelkyní lehké, protože ta jeho na domácnost naopak naprosto kašle, že její prioritou je práce. Že mu proto radím, ať si najde hodnou hospodyňku, aby nedopadnul jako já… A zavtipkoval třeba takovou, jakou je ona. A city jsem skutečně vzbudil…

Začala se o Bohouše zajímat. Těšilo mně to. Slíbil jsem jí, že je seznámím. Smáli se, naprosto si padli do noty. Já jsem s blaženým pocitem, že by Bohouš nebude proti, kdybych se rozvedl, začal snít o novém životě. Sen se mi zhroutil jeho slovy: „Tati, mami budu se ženit.“ Než jsem stačil spustit, že… „Ne tati, s tou ne, ale budeš mít radost. Našel jsem tu, kterou jsem hledal, a dává mi to, co mi scházelo.“ Ještě dodal, že se budou brát jen se svědky někde na lesní mýtině, že já a máma jsme zváni na oběd, kde bude pár jejich přátel.

Brali se na mýtině, vykácení starých stromů mělo být symbolem vykácení starých mýtů, uprostřed obory mladých stromků, coby symbolu naděje nového

… přesto nechápu

Helence to fakt seklo. Být módním porotcem napsal bych o ní, že byla jak víla. Blankytně modré splývavé šaty s hlubokým výstřihem zdobily živé drobné kvítky, které měla i ve vlasech. Bosá přišla i na oběd, stejně jako Bohouš. Ani nebylo znát, že jí za dva roky bude padesát a dělí je dvacet tři let. Bohouš je šťastný, ona ho zahrnuje neskutečnou mateřskou i partnerskou láskou a oba jen září.

Pominu-li, že mám tak trochu zlomené srdce, neboť jsem věřil, že náhodné setkání skončí jiným happy endem (s tím se ale vyrovnám) a vím, že rozum srdci neporučí, přesto nechápu, proč se hned vzali. Vždycky si budu vyčítat, že jsem syna připravil o otcovství a mě a Hanku o roli prarodičů – pokud jim to vydrží. Pokud ne, budu příčinou nešťastného soužití dvou bytostí, které jsou mi blízké. Nevěřím, že jde o romantické vzplanutí. Prostě jsem jednoho tomu druhému vybarvil těmi nejkrásnějšími barvami a to je, myslím si, ta má chyba.