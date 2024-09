Externí autor 2. 9. 2024 clock 4 minuty

Kristýna se před narozením syna Ondřeje domluvila s manželem, že na mateřskou nastoupí místo ní on. Vlastně jí to sám navrhl. V práci nebyl spokojený, vydělával méně a tohle byla šance, jak být s malým při jeho prvních krůčcích. Jenže ani jeden nečekal, jak hrozně se to zvrtne.

Jmenuji se Kristýna a mám ročního syna Ondráška. Zatím ještě i manžela Honzu, i když nevím, jak dlouho. Jde o to, že před Ondráškovým narozením mi Honza navrhl, že by šel na mateřskou místo mě. Věděla jsem, jak moc se na malého těší, ale přiznal se, že ho to v práci nebaví a během mateřské by mohl třeba zkusit začít podnikat.

Hnaly mě peníze

Počítala jsem s tím, že budu při mateřské dál pracovat, abych alespoň nějak přispěla do rozpočtu, který bude bez mé výplaty dost napjatý, vydělávám totiž víc než Honza. Když můj manžel přišel s návrhem mateřské, napadlo mě, že to je ideální řešení. Vzhledem k hypotéce se nám hodí každá koruna navíc. Takže jsem souhlasila.

Ideální chlap

Vlastně důvodů, proč jsem řekla ano, bylo víc. Honzovým velkým koníčkem je vaření, takže mi bylo jasné, že v tomhle ohledu bude o malého postaráno dobře. Navíc je pořádný, nebojí se žádné práce. Klidně popadne koš s prádlem, dojde ho pověsit. Postele převléká líp než kdejaká pokojská a umí to i s luxem a prachovkou. Zkrátka ideální chlap do domácnosti.

Život ve třech

Když jsme si přivezli Ondráška z porodnice, první měsíc jsem s ním byla doma sama, i když s pravidelnou pomocí mojí a Honzovy mámy. I tak jsem měla co dělat, abych všechno zvládala. Čtrnáct dní před koncem šestinedělí si vzal Honza v práci dovolenou, aby se zaučil, než se vrátím do kanceláře a on nastoupí na mateřskou. Ve dvou nám to šlo, takže se zdálo, že lépe jsme to vymyslet nemohli.

Postupná změna

Když jsem se vracela první den z práce domů, moji kluci mi dokonce přišli naproti. Honza se tvářil jako borec a já byla spokojená, že je všechno v pořádku. Jenže po pár týdnech přestával procházky stíhat. A taky si začínal stěžovat. Že jenom krmí, mění pleny a převléká, aby stihl uvařit večeři, to ani náhodou.

Po dalším měsíci to doma začínalo vypadat jako po výbuchu. Všude neskutečný binec, uplakaný Ondrášek a psychicky vyřízený manžel. Oběma nám bylo jasné, že takhle to dál nejde. Jenže z práce jsem odejít nemohla kvůli financím. Kdo má malé dítě, asi si umí představit, kolik stojí péče o něj.

Tchyně ve zbroji

S Honzou jsme si sedli a začali vymýšlet, co dál. Profesionální chůvu jsme z finančních důvodů zavrhli. Moje máma měla ještě rok do důchodu a mohla k nám chodit jenom po práci. Co čert nechtěl, do důchodu odcházela Honzova máma, která se doslova tetelila radostí, když jí Honza navrhl, aby mu chodila pomáhat.

Tady je na místě zmínit, že my dvě jsme si nikdy moc neporozuměly. Nikdy mi nenavrhla, abych jí tykala, když jsem ji jednou oslovila maminko, namítla, že snad mám svoji matku. Tak jsem ji začala ignorovat.

Je pravdou, že s jejím příchodem do domácnosti se u nás věci změnily k lepšímu. Ondrášek se zase proměnil v čisté a spokojené miminko, doma bylo uklizeno a navařeno. Jenom Honza se začal chovat jinak.

Vyčítá mi, co chtěl sám

Najednou už nejsem ta chytrá a pracovitá holka, jak mi vždycky říkával, ale kariéristka, která obětuje i dětství vlastního dítěte. Na moje argumenty, že to tak chtěl on, všechno otočil proti mně. Prý jsem to na něj narafičila, abych se mohla vrátit do práce. A že by ho zajímalo kvůli komu.

Brzy mi došlo, jak moc ho tchyně proti mně zpracovala. V jedné z hádek už dokonce z jeho strany padlo slovo rozvod. Netuším, co bude dál. Ale kdybych se měla dnes rozhodnout znovu, rozhodně bych na tohle řešení nepřistoupila. Podle mě totiž chlapi nezvládnou to, co ženská. Ten zatím ještě můj tedy rozhodně ne.