Michal: Než si mě vzala za muže, musel jsem splnit obtížný úkol

Michal měl s nadváhou problémy už od malička. Jak sám říká: „Doma se s jídlem nikdy nešetřilo.“ Jako problém začal svou váhu vnímat, až když se objevily zdravotní problémy a jeho vyvolená mu řekla, že si ho nevezme, pokud nezhubne.

„Se skutečnou nadváhou bojuji od dospívání. Po vysoké škole se moje váha pohybovala kolem hranice 100 kg, nijak jsem nesportoval a jídlo odbýval. Studentská léta byla plná večírků se spoustou alkoholu a jednotvárné a nepravidelné stravy,“ vzpomíná Michal na začátek svých problémů. Razantně začal přibírat od roku 2009, kdy získal novou, lepší práci, která ale byla plná stresu. „Jídlo jsem jedl pouze jednou denně, a to jen večer. Velký skok, téměř 15 kg, znamenalo mé rozhodnutí přestat kouřit. Byl jsem rád, že jsem se zbavil jednoho zlozvyku, ale závislost na nikotinu jsem si nahrazoval nájezdy na ledničku plnou jídla.“ Michal svou touhu na cigaretu zajídal i v noci. Někdy se přistihl, že jde k ledničce už potřetí. V případě, že nic „dobrého“ k jídlu nenašel, neváhal, nasedl do auta a dojel si na benzinku koupit alespoň bagetu.

Objevily se zdravotní potíže

„Od roku 2010 se má váha pohybovala na čísle 140 kg. Návštěvy lékaře byly nevyhnutelné, krevní tlak se pohyboval kolem 160/110, hladina cholesterolu byla na kritických hodnotách, trpěl jsem nespavostí a mnohdy ráno jsem měl pocit, že jsem více unavený, než jsem šel večer spát, bolesti kloubů byly na denním pořádku. Nejhorší byly běžné činnosti jako chůze do schodů nebo zavazování tkaniček. Připadal jsem si jako domorodý lovec perel: nádech – dolů – rychle nahoru,“ svěřuje se Michal. Byl zoufalý a hledal motivaci a způsob, jak zhubnout, ale dlouho jen přešlapoval na místě. Vyzkoušel snad všechny možné známé diety, nevyhnul se ani tabletkám na hubnutí, nesvědčila mu ani krabičková dieta, zkusil alternativní způsoby hubnutí, jako je třeba akupunktura, a během dvou let navštívil dokonce šest výživových poradců. „Začal jsem jezdit na kole až do chvíle, kdy se pode mnou při jednom výletě zlomilo. Výsledkem mého snažení byly výkyvy váhy kolem 10 kg dolů a zase nahoru.“

Žádost o ruku byl zlom

„V létě 2018 jsem požádal svoji přítelkyni o ruku. Dostal jsem podmíněnou odpověď: Ano, vezmu si tě, ale kila musí dolů, nevezmu si nikoho nad 100 kg! Motivaci jsem měl tedy maximální, jen jsem nevěděl, jak to mám udělat!“ Šťastnou náhodou pro Michala byla návštěva příbuzného. „Vždy jsem ho znal jako stokilového tlouštíka. Málem jsem ho nepoznal. Vypadal výborně, byl štíhlý a plný života! Moje otázky nebraly konce.“ Michal změnil svůj život. Pod dohledem lékařů a s pomocí nejlepšího přítele Miroslava – výživového poradce.

Podařilo se to!

„Za 6 měsíců jsem zhubl 45 kg a co je hlavní, i po 9 měsících od začátku diety se mi daří udržovat stále stejnou váhu 95 kg. Krevní tlak se mi srovnal na skvělých 120/80, mohl jsem po konzultaci s lékařem vysadit léky. Cholesterol je v normálních hodnotách. Hlavně jsem zcela změnil životní styl, úplně jinak přemýšlím o jídle, hrozně mě baví vaření zdravých jídel. Začal jsem znovu jezdit na kole, přišel jsem na chuť plavání a běhu. Mám svůj velký sen absolvovat v roce 2020 triatlonový závod Iron Man. Držte mi prosím palce.