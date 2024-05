„Nevěra je ožehavá záležitost, ať jde o nasazení parohů, či záletníka. Někdo odpustí, jiný to nepřenese přes srdce, někdo ji mlčky z nějakého důvodu trpí. Nemůžu říct, že bych na sebe byla pyšná, ale já jsem si schladila žáhu pomstou.“ Tak začíná své vyprávění paní Iveta.

Fajn dvojka

Už když jsme se seznámili, jsem věděla, že se rád předvádí, že je lev salónů, jak se říká. Koneckonců je fakt hezký chlap a já jsem mu pozornost žen ve společnosti dopřávala. Nežárlila jsem. Pro něho to byl takový druh sportu, jen by v něm neměl faulovat. Také já, aniž bych se sama plácala po rameni, jsem byla (a stále jsem) ženská, za kterou se chlap ohlédne, dokonce i balí, aniž by mu vadilo, že můj levý prsteníček zdobí lesklý kroužek. Byli jsme docela zábavní, uměli jsme bavit sebe i známé, taková fajn dvojka.

Ještě musím říct, že ani v naší ložnici nuda nebyla. Také tam jsme si užívali a často víc než na nějaké party. No a někdy z nás asi sousedi radost neměli. Vládla nám tam dokonalá harmonie, žehlil se tam připálený guláš i manželův občasný pozdní příchod z fotbalu.

Nic se nezměnilo, ani když se nám narodilo mimčo. Syn. Dostal jméno po tatínkovi – Jiří. Na mém těle mateřství žádné výrazné stopy nezanechalo. Nějaké to kilečko, co mě pár posledních měsíců krášlilo, se shodilo samo.

Projekt?

V té době Jirka změnil zaměstnání, sehnal si mnohem lépe placené místo ve společnosti, která poskytuje finanční poradenství. Byl nadšený, doma mi vyprávěl, že je jeho šéf Červinka docela fajn, ale takový suchar a neskutečný puritán. Na hodinu prý vyhodil svou sekretářku jen proto, no prostě prý údajně flirtovala s jedním z jeho podřízených. Dobré místo prý chudák holka už nesežene, protože on má dlouhé prsty. Teď má novou asistentku „Haničku“ a prý je to docela kočka.

Po nějaké době začal chodit pozdě z práce, tvrdil, že dělají na nějakém projektu pro velkého klienta. „Žehličku“ měl rozpálenou, tak jsem si s tím hlavu nedělala. Pak jednou přišel opravdu pozdě v dosti podroušeném stavu. Padnul oblečený na postel, když jsem z něho stahovala oblečení, pípla mu v mobilu textovka. Vytáhla jsem mu ho z kapsy. Mám, nemám? Vím, že se to nemá. Ale kdo mu může psát takhle v noci?

Nepodezírala jsem ho, jen jsem byla zvědavá (ilustrační obrázek)

„Džordžíku, dnes to bylo úžasné, a dík za ty jahůdky, miluju tě Hanina.“

Sakra! Tak „Hanina“ je ten tvůj projekt? Byla jsem naprosto otřesená. Vůbec jsem to nechápala? Cítila se podvedená na druhou. Vždyť si své manželské povinnosti plním na jedničku! Kanec jeden! Vymazala jsem mu ji. Tak určitě musí vědět, že to vím. Jistě se ho ptala, proč neodpověděl. Čekal asi pěknou bouřku. Bylo ticho. Vymýšlela jsem pomstu.

Tak, Haninko…

Můj skvělý plán měl sice trhlinky a musela jsem sáhnout do peněženky, ale vyšel. Pomohly mi tři kamarádky a manžel jedné z nich. Ta mužova milenka měla takovou menší kancelář vedle Červinky, kde klientům vařila kafíčko a usadila je do křesla, když museli chvíli čekat. V rozmezí několika dnů se ty moje holky k němu jedna po druhé objednaly ohledně hypotéky, či co. Jedna si dokonce radu vyslechla, a při té schůzce jen tak pronesla: „Ta vaše slečna se dnes asi dobře nevyspala, že? Nebyla moc příjemná."

Stejně i druhá pronesla něco o ulítnutých včelách jeho zaměstnankyně, že mu moc dobrou reklamu nedělá, že se radši ještě rozmyslí, protože by se s ní nerada potkávala. Třetí přišla dřív, vypila si kafe a odešla. Poté se šéfovi omluvila, že ta slečna není moc sympatická, že z ní neměla dobrý pocit, že si najde jiného poradce.

Netrvalo dlouho, „rady se nedočkal“ ani další klient (manžel mé kamarádky, ale to vám nemusím říkat). Ten si zase stěžoval, že ta slečna na něho dělala oči, a jako by nenápadně si poodhalovala blůzku. Omluvil se, že mu to bylo tak trapné, že musel odejít.

Dostala padáka. V našem nevelkém městě si už neškrtne. Zásluhou mých skvělých kamarádek se o ní také šušká, že je pěkná potvora.

Docela jsem jí zatopila pod kotlem. Nastěhovala se do města nedávno, protože tu sehnala vcelku levný byt, vzala si půjčku a stihla se i zabydlet. Teď to bude mít holka těžké. Ale já taky. Možná mu nevěru jednou odpustím, třeba to byl úlet a ona ho svedla. Nesmířím se ale s tím, že mi nasadila brouka do hlavy, že mu nejsem v posteli dost dobrá. Proto ta pomsta.

Jména v tomto příběhu smyšlená. Přiběh je zpracován dle poskytnutého vyprávění.