Hodně chyb se dá v životě napravit, hodně se dá i odpustit. Já jsem se ocitla v situaci, se kterou jsem si nedokázala poradit. S odstupem času vím, že jsem mohla dát na radu své kamarádky. Ublížila jsem muži, který mě miloval. V odpuštění nedoufám, jen ho prosím o pochopení. Co byste dělali vy?

Kdybych…

Mám naprosto skvělou kamarádku, takovou spřízněnou dušičku. Obě slavíme svátek 13. srpna – nemusíte to hledat v kalendáři, je to Alena. Seděly jsme spolu v jedné lavici už v první třídě, pak na střední. Volba povolání nás zavedla na jiné fakulty, ale bydlely jsme spolu v pronajatém bytě. Známe od malička svá trápení, sny, měly jsme stejné koníčky, hodně společného. Jen jsme se lišily v jednom: ona stála nohama na zemi, já jsem měla hlavu v oblacích.

… jí věřila, poslechla

Na počátku toho „kdybych“ byla velká láska na střední. Naprosto jsem ztratila hlavu pro jednoho o šest let staršího bubeníka amatérské kapely. „Neblbni, Alčo, to fakt není kluk pro tebe…,“ řekla mi hned, když jsem se s Filipem seznámila. „Ten má k té tvé romantice hodně daleko!“ Jenže srdci neporučíš a já jsem během těch čtyř roků neustálých rozchodů a návratů měla nákupní košíky plné „Kleenexů“.

Nakonec bez rozloučení zmizel někde do zahraničí, kde prý údajně hrál v klubech, jak se ke mně doneslo. „Zapomeň na něho, tak to je, a tak to má být. Filip je minulost a pohřbi ji hodně hluboko!“

Dostatečně hluboký hrob pro mou velkou lásku – minulost jsem kopala skoro rok. Dalo to dost práce, zem byla tvrdá, krumpáč tupý, ale Alinka má zlatá mi pomáhala, jak se dalo. Ještě dlouho potom jsem ho sem tam skropila slzami...

Klidné vody

Po vysoké jsem získala práci v jedné firmě. Vystrašená a rozklepaná jsem ho, tedy ne „ho“, ale Jakuba potkala na chodbě hned první den. Strašně mile a hezky se na mě usmál, jako by mi chtěl dodat odvahu. Netrvalo dlouho a pracoviště nebylo jediné místo, kde jsme se potkávali, ač se mi zpočátku vůbec nelíbil.

Pomalu jsem ale přestávala vnímat, že má zuby jako kdysi laťkové oplocenky v lese, místo lví hřívy kouty jako mořský záliv, a v době, kdy se narodil, přírodě zřejmě došla „zásoba svalů“. To vše nahradilo jeho velké a laskavé srdce. Každým dnem přikládal malá či větší polínka v podobě něžných pozorností, která rozdmýchávala ohýnek dávno uhaslé lásky v mém srdci. Klidnými vodami poznávání jsem s ním pomalu vplula do manželského přístavu.

close info Anatoliy Cherkas / Shutterstock zoom_in Jakub si mě získal svou laskavostí a něžností (ilustrační obrázek)

Tsunami

Pět krásných dovolených, pět pohodových vánočních svátků a romantických výročí s Jakubem smetla obrovská vlna tsunami. „On se vrátil…, řekla jsem Alince. „Kdo on?“ zeptala se zděšeně. Nemusela jsem odpovídat. „Opovaž se! Je to dávno pohřbená minulost. Stejně by se na tebe vykašlal, jako tolikrát předtím! Jsi vdaná, plánujete rodinu. Pusť ho z hlavy! Slib mi to, prosím! “

Chtěla jsem a pustila bych, jenže… Najít mě mu moc práce nedalo, stále jsem byla, v sice hodně občasném a spíš náhodném kontaktu s jeho známými. Do práce mi poslal kytici mých oblíbených květin (před tím mi nedal ani sedmikrásku) a v nich byl lístek: „Nikdy jsem tě nepustil z hlavy, stále na tebe myslím. Dnes v šest v našem baru. Filip.“

Bože! Několikrát jsem si fakt hodila korunou a pokaždé mi padlo „Nechoď“. Namlouvala jsem si, že mu jen řeknu, že jsem šťastně vdaná, že mi je naprosto ukradnej. Lhala jsem si. Chtěla jsem ho vidět. Šla jsem…

Promiň, lásko

„Alinko, jsem těhotná,“ řekla jsem své dušičce. „Tak paráda, mimčo jste přeci plánovali už tak dlouho.“ Když se podívala na můj výraz v obličeji, ztuhla: „Kdo je…? Ne!“ „Nevím, s Filipem… bylo to jen dvakrát. S Jakubem ten měsíc… no skoro nic. Co mám dělat?“ špitla jsem v slzách. „Nedělej nic! Proboha! Vždyť ani nevíš… Spálit mosty můžeš vždycky. Přinejhorším budeš single matka. Uvidíš, dopadne to dobře. Tvůj osud je Jakub a on je otcem. Věř mi. Hlavně neudělej nějakou pitomost,“ utěšila mě a pevně objala.

Neposlechla jsem ji. Naprosto jsem zpanikařila. V práci jsem dala výpověď dohodou, sbalila si jen to nejnutnější a odstěhovala se k babičce na venkov. Jakubovi jsem nechala na stole lístek: „Jakube, má lásko. Jsem těhotná, ale nevím, jestli s tebou. Promiň, vím že mi to nemůžeš odpustit, ale pochop, že se ti nemůžu dívat do očí s vědomím, že se těšíš na naše děťátko a já nevím, jestli je tvoje. Byl to úlet, Filip, víš. Je mi to moc líto, ale nemůžu s tebou být, pochop mě. A ani s ním, to mi věř. Tvá navždy.“

Kdybych ještě jednou…

Filipovi jsem ani neřekla, že jsem těhotná. Ostatně i kdybych chtěla, už se neozval, mobil mi nezvedal. Asi je zase ve světě. Je to jedno. Malý Jakoubek svého tátu nezapře. Je celý on i bez testů otcovství. Kéž bych Alinku poslechla. Kéž by Jakub alespoň pochopil, že jsem to tehdy udělat musela.