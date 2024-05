Externí autor 29. 5. 2024 clock 3 minuty

Patřím k lidem, kteří se důsledně řídí pravidlem „radši vědět, než nevědět“. Nesnáším neupřímnost, lži, vytáčky, nejistotu. Abych se takové situaci vyhnula, dovolila jsem manželovi milenku.

Svolení

Ne, že bychom si s manželem nerozuměli v posteli, naopak, všechno je v pořádku a oba si užíváme. Ale dala jsem mu svolení, dokonce ho pobídla, ať si klidně zkusí poměr s jinou ženou.

Zbavila jsem se žárlivosti a zcela mu důvěřuju v tom nejdůležitějším – že by mě nikdy neopustil. Že i když si něco vyzkouší bokem, tak se ke mně vždycky vrátí. A hlavně chci narovinu a popravdě všechno vědět. Žádné přetvařování. Manžel nejdřív váhal, trvalo mu dva roky, než si milenku opravdu našel. Nakonec to ale udělal a ukázalo se, že to pro nás opravdu není problém.

Vzájemná upřímnost

Nějakou dobu mi samozřejmě trvalo, než jsem si na to zvykla. Ale pak jsem si přiznala, že mě vzrušuje představa, jak je v posteli s jinou ženou. Nějakou dobu mi trvalo, než jsem si to připustila. Nejdřív jsem si říkala, jestli jsem normální. Nebo jestli jsem voyeur, šmírák.

Jenže já ho nepotřebuju skutečně vidět, stačí, když mi o tom vypráví, a já si to můžu představovat. Plně uspokojivá je už samotná fantazie. Chvíli jsem si připadala divně, ale nakonec jsem se rozhodla, že to ničemu neuškodí.

Krom toho jsem přesvědčená, že muž jenom s jednou partnerkou dlouhodobě nevydrží, nebude mu stačit. Monogamie zkrátka není pro chlapy a na delší vztah takhle nefungují. Pokud žena očekává opak, čeká ji jenom zklamání; anebo věčně nespokojený partner.

close info aslysun / Shutterstock zoom_in Ne, že by nám to v posteli neklapalo. Ale nevěřím, že lidé jsou stvořeni k monogamii. Tak jsem manželovi dovolila milenku.

Co s tím? Podle mě je lepší jít tomu naproti, abych se vyhnula podezřívání a vykrucování, které z duše nenávidím. Moc dobře vím, jak je to neobvyklé: aby jeden z partnerů vztah mimo manželství přiznal a druhý to akceptoval. Ale nám to funguje.

Náš vtah – naše pravidla

Stejně jako Carrie ze seriálu Sex ve městě jsem se rozhodla, že každá dvojice si má vytvořit vlastní pravidla – a tohle budou ta naše. Jsme spolu, myslíme to vážně, chceme zestárnout jeden vedle druhého.

close info Profimedia zoom_in Sex ve městě byl mou inspirací. Jak říkává Carrie – nás vztah, naše pravidla. Tak jsme si je také vytvořili.

Ale tomu nijak nebrání, aby měl manžel milenku, případně jich střídal několik. Druhá varianta je vlastně ještě lepší, protože tak nevzniká žádný paralelní vztah. Je skvělé, že jsem si o tom mohla s mužem promluvit, probrali jsme to, otevřeně jsme si řekli, po čem toužíme, co nám vyhovuje a co nesnášíme.

Tahle sympatická otevřenost se přenesla z otázek sexu a věrnosti i do běžných každodenních záležitostí, a to je vynikající. Není potřeba dlouze dumat nad tím, co jeden z nás něčím myslel, co řekl nebo neřekl. Bavíme se přímo a narovinu úplně ovšem: o momentální náladě, o nákupech, o plánech na týden, o zdraví.



Oběma stejným metrem

Aby míra volnosti nás obou byla stejná, manžel mi dokonce navrhl, abych si taky našla milence. Přemýšlím o tom, ale máme malé dítě, o které se starám, takže na nějaké hrátky nemám čas ani energii. Ale kdo ví? Možná to v budoucnu vyzkouším a uvidíme. Věřím, že by to náš vztah unesl a nijak by ho to nepoškodilo.

Text byl zpracován na základě příběhu čtenářky, která jej předala redakci. Fotografie jsou pouze ilustrační a jména osob byla na žádost čtenářky pozměněna.