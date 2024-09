Externí autor 20. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Spoustu věcí, kterých si člověk za běžného provozu doma nevšimne, vyjde na světlo na dovolené. Změna prostředí, denního rytmu, blízkost ostatních rodinných příslušníků, to všechno k tomu přispívá. Takže je na místě se zamyslet, jestli – a s kým – se nám chce k moři.

Poklidné soužití

Nikdy jsem neměl rád drama a zvýšené hlasy, možná proto, že od vlastních rodičů jsem si toho užil dost a dost. Byl jsem proto vděčný osudu, že mě svedl dohromady s mou ženou, která se na svět dívá podobně jako já.

Oba jsme klidné, mírné povahy, prakticky cokoli si vyříkáme bez křiku. V našem vztahu není potřeba dělat scénu, aby byla nějakému přání nebo námitce věnována pozornost toho druhého.

Náš syn je už dospělý, má vlastní rodinu – tedy manželku a dceru. Vnučka je ještě malinká, ale mladí jsou samostatní, občas nás navštěvují, hlídání zatím nepotřebují, jen občas povozit kočárek po venku. Jsme za to rádi, protože si ceníme naší harmonické rutiny a svobody.

Večer vždycky jídlo, společná sklenička vína, povídání o uplynulém dni, televize a spát. To je naše představa o příjemném životě.

Výborný nápad

Jednou, když byli mladí na návštěvě přes oběd, přišel syn s nápadem, že bychom mohli vyrazit na společnou dovolenou. A mě to hned nadchlo. Žena se sice zpočátku tvářila trochu pochybovačně, ale nenechala se přemlouvat příliš dlouho.

„Tak přeci jenom si dopřejeme do života nějakou tu změnu,“ prohlásila nakonec. Netušila, nakolik má pravdu.

Chorvatsko byla destinace dostupná autem, kterou jsme si společně mohli dovolit. Nemohl jsem se dočkat a těšil se na teplo, slunce, pláž a chorvatskou kuchyni.

Mladí zamluvili krásný apartmán kousek od pláže. Společná jídelna a dobře vybavený kuchyňský kout, dvě ložnice a dvě koupelny. Luxusní terasa s lehátky a výhledem na moře, no prostě sen.

Cestu jsme přežili ve zdraví i s mrnětem, které ukázalo, že je značně odolné a i dlouhou jízdu v autě zvládá. Ubytování vypadalo přesně jako na fotkách. Natěšeně jsme si vybalili zavazadla a vyrazili na první koupání.

Příliš tenké stěny

Jenže jsme nebyli připraveni na specialitu místní architektury: téměř papírové stěny apartmánu.

Slyšeli jsme, jak snacha po zbytek dne neustále našemu synovi něco vytýká a kritizuje ho. Že nepřinesl dost zralé ovoce, že neuklidil věci pro malou na vhodné místo, že má na sobě zmuchlané tričko, že špatně drží dítě a tak dále.

Jen jsme na sebe se ženou zaskočeně zírali. Tak to pokračovalo následující den, a pak další. Zjevně byla snacha zvyklá takhle se chovat, jenom na krátkých návštěvách u nás to nedělala, takže jsme o tom nevěděli.

Syn se za celou dobu neohradil, nijak se proti tomu peskování neozval. Zůstal zticha a nechal si to všechno líbit.

Dokázali jsme o tom mlčet po zbytek dovolené, nechtěli jsme to ještě zhoršovat na místě. Ale po návratu pořád nevíme, co s tím.

Nejsme si jistí, jak to řešit, a jestli vůbec. Mluvit dospělému člověku do jeho vztahu se nám nechce. Na druhou stranu, jsme jeho rodiče a máme o něj přirozeně starost. Ani příliš nevíme, jak začít, kdybychom to téma chtěli nějak otevírat. Takže to zatím rozebíráme mezi sebou a lámeme si hlavu.

