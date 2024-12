Externí autor 2. 12. 2024 clock 3 minuty

Jsem poměrně benevolentní rodič a jen zřídka soudím ostatní, ale nedávno jsem zjistila, že moje kamarádka neustále dělá rozhodnutí, která podle mě ohrožují její miminko. Jsou to rozhodnutí, která hraničí se zanedbáváním. A i když mě to často trápí, cítím, že s tím nemohu moc dělat.

Moje kamarádka, kterou budu nazývat Jana, porodila před šesti měsíci dcerku jménem Sára. Zpočátku žila zcela běžným životem novopečené maminky – dítě bylo středobodem jejího světa a obě vypadaly velmi šťastně. Pak se ale před pár měsíci, když byly Sáře asi čtyři měsíce, stalo něco nečekaného.

Náhodou jsem potkala Janu v nedaleké kavárně, ale dítě s ní nebylo.

„Sára je doma a spí,“ odpověděla na mou otázku, kde má dceru.

„Aha, máš dnes na chvíli chůvu?“ zeptala jsem se.

„Ne, jen ji sleduji přes chůvičku,“ řekla Jana a zvedla telefon, na kterém byl vidět obraz spícího miminka v postýlce.

Matčino vysvětlení: Proč bych měla sedět doma?

Když viděla můj překvapený výraz, začala vysvětlovat, proč nechává spící miminko doma samotné: Sára prý spí tak dobře, že vydrží spát hodiny bez přerušení a téměř nikdy se neprobudí dříve než za dvě hodiny. Proto nevidí důvod, proč by měla sedět doma. Místo toho raději odchází z domu, aby si vyřídila věci, které by bylo těžší udělat, když je Sára vzhůru.

Během spánku si tak odskočí vyřídit pochůzky, dojde si na rychlý nákup v potravinách nebo vyzvednou balí na poštu. Občas si dokonce domluví kávu s kamarádkou někde v okolí. Dokud je v okruhu dvou kilometrů od spícího dítěte nebo vyřizuje nezbytné věci v blízkých obchodech, považuje to za naprosto bezpečné.

Obavy narůstají

Od té doby, co jsem se o tom od Jany dozvěděla, jsme se několikrát potkaly, když její miminko bylo samo doma. Pokaždé, když ji vidím, se mi obrací žaludek, protože si prostě myslím, že to, co dělá, je extrémně nebezpečné. Neustále myslím na nejhorší scénáře a na to, jak rychle se věci mohou zvrtnout.

Požáry vždy vznikají náhodou; co když se někdo vloupá do bytu, protože vidí, že nikdo není doma; miminka se mohou převrátit, zaklínit se a bez okamžité pomoci může dojít i k smrtelnému úrazu. I kdyby byla Jana jen pár minut od domova, nezaručuje to, že se dokáže vrátit včas, aby své dítě zachránila.

Hranice mezi bezstarostností a zanedbáváním

Podle mého názoru Janino chování už spadá do kategorie zanedbávání, nebo přinejmenším nezodpovědného rodičovství, které by se nemělo tolerovat, protože může mít pro dítě vážné následky. Jenže v místě, kde žijeme (v Austrálii), však neexistuje zákon, který by stanovoval, od jakého věku lze nechat dítě samotné nebo jaké jsou následky, pokud rodič nechá samotné nemluvně. Proto se cítím bezmocná tváří v tvář této situaci, i když se o dítě velmi obávám.

Dilema: Zasáhnout, nebo mlčet?

Upřímně řečeno, kromě toho, že bych jí možná řekla svůj názor a co k tomu cítím, opravdu nevím, co dělat. Ale i kdybych něco řekla, pochybuji, že by to něco změnilo. Jen by to ukončilo naše jinak dobré přátelství a vytvořilo mezi námi nepříjemnou situaci – naše zahraniční komunita je tady malá. Teď jen doufám, že se dítěti nic nestane, protože kdybych se o tom dozvěděla, nikdy bych si to neodpustila.

Jak moc bychom měli zasahovat do výchovy dětí našich přátel, i když máme pocit, že jsou v nebezpečí? Kde je hranice mezi potřebou odpočinku unavené matky a zanedbáváním dítěte? A co když naše dobře míněná rada způsobí více škody než užitku?

