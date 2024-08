Život není procházka růžovou zahradou. Můžeme plánovat, co chceme, ale život si nakonec vše udělá podle sebe. Něco podobného si prožila Linda (38), která zcela neočekávaně našla manželův tajný deník. Nestačila se divit, co všechno se v něm dočetla.

Tajný deník

Ať jsem byla v jakémkoliv vztahu, vždy jsem se snažila dát druhému volnost, aby se se mnou cítil dobře a neměl pocit, že ho náš vztah jakkoliv omezuje. Přesto jsem toho názoru, že všechno, co děláme, musí mít své hranice.

Tedy i chování partnerů ve vztahu. To, že někomu dáte svobodu, by nikdy nemělo znamenat, že toho ten druhý začne zneužívat, ne-li se chovat tak, aby vám to v konečném důsledku ublížilo.

Jenže ne každý to dokáže. Uchopit svobodu a důvěru tak, jak má, a vracet vám to v dobrém. Petr byl vždy hodný a pozorný partner, kterému na mě záleželo a který se staral o to, abych se i já ve vztahu s ním cítila dobře.

Oba jsme respektovali jeden druhého a žili život, který nás těšil a obohacoval. Dokázali jsme se bavit na jakékoliv téma a z ničeho nedělat vědu. Neměla jsem pocit, že bychom jeden před druhým museli něco tajit nebo si nedokázali nalít čistého vína.

Vše se bohužel změnilo v okamžiku, kdy jsem prováděla běžný úklid domácnosti a objevila něco, co mi převrátilo život naruby. A to bez příkras. Manželův tajný deník.

Život naruby

Petr se nikdy ani slovem nezmínil, že si vede deník, do kterého zapisuje nejen své myšlenky a životní motta, ale také aktivity, o kterých jsem do té doby bohužel neměla sebemenší ponětí.

Když jsem pod tričky naházenými v jeho skříni objevila podivný zápisník, nejprve jsem si říkala, co to je. Zvědavost mi ale nedovolila se nepodívat dovnitř.

Začalo to vcelku nevinně. Jen motty o životě, spokojenosti a hojnosti a také způsobech, jak se k nim dopracovat. Vím, že jsem si říkala, že je hezké, že takto přemýšlí. Pro mužské pokolení to není obvyklé.

Šok přišel asi na desáté stránce, kdy se Petr rozepsal o Lucii, se kterou strávil vášnivou noc na horách. Ten den si pamatuji, řekl mi, že musí narychlo odjet na služební cestu.

Nemohla jsem přestat číst a zvědavě jsem hltala každé slovo, které v Petrově tajném deníku bylo napsané. Bohužel příběh, který jsem se v něm dočetla, mi doslova změnil život. Manžel si sem zapisoval každou svou nevěru a detaily každého setkání.

Ať už to byla Lenka, Lucie nebo Petra, nechápala jsem, že mi tak dlouho dokázal lhát, aniž bych jen náznakem tušila, že něco není v pořádku. Mé zjištění však bylo horší, než jaké jsem si ho představovala v mé nejstrašlivější noční můře.

Nevím, jak z celé situace ven. Jestli si sbalit kufry a beze slova odejít, nebo na něj uhodit a přiznat, že všechno vím. Ostatně, zdokumentované to má velmi pečlivě. Nemohu se na něj ani podívat. Kdykoliv se na něj podívám, zvedne se mi žaludek. Hlavou mi proběhnou příběhy, které jsem se dočetla v jeho deníčku.

Jenže, co teď? Plánovala jsem s ním společnou budoucnost, chtěli jsme dítě, máme hypotéku na byt...Zároveň nechápu, jak mi to mohl udělat.