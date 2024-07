Maminka je člověk, od kterého dítě očekává lásku a podporu, ovlivňuje nás od dětství. Vztah mezi matkou a dcerou však často bývá jeden z těch nejsložitějších. Jako všechny se vyvíjí, může se měnit, může se pokazit. To je i případ paní Heleny. Až po letech zjistila, jak moc jí matka ublížila.

Nepatrné náznaky

Jmenuji se Helena a jsem jedináček. Tatínek od nás odešel, když jsem začala chodit do školy. Důvod jsem nemohla znát, ale maminka mi vždycky říkala, že to byla jeho vina. Zůstaly jsme samy, ona si jiného muže už nenašla, on se oženil a měl novou rodinu.

Neříkám, že jsem neměla hezké dětství, maminka se starala a určitě se mě snažila vychovat dobře. Byla jsem „jen její“ holčička. Občas na mě bývala dost přísná, ale to prý proto, že se mi snažila nahradit tátu. Myslela to se mnou dobře, protože život, jak říkala, se s nikým nemazlí, že musím být na rány připravená. Kladla mi na srdce, ať mám vždy na paměti, že muži jsou hadí plémě, ať žádnému nenaletím.

Klacky přes cestu…

Holky měly své platonické lásky už na základce a užívaly si ty krásné pohledy z očí do očí, já jsem je klopila, kluků se stranila. Na střední jsem se ale zamilovala. Svěřila jsem se doma, ale místo holčičího povídání mi dala lekci o mužích a udělila spoustu „dobrých“ rad, včetně té, ať si s ním nezačínám, že jako všem mu jde jen o „jedno“, pak že mě odkopne. Šla jsem s ním párkrát do kina, na procházku a když mě zval domů, vyděsila jsem se a byl konec. Maminka měla pravdu, usoudila jsem.

Svou velkou lásku jsem poznala, když jsem začala vysokou. Jmenoval se Ondřej. Nezajiskřilo to mezi námi hned. Byli jsme v jedné partě, asi rok jsme byli jen kamarádi. Od počátku jsme věděli, že je to něco víc. Poznávali jsme se postupně, intimní sbližování bylo kouzelné, jako z nějakého románu. Nespěchali jsme, užívali jsme si to. Byla jsem si jistá, že on určitě do maminčiny škatulky nepatří.

Tentokrát jsem se jí nepochlubila. Byl moje krásná, čistá a tajná láska. Nechtěla jsem na ní skvrny.

Kláda přes cestu

Někdy na začátku třetího ročníku začala mít maminka bolesti zad. Pomáhala jsem jí, jak se dalo. Po čase lékaři zjistili, že má někde za páteří nádor. Přišla léčba a já jsem musela studium přerušit, abych se o ni mohla starat. Ondřej mi byl v té době nesmírnou oporou, chápal, že je maminka v té chvíli na prvním místě.

Naštěstí se zhruba po dvou letech začala zotavovat a vše se zdálo na dobré cestě. V té době už věděla, že mám vztah, ale nic bližšího. Neustále chtěla ujišťovat, že ji neopustím, že se o ni nepřestanu starat, že přeci vím, co pro mě všechno udělala…

Ondra už měl po promoci a věřili jsme, že se z toho maminka úplně dostane, že se vezmeme, já si dodělám školu.

Mami, vím...

Mamince už bylo vcelku dobře, stále ale chtěla, abych se o ni starala. Už jsem však potřebovala začít žít, trochu si oddychnout. Jednou mi kamarádka nabídla, že ji o víkendu „ohlídá“, ať si s Ondrou někam vyrazím. Řekla jsem to mamince a chtěla jí ho chtěla představit. Měl mě proto u ní vyzvednout. Zdržela jsem ještě na nějakém nákupu, přišla jsem skoro o hodinu déle. U maminky nebyl. Čekala jsem na něho, volala mu, nebral mi telefon. Maminka tvrdila, že zvonek neslyšela, že možná spala.

Umírala jsem strachy, že se mu něco stalo, volala do nemocnice, v pondělí do práce. Žil. Jen se mnou nechtěl mluvit. Nechápala jsem, nevěděla proč. Měla maminka fakt pravdu? Opravdu se nedá mužům věřit?

Mé zlomené srdce se léčilo dlouho, zůstalo však zjizvené. Školu jsem dokončila, nakonec se vdala. Je to pár měsíců, kdy jsem se zúčastnila jedné konference. Těžko tomu uvěřit, ale v sále jsem cítila něco, co se nedá popsat. To známé silné pouto. Pak se naše oči střetly. Dívali jsme se na sebe dlouho. Pak se osmělil a zeptal: „Vzala sis toho doktora?“ Nechápala jsem.

Zašli jsme na kafe a až po letech jsem se dozvěděla, že moje maminka, které jsem věřila, o kterou jsem se starala, mi lhala. Ondra se tehdy pro mě stavil. Maminka mu otevřela, čekal na mě. Jen tak nevinně se ho zeptala, dělala hloupou, jakože nic neví: „Půjdete Helence na svatbu? Víte, ona měla takovýho ňoumu ze školy, ale teď, co má toho doktora, kterého poznala, když jsem byla v nemocnici, je šťastná. Ale ona už skoro rok se mnou nebydlí…“

Nechci tě vidět

Maminka mi samozřejmě tvrdí, že se pro mě nestavil. Vím, že ano. Vím, že mu to řekla. Ondra by se jen tak z mého života beze slůvka nevytratil. Dokázala bych pochopit, že měla strach, že zůstane sama. Pomáhala bych jí. Lež jí ale odpustit nedokážu. Nedokážu se s ní bavit a už nebudu.

Ten pocit, ten pohled na té konferenci… Vím, že jsme byli láska na celý život. Nechci už vidět ani Ondu. Jak jí jen mohl uvěřit? Jak mi to ona mohla udělat?