15. 4. 2024

V každém manželství to sem tam zaskřípe. Ani to naše nebylo stoprocentně dokonalé a myslela jsem si, že si oba dva uvědomujeme, že je to normální. Když jsem se tedy dozvěděla, že má můj muž poměr, hluboce mě to zasáhlo. Rozhodla jsem se proto řídit rčením „Oko za oko, zub za zub.“

S Petrem jsem se seznámila těstě před mými třicátými narozeninami. Oba dva jsme měli za sebou již několik dlouhodobých vztahů, které nevyšly, takže jsme si od nového přátelství ze začátku nic neslibovali. Postupem času se ale ukázalo, že si rozumíme čím dál tím více. Trávili jsme spolu snad každou volnou chvíli a den, kdy jsem ho neviděla, byl pro mě doslova utrpením. close Celebrity Poslední chvíle před skonem: Svědkyně popsala, co všechno předcházelo smrti Valiho z Maxim turbulenc gallery 5 Netrvalo dlouho a já se ke svému příteli stěhovala. Po roce společného soužití jsem byla požádána o ruku a o šest měsíců později jsme slavili svatbu. Z fotek, které na ní byly pořízeny, z nás obou sálá neskonalé štěstí. To bylo v našem vztahu asi naposledy. Petr se totiž po obřadu změnil. Z vášnivého sportovce se stal gaučový povaleč. Na výletech, kam jsem ho vytáhla, vypadal, že trpí a na adresu kulturních památek trousil různé pichlavé poznámky. Když jsem ho požádala, aby mi pomohl s domácností, protočil oči. Připomínal mi puberťáka. Normální manželství Po několika měsících, kdy mě tento obrat o 180 stupňů trápil, jsem si zvykla. Sportovala jsem sama, na výlety jsem vyrážela sama vlakem, úklid, během něhož mě nikdo neruší, mi vyhovoval. close Magazín V Malém pitavalu z velkého města si zahrála i budoucí superslavná zpěvačka. Chytří ji poznají hned gallery 12 video Měla jsem tak nabitý program, že jsme se s manželem viděli jen večer. Oběma to ale vyhovovalo. Já si četla, on se díval na film. Sem tam jsme prohodili pár vět, abychom se domluvili na organizačních věcech, jako byly návštěva rodiny nebo nákup. Mělo mi dojít dříve, že spolu fungujeme jako dva spolubydlící a ne partneři. Myslela jsem si ale, že je to normální. Za běžnou jsem považovala i absenci intimního života. Zdálo se, že to nikomu z nás nechybí. Opak byl ale pravdou. close info Shutterstock zoom_in Nevěra Začalo to pípáním zpráv ze sociálních sítích, nad kterými se uculoval. Sem tam si psal s kamarády, takže jsem nepojala žádné podezření. Když ale začal chodit později z práce a čas od času před večeří řekl, že si nedá, že už jedl, napadlo mě, že se děje něco divného. Nepříjemné zjištění Jednoho dne jsem v kanceláři skončila dříve, abych mohla Petra překvapit a pozvat ho do restaurace. Zastavila jsem se tedy u jeho firmy a vytáhla telefon, abych mu zavolala. Z dálky se ozvala známá písnička. Otočila jsem se za zvukem, a v tu chvíli jsem zalapala po dechu. V jednom z aut na parkovišti seděl můj muž a líbal se s cizí ženou. Stála jsem tam jako opařená. „To není pravda. To nemůže být on,” napadlo mě hned a mířila ke stříbrnému sedanu. Poté jsem zaklepala na okýnko. Otočila se ke mě známá tvář, k níž jsem v tu chvíli ztratila veškerou důvěru. close Magazín Co dnes dělá Miss ČR Monika Žídková? Ve 47 je stále krásná. Neuvěříte ale, jak vypadá její dospělá dcera gallery 6 video Zbytek dne mám jako v mlze. Ani nevím, jak jsem se dostala domů. V bezpečí čtyř stěn jsem plakala, křičela a nakonec jen koukala do prázdna. Z letargie mě vytrhlo otevírání zámku. Ve dveřích stál manžel s provinilým výrazem. „Omlouvám se, tak nějak se to stalo. Potřeboval jsem trochu pozornosti. Ty jsi ledová královna. Nepřipustíš si mě k tělu. Stále pracuješ. Nejsi doma. Zvládáš vše sama, jako kdyby jsi mě nepotřebovala…” Argumenty z Petra padaly jako vodopád a já se nestačila divit. To si o mě myslí? Vždyť jsem se mu jen přizpůsobila. Vůbec jsem tomu nerozuměla. Oko za oko, zub za zub Přemýšlela jsem nad jediným – pomstou. Ještě ten večer jsem zjistila, kde žena, která mého muže svedla, bydlí a zamířila tam. Pod rouškou noci jsem našla stříbrný sedan a barvou na plot jsem na něj napsala pár sprostých slov. „Ať celé město ví, co je zač,” skřípala jsem zuby. Brzy ráno mě ale čekalo překvapení. Z postele mě zvedl domovní zvonek. Když jsem otevřela dveře, stáli tam dva policisté. Vysvětlili mi, že celá má akce byla natočena na kameru. Zároveň jsem si spletla auta. Jako naschvál jsem pomalovala vůz jednoho z místních papalášů a pěkně ho tím naštvala. close info Profimedia zoom_in Pomsta se zdála sladká Skončila jsem s tučnou pokutou a ostudou. Celá městská čtvrť si na mě ukazovala, jako na výtržníci s nasazenými parohy. Mé „oko za oko, zub za zub” ale Petr ocenil. Prý jsem dala najevo, že se o něj zajímám. Dohodli jsme se, že to spolu zkusíme znovu. Každý večer vypíná televizi a já odkládám knížku. Oba se teď řídíme heslem: „Co tě nezabije, to tě posílí.” Text byl zpracován na základě příběhu čtenářky, která jej předala redakci. Fotografie jsou pouze ilustrační, jména osob byla pozměněna.

