Jsem taková romantická duše a není to máj, kdy je lásky čas, ale léto, ke kterému dle mého patří zamilování a snění. Už od dětství jsem snad neměla jediné prázdniny, kdy bych si nějakou nevinnou „lásečku“ neprožila. Bohužel mě jednou nespálilo jen italské sluníčko, ale sežehlo mě poblouznění…

Okatá copatá

Jmenuju se Lidka, tak mi říkají rodiče a kamarádi. V občance mám psáno Lýdie. Nejsem nijak namyšlená, ale klukům jsem se fakt líbila už jako dítě. Měla jsem obrovská hnědozelená kukadla a blonďaté husté lokýnky, byla jsem veselá, živá. Také dospělí říkali, že jsem roztomilá. Z té roztomilosti jsem vyrostla, oči, vlasy a obdiv druhého pohlaví mi zůstal.

Kamkoli jsem přišla, vždycky se do mě nějaký kluk zakoukal, ať se mi líbil či ne, většinou to druhé zmíněné, ale i tak jsem si to užívala.

Když jsem dospívala, ke kukadlům přibyly i ženské vnady a vždycky jsem si z prázdnin a dovolených s rodiči přivezla vzpomínky na krásné dlouhé pohledy nějakého „ctitele“. I před prahem dospělosti zůstalo jen u těch platonických projevů, nanejvýš přibyl jakoby nechtěný dotyk, někdy výměna adres a slib dopisování. Žádné zlomené srdce, s podzimními plískanicemi to vždycky končilo. Bylo to ale kouzelné.

Pod italským sluncem

Když mi bylo osmnáct, poprvé jsem se snad doopravdy zamilovala. S Luďkem jsme byli spolu už víc než dva roky, když jsem odjela s kamarádkou do Itálie na osmidenní pobyt pro ženy se cvičením. Na večeři jsme chodily do malé restaurace, kde večer hrála kapela, tak jsme ten vodní aerobik v bazénu zakončovaly tancem. A pak…

Všimla jsem si ho už nebo až druhý den. Seděl na baru a nespustil ze mě oči. Dlouhé pohledy jsem mu opětovala. „Neblbni, máš doma kluka, který tě má rád! Tvé prázdninové lásky jsou minulostí…,“ zlobila se na mě kamarádka Milka, která si té naší „výměny“ nemohla nevšimnout. Ale když on byl tak strašně, strašně hezkej. A můj typ. Zarostlá tvář, delší tmavé vlasy a uhrančivý pohled. Přitahoval mě jak magnet. Nešlo se na něho nedívat.

„Nakonec proč bych si neodvezla kromě nějakého suvenýru ještě jednou to své příjemné platonické prožívání, než se vdám?“ pomyslela jsem. Jenže, tentokrát to bylo jiné. Druhý den jsem ho nemohla pustit z hlavy a těšila se na večer.

Spalující, snivé

Zase tam seděl, opálený, krásný. Doufala jsem, že se na mě usměje, vyzve mě k tanci. Jen seděl a dráždil mě svým pohledem. Další den jsem se ze cvičení omluvila, plácla se na pláž a snila. Snila o tom, že se na mě usmívá, tiskne při tanci, šeptá mi slůvka, kterým třeba nebudu rozumět, ale vycítím, že jsou něžná.

Večer mě pálila nejen spálená kůže, ale hořela jsem nedočkavostí. Na večeři jsem šla dřív než holky. Seděl tam. Usmála jsem, pohladila si ruku a našpulila rty na „au“.

Máš to, holka

Naznačil mi, abych si k němu přisedla. Moc jsme toho nenamluvili. Certifikát z angličtiny jsem sice neudělala, ale dokázala jsem se obstojně domluvit. On se o něj zcela jistě ani nepokoušel. Tak nějak jsem z útržků nesrozumitelných vět pochopila, že je z Řecka, ale kdo ví. Slov ale nebylo třeba, mluvily jeho oči. Nevím, jestli se mi zamotala hlava z nich nebo z „kohoutích ocasů“, tedy koktejlů, které jsem si dala k večeři místo salátu. Když se na mě usmál a pohladil po ruce, šla jsem za ním jako omámená.

Do jeho pokoje svítil měsíc, z dálky bylo slyšet rozbouřené moře, z radia zněla tichá hudba. Pomalu mě začal svlékat. Bylo to jak v romantickém filmu. Skutečně mi šeptal slůvka, kterým jsem nerozuměla, společnou řeč však našla naše těla. Ani jsem necítila, že jsem to se sluněním přehnala, tak něžné bylo jeho laskání, tak krásné bylo milování. Moře utichlo dřív, než „naše bouře“ v jeho posteli.

Šeptal mi slůvka, kterým jsem nerozuměla, rozuměla si však naše těla

S lehkým úsměvem na rtech nad ránem usnul jako batolátko. Posbírala jsem si své svršky a v tichosti se vytratila…

Tohle jsem nechtěla

Ačkoli jsem nespala, procitnutí bylo strašné. Poblouznění vystřídala kocovina. Ne však z těch drinků, ze kterých mě i tak bolela hlava, ale směsice pocitů a zvláštní tíhy, ke kterým se přidaly Milčiny němé vyčítavé pohledy. Věděla jsem, že ví, věděla jsem, že to Luďkovi neřekne, ale bylo mi strašně z toho, co jsem mu provedla.

Do konce pobytu jsem se té restauraci vyhýbala. Milka říkala, že tam stále sedí u baru, oči upřené ke dveřím. Bože! To jsem nechtěla. Kdybych mu jen mohla říct, že jsem si ho nechtěla klofnout na jednu noc, že mě opravdu okouzlil, že… Ale měla jsem přeci Luďka, který mi věřil.

Za chyby se platí

Dnes jsem jeho žena. Luděk je moc hodný a zbožňuje mě. Mám ho ráda, ale hluboko v duši mě tíží balvan. Pokaždé, když mě pohladí po ruce a zadívá se mi do očí, ztěžkne. Jako kdyby znal mé tíživé tajemství. Nedokážu mu to říct. Výčitky však nejsou to, co mě trápí nejvíc.

Je to už pár let ale pokaždé, když jsem sama a zavřu oči, vidím toho svého italského cizince. Sedí na baru, dívá se na mě, slyším moře, cítím jeho doteky, jako by to bylo včera. Kéž by zůstalo jen u kouzelných pohledů. Vzpomínky by se rozplynuly s podzimní mlhou. Ale zůstávají.

A kéž jen bych mu nepodlehla. Stále bych si myslela, že Luděk je ten nejlepší chlap na světě… Ach, proč není? Sama jsem si zlomila srdce a nechala ho v italském baru. Sakra! To nebylo poblouznění, ale láska. Zkazila jsem si sama pro sebe vztah k Luďkovi, zkazila jsem si asi úplně všechno. Nechci na dovolenou k moři, nechci, aby se na mě chlapi dívali. Nechci snít. Možná snad jen o tom, že se mi jeho tvář rozplyne.