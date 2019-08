Martin: Manželčina hloupost mě stála už spousty peněz a ji možná zabije

Moje žena Hana oslavila jednapadesáté narozeniny. Tvrdí, že má smrt na jazyku a že pokud jí nezaplatím další alternativní léčbu, příštích se už nedožije. Léčiteli je přímo posedlá.

Před čtyřmi lety prodělala zánět žlučníku a šest týdnů nato operaci, při níž jí byl zlobivý orgán odstraněn. Tím však problémy teprve začaly. Dál ji trápily bolesti břicha, křeče a nadýmání, ale k doktorovi nešla. „Určitě mě zas pošlou na endoskopii. Žádné hadičky už polykat nebudu,“ prohlásila nekompromisně. „Tak co chceš dělat? Může to být závažný problém, přece si nechceš zahrávat se zdravím. Pokud na to přijdou doktoři včas, budeš zase v pořádku,“ snažil jsem se ji přesvědčit.

„Ty jako myslíš další operaci? Ne, to bych nepřežila!“ Málem se rozplakala. „Nemaluj čerta na zeď a radši se nech pořádně vyšetřit,“ naléhal jsem. Marně. Místo toho se Hana rozhodla vyhledat léčitele. Za první konzultaci zaplatila dva tisíce, další tisícovku za bylinné přípravky a čaje. Šest týdnů polykala tabletky a poctivě si vařila lektvary, ale úleva se nedostavila.

Za další konzultaci zaplatila osm stovek a tisícovku za novou várku přípravků. Potíže přetrvávaly, takže se rozhodla navštívit jiného léčitele. Doporučila jí ho kamarádka Jiřina. Léčitel číslo dvě mou ženu vyšetřil a slíbil, že ji z toho dostane, ale bude to běh na dlouhou trať. Předtím jí však vypočetl diagnózy, nad nimiž zůstával můj rozum stát. Zánět tenkého střeva, žaludeční vředy, začínající zánět slinivky břišní, těžká anemie, poškozená játra (prý po operaci žlučníku), přechozená borelióza a v důsledku toho zánět kloubů (zatím plně nerozvinutý, ovšem vypukne coby dup) a taky „zanesené“ cévy.

„Především mi musíte věřit, pokud mi věřit nebudete, nemůžete očekávat úspěch léčby,“ varoval onen pán Hanu. A ona věřila a hlavně platila. Za rok ji tahle „léčba“ přišla na pětadvacet tisíc. První měsíce to vypadalo, že se její stav lepší, ale pak se začaly potíže vracet. Po roce na tom byla hůř než před léčbou. Léčitel jí vytkl, že pravidla léčby zřejmě porušila a přestala v ni věřit. To mě rozpálilo málem doběla. „Ten chlap je podvodník, jen z tebe vysává peníze! Jdu si to s ním vyřídit!“ Jenže pak jsem pochopil, že by to bylo stejně k ničemu. Ani tahle zkušenost totiž mou ženu nepřesvědčila. K doktorovi nešla a na netu si našla nový způsob vyšetření jakýmsi záhadným přístrojem, prý jediným v republice, který sice neléčí, zato vyhledá všechny nemoci, nejrůznější breberky, parazity, bakterie a kdovíjakou další havěť sídlící v našem těle. Vyšetření přijde na pouhé tři tisíce. Poté jí bude doporučen vhodný léčitel, popřípadě léčitelé (opět za peníze), kteří její choroby vymýtí.

Jistěže přístroj objevil, že Hana je parazity přímo prolezlá. A manželka byla celá šťastná, že konečně ví, jak vážně je nemocná a na co ti „pitomí doktoři“, jak říká, za celá léta nepřišli. Utratila všechny své úspory a teď požaduje, abych jí další hokusy pokusy platil já. Jinak ji prý budu mít na svědomí. Nejde mi o peníze, ale nechci utrácet za léčbu, která nikam nevede. A vůbec si s tím nevím rady.

Martin