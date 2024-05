Kdyby šel vrátit čas, asi by každý z nás něco změnil. Já tedy rozhodně. Mohl jsem mít na krku jen jeden problém a naučit se žít s košatou parádou na hlavě. Život mi změnilo osudné odpoledne – pohled, který jsem neustál a nezachoval si svou pověstnou chladnou hlavu. Teď jsem v pořádné šlamastice.

Zdánlivě obyčejné

Tak abych se nejdříve představil. Jsem Olda, manželka se jmenuje Ivana. Jsme spolu už více jak třicet let, naše jediná dcera se před pěti lety vdala a odstěhovala na druhý konec republiky. Žijeme ve větším městě, v jednopatrovém dvojdomě, v malé uzavřené čtvrti starších domků. Žena chodí brzy ráno uklízet do jedné nejmenované instituce, já jsem „měšťák“, jak se nám říká, tedy strážník městské policie a instruktor krav magy. Tedy dost předpokladů na to, abych si měl dokázat zachovat chladnou hlavu.

Koneckonců i má choť pro mě byla dobrý trénink. Naše manželství, řekl bych, bylo vcelku v pohodě, neměl jsem pocit, že by něco neklapalo. Měli jsme své postelové „středy“ (no, asi víte, co se říká…), ona mě nevítala v průhledném župánku, aby tak nějak naznačila, že trpí nedostatkem.

Jo, byla vždycky trošku prudší povahy, někdy jsem měl pocit, že si v hádkách libuje, ale mně, abych byl upřímný, to, že je „generál“, jak se říká, vcelku ani nevadilo. Když dcera odešla, čas od času ji zachvátila hysterie (přičítal jsem to věku), omlátila mi o hlavu nějaký svetr, co jsem nechal na křesle, jednou dokonce třískla o zem hrnkem, co jsem neuklidil. Takové „úlety“ jsem bral v klídku. Jak jsem řekl – pro mě dobrý trénink.

close info B-D-S Piotr Marcinski / Shutterstock zoom_in Já měl svou trénovanou sebeobranu, manželka zas trénovala slovní útok. Měl jsem to „na háku“… (Ilustrační obrázek)

První vlaštovky

Ještě musím zmínit dva klíčové hráče. „Babiznu ze Santa Fé“, jak říkám staré sousedce, tchýni souseda, která obývá patro našeho dvojdomu. Ta babka snad v tom okně i spí! Přinejmenším tam má nějaký polštář, aby si neotlačila lokty, když je v něm celý den vyložená. Netušil jsem, co sledovala, když v ulici není co. Ale bylo, jak vím dnes.

Druhým je náš kamarád Jarek. S ním i jeho ženou jsme se znali léta, navštěvovali se, dokonce byli i párkrát na společné dovolené. Před pár lety se rozvedli, řekl mi jen, že si prostě přestali rozumět.

Na návštěvu k nám chodil už jen sám. „Já ještě chvíli s Ivčou pokecám“, řekl mi třeba, když jsem odcházel na trénink. Tomu, že u nás začínal být pečený vařený jsem nepřikládal význam. Byl přeci sám, potřeboval společnost.

„Tomu panáčkovi se u vás nějak zalíbilo…“, bral jsem jedním uchem sem a druhým tam poznámky „babizny“. „Dneska tam byl skoro celý den. Že by vaše paní potřebovala nějakou pomoc?“ volala na mě z okna zase jiný den, když jsem se vracel domů. Babce to došlo dřív než mně.

Zpěněná krev

Pak jsem to uviděl na vlastní oči. Měli jsme o víkendu seminář s kurzem, jak se zachovat v krizových situacích, v nějakých třicet kilometrů vzdáleném městě. Měl jsem se vrátit až pozdě večer. Ráno, když jsem odjížděl, jsem se necítil dobře. Během dopoledne se mi přitížilo a po poledni mi bylo fakt zle. Zimnice, pálilo mě v krku, tíha na hrudi a musel jsem odjet. Toužil jsem jen se zachumlat do postele a spát.

Dole v předsíni jsem poznal jeho kecky, asi přišel na kafe, pomyslel jsem si. Do obýváku jsem ani nešel, neměl jsem náladu se s nimi bavit. Zamířil jsem po schodech rovnou do ložnice. V ní však bylo obsazeno! Když jsem zahlédl jeho holé půlky, zpěnila se mi krev v žilách a nahrnula do hlavy. Chytil bych ho za límec, žádný ale neměl. Popadnul jsem ho za paže a doslova serval z mé ženy. Vykopnul jsem ho z ložnice, nacházel za ním ty jeho hadry a zařval, ať dole nezapomene zabouchnout dveře.

close info Ground Picture / Shutterstock zoom_in Než jsem se vzpamatoval, na svou ženu jsem jen dlouho tupě zíral… (ilustrační obrázek)

Kdyby…

Udělal bych líp, kdybych potichu zavřel dveře, sebral zbytky sil, sednul za volant a jel přespat k rodičům či do nějakého hotelu. Dělal, že jsem nic neviděl a nic netuším (což jsem netušil). Ten bazilišek na mě podal trestní oznámení s podezřením ublížení na zdraví. Asi si nedokázal zapnout kalhoty či co (možná mu to po nedokonaném aktu ani nešlo), možná si nenasadil ty svý brejle. Sletěl ze schodů, pochroumal si žebra a utrpěl nějaké zlomeniny. Zápěstí mu snad museli dokonce operovat. Nevím, jak se dostal domů, asi si zavolal taxíka, v každém případě šel na pohotovost až hodně pozdě večer.

Tvrdí, že byl u nás na návštěvě a já se opil. Když mu prý šla má žena nahoru ukázat nějaké lapače prachu, co má ve své malé „komůrce“, prý mě popadnul záchvat žárlivosti a srazil jsem ho ze schodů. K tíži mi jsou jelita na jeho pažích, která jsem mu fakt asi udělal.

Manželka mlčí, odmítá vypovídat. A ta ze Santa Fé, která by mohla potvrdit, kdy jsem se vrátil domů a kdy on z našeho domu vypadnul, tedy že jsem se nemohl stačit opít a nestalo se to na prahu noci, tvrdí, že nic neviděla. Najednou. Baba jedna!

Proti mně je samozřejmě také „bojové umění“, které ovládám, má tělesná kondice a práce, protože jsem měl to vše zneužít proti tomu chudákovi „houžvičkovi“. Sakra! Co na něm má žena vidí? Problém mám v práci i jako instruktor. I pokud se z toho vylížu, škraloup už mi zůstane a nejen ten…

Sečteno a podtrženo, tak si za to můžu sám. Měl jsem jim snad uvařit kafe?