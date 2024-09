Příběh čtenářky: Po vášnivé noci jsem se vzbudila vedle neznámého muže. Pak se stalo něco strašného!

Externí autor 3. 9. 2024 clock 3 minuty

Byla to oslava narozenin, která se zvrtla. Ola šla s přítelem do baru, jenže on tam potkal svou bývalku a ji nenapadlo nic lepšího, než se opít. Nakonec se vzbudila ráno vedle cizího chlapa, který vypadal na první pohled jako sympaťák. Jenže pak přišel šok.

Třicet vám je jenom jednou. Plánovala jsem si, jak si s přítelem dáme něco dobrého k jídlu, pak si zatančíme a večer zakončíme doma pořádným sexem. Jenže co čert nechtěl, ve stejném podniku se objevila jeho bývalka a bez ohledu na mě se k němu hrnula, že mu potřebuje něco říct. Přikývl a přesedl si s ní stranou se slovy, že se hned vrátí. Čekanka Seděla jsem u stolu sama deset minut, pak čtvrt hodiny a nakonec z toho byla půl hodina. Naštvala jsem se a rozhodla se odejít. Neuniklo mi ale, že mě celou dobu sleduje od barového pultu takový snědý chlápek. Sice se mi líbil, ale na sbírání chlapů po barech fakt nejsem. Oznámila jsem příteli, že čekanku už déle dělat nebudu a rychle jsem odešla. Alko tour Jenže venku na chodníku mi to přišlo líto. Takhle si nechat zkazit narozeniny. V tom se za mnou ozvaly kroky. Vysoký elegán. Usmál se a podotkl, že se na něj vykašlala přítelkyně, tak to půjde zapít. Představil se jako Sebastian – a jestli se přidám. Cloumal se mnou vztek a chuť se tomu svému pomstít. Přikývla jsem. Za dvě hodiny jsem v sobě měla tolik alkoholu, že mě můj nový společník musel podpírat. Když zašeptal, že bychom si mohli skočit k němu na kafe, neváhala jsem. Bydlel nedaleko centra v krásném podkrovním bytě. Sice mě zarazilo, kolik je v předsíni bot a oblečení, a to i dámského, ale když jsem se ho na to zeptala, cosi zamumlal a strčil mě do jednoho z pokojů. Jiná mentalita Asi měl můj spolupijan jiné představy, ale já jsem si pak vzpomněla, že jsem s sebou u něj plácla na postel spala jako zabitá až do rána. Což potvrdily i šaty a boty a překvapivě i spodní prádlo, které jsem měla po probuzení na sobě. Pořádně jsem si oddychla. Jenže jenom na chvíli. Muž otevřel oči a rozhodl se si vybrat odměnu za všechny ty panáky, které za mě celý večer platil. Na mou snahu mu vnutit myšlenku, že se tak už stalo, zareagoval slovy, že mě chce vidět křičet a v noci jsem prý chrápala jako stará bába. Napadla mě spásná únikovka. Požádala jsem ho, ať toho nechá, protože potřebuju na záchod. Vytáhl mě na chodbu a ukázal na dveře toalety. Pak mě znovu upozornil, že si to spolu rozdáme. Divný úšklebek doprovodil slovy, jestli mám ráda tvrdý sex. Udělalo se mi špatně. Zavřela jsem za sebou, vyčůrala se a chvilku jsem přemýšlela, jak se odtamtud dostanu. Po pár minutách na mě zabouchal. Rány nejspíš vzbudily kohosi v ostatních pokojích. Na chodbě se ozval křik a pak hovor. Nerozuměla jsem, protože se bavili nějakou cizí řečí. Nakonec se ozvalo prásknutí dveří. Žena ženě pomůže Po chvilce kdosi jemně zaťukal a za dveřmi toalety se ozval ženský hlas, jestli jsem v pořádku. Pípla jsem, že ano a pomalu jsem otevřela. Přede mnou stála drobná pohledná žena s velmi energickým výrazem v obličeji a držela moji kabelku. Vrazila mi ji do ruky, otevřela vchodové dveře a rázně mě požádala, abych odešla, prý můžu být ráda, že to dopadlo ještě dobře. Přikývla jsem a utíkala ven. Ve zmatku jsem si uvědomila, že jsem tam nechala hříšně drahý kabát. Nakonec jsem nad ním mávla rukou a jeho ztrátu vzala jako trest za to, jak nezodpovědně jsem se chovala.

tag Chodba Jídlo Oblečení Obuv Sex Toaleta

user Externí autor

