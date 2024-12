Externí autor 8. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Známý hitmaker je se svou ženou Marcelou již přes čtyřicet let. Jejich vztah přečkal skutečné otřesy, se kterými by si většina lidí nejspíš neporadila. Oni jsou ale stále spolu, a tak je jasné, že mezi nimi musí být skutečná láska.

Marcela Davidová byla v minulosti profesionální tenistka. Kvůli svému muži se ale později rozhodla kariéru pověsit na hřebík a místo toho se věnovat rodině. Potkali se v roce 1984 a po tříleté známosti se brali.

Poprvé se ti dva setkali v restauraci Rottiserie v Mikulandské ulici, kam Michal David zamlada pravidelně chodil na oběd. Sympatická brunetka se mu zalíbila na první pohled, ale jejich aktuální životní situace nešly dost dobře dohromady, a tak si zpočátku od vztahu nic vážného neslibovali.

Marcelu kromě toho čekaly dlouhé tři měsíce v Brazílii, kam cestovala kvůli tenisu. Když se vrátila, nemohla už bez Michala Davida vydržet, a tak se dvojice prakticky ihned po jejím návratu sestěhovala. Tenistka následně sportu nechala.

Manželství nikdy nelitoval

„Já toho rozhodnutí nikdy nebudu litovat. Pokud máte v životě někoho, o koho se můžete opřít, sdílí s vámi to dobré i zlé a ještě se spolu sami sobě dokážete zasmát a podporuje vás ve všem, co děláte, je to ta největší výhra v životě. Děkuju za to tam ‚nahoru‘ a především děkuju za vše své manželce Marcele,” uvedl před časem Michal David na sociální síti. Je vidět, že jeho choť je pro něj skutečně velmi důležitá.

Veselka se konala na pražském Vyšehradě a za nějaký čas se manželům narodila dcera Míša. Vypadalo to, že jejich štěstí nic nestojí v cestě, bohužel ale jejich rodinu postihla velká tragédie.

Malá Míša totiž onemocněla vážnou chorobou a před svými desátými narozeninami bohužel zemřela. To byla pro dvojici pochopitelně velká rána, kterou nebylo vůbec snadné vstřebat. Nakonec ale přece jen dokázali jít dál.

Vzali k sobě vnuka

Na svět přišla jejich dcera Klára, na kterou se oba dva upnuli a dělali první poslední, aby byla šťastná. To je nejspíš také důvodem, proč jí umožnili studovat v Americe a po dobu jejího pobytu v zahraničí si k sobě vzali vnuka Sebastiana, kterého tak několik let vychovávali prakticky sami.

V manželství Davidových se pochopitelně tu a tam objevila nějaká krize, kterou ale zatím pokaždé dokázali překonat, přestože to ne vždy bylo úplně jednoduché.

„Říká se, že se krize objevují jednou za sedm let a opravdu to tak vychází. My měli dvě nebo tři období, kdy všechno úplně neklapalo, jak mělo, ale tím si člověk musí projít a pak se dokázat domluvit a vztah zase nastartovat,” svěřil se Michal David pro web Ahaonline.cz.

Prožili několik krizí

Jak prozradil, roli v tom konkrétně v jeho případě rozhodně sehrály také jiné ženy. Jako známý hudebník měl totiž vždy hodně fanynek a někdy bylo těžké jejich svodům nepodlehnout.

„Nebudu to rozebírat do detailu, jak to bylo s nevěrou, ale myslím, že to našemu vztahu dokonce prospělo, nebo alespoň mně... Otevřelo mi to oči,” práskl na sebe otevřeně.

Dalo mu tehdy pochopitelně práci, aby si své hříchy u manželky vyžehlil. Naštěstí k tomu ale jeho paní zaujala spíše pragmatický postoj a nakonec mu odpustila. „Nechci to už řešit. Jenom říkám, že jsme oba v klidu a žijeme v pohodě. Nad takovéto věci se člověk musí povznést, pokud to v manželství jinak klape. Co taky dělat jiného,” vysvětlila svůj postoj Marcela Davidová.

Zdroje: Zena.aktualne.cz , Kafe.cz , Ahaonline.cz