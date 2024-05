Možná jsou šťastlivci, kteří se poznali přes seznamku a jsou spolu mnoho let. Já na ně nevěřím. Stejně jako v životě je to náhoda, jen jde o víc příležitostí. Moje zkušenost je děsivá a teď si připadám jako ve zlém snu. Ze slova seznamka mi naskakuje husí kůže.

Pořád sama?

Jmenuju se Hanka a na svém posledním narozeninovém dortu jsem sfoukla dvacet šest svíček. Člověk si má něco přát. Přála jsem si poznat chlapa.

Abych to ale vzala úplně od začátku. Rozhodně nepatřím k holkám, o které žádný mužský ani okem nezavadí. Na střední jsme měli skvělou partu, chodili spolu ven, o nějakou lásku či nelásku jsem nouzi neměla. Pak jsem se zamilovala jako blázen. Byli jsme spolu skoro čtyři roky, nějaký čas jsme spolu dokonce žili. Zatímco já jsem chodila do práce, on se na vysoké zamiloval do spolužačky.

Dostávala jsem s z toho docela dlouho a ani si nevšimla, že mi roky utíkají. (ilustrační obrázek)

Zkus to na seznamce

Parta kluků i holek ze střední mi zůstala. Jenže oni už jsou všichni „dva“. Nikdo není sám. Berou mě s sebou na večeři, na sklenku, dokonce i na chatu. Tam, kam chodíme, moc šancí k seznámení není, a navíc v partě tak nějak jako na ocet nevypadám, aby si mě nějaký „taky sám“ všimnul.

Doma jsem si zapalovala růžové svíčky a byliny, dělala magické kruhy, pod polštář dávala sedmero bylin, vázala devatero uzlů, prostě prováděla všemožná kouzla na přivolání lásky. Prostě na takové věci věřím. „Už se na to vykašli. Přestaň blbnout a jdi do seznamky,“ začala mě přesvědčovat kamarádka Iveta.

Já jsem toužila nějakého chlapa poznat naživo, lásku na první pohled, kde přeskočí ta krásná jiskra. Pomalu se poznávat. No, ale řekla jsem si: „Vždyť nakonec o nic nejde…“ Založila jsem si pro tyto účely mail a šla do toho. Vylíčila jsem se docela poctivě, také fotku jsem nevložila ze studentských let a napsala (spíš zalhala), že chci jen kamaráda na pokec.

Nemohla jsem uvěřit. Začaly se sypat nabídky jedna za druhou. Na některé z té první várky, které prošly mým sítem, jsem odpověděla, u některých jsem neprošla já. S pár „nadějnými“ jsem si chvíli psala…

S jedním jsem se dokonce setkala, řekl mi na férovku: „Promiň, mám jiné představy." (Asi nehledal kamarádku). Pak ještě s jedním. Než jsme dopili kafe, věděla, že si také to kamarádství představuje jinak. (ilustrační obrázek)

Naslepo

S jedním jsem si vyměňovala maily docela dlouho a vcelku mě zaujal. Vysoký (jak psal) a dle fotky pohledný, navíc Vodnář, znamení, se kterým si mám rozumět, a na ta já věřím. Docela jsem se na ty jeho „mejlíky“ těšila. Po několika týdnech navrhnul, že si dáme telefonní čísla.

Přiznám se, že se mi do toho úplně nechtělo, měla jsem takový divný pocit, dát ho člověku, kterého neznáte… Ale nakonec dala. Zavolal, měl příjemný hlas a bylo si s ním o čem povídat. Ráno mi posílal textovky s přáním hezkého dne, večer dobrou noc. Pomalé poznávání, paráda. Docela se mi to líbilo. A mělo přijít setkání.

Tři čtyři dny před tím, než jsme si domluvili rande, mi několikrát za den posílal podivné textovky. Něco jako „Ó, ženo, tvé jméno je žena…“ Trochu jsem znejistěla. Přišel pátek, šest hodin, smluvené místo. Kdyby neměl černé džíny a šedý svetr, jak říkal, ani bych si ho nevšimla. Zklamání. Na věku si hodně ubral, na výšce hodně přidal, a z fotky musel setřít pořádnou vrstvu prachu!

Ani čočky silných brýlí nezakryly, že se jedním okem dívá jinam. (Za to samozřejmě nemůže, nesměju se mu, mohl to alespoň naznačit.) Já jsem si dala sklenku vína, on že prý nepije, dal si ale pivo. Musím přiznat, že se s ním fakt povídalo hezky, ale to je tak všechno. Asi po hodině do sebe lupnul panáka, druhého… S opilcem se mi sedět nechtělo, ale řekla jsem si, že ten jeden večer vydržím. Došla řeč i na ezoteriku. Že on prý dělal černou magii, nějak se mu to zvrtlo a skončil, přiznal se.

Počítal, že ho pozvu domů. Nepozvala. Na prvním rande bych se tak jako tak s žádným chlapem nevyspala. Jsem romantik. Doprovodil mě na autobus. Odjížděla jsem domů s tím, že mně to prostě nedopadlo. Dopadlo, ale pro mě dost zle. Jak jsem mohla tušit, že neunese zklamaní?

K nočním můrám

Šla jsem hned spát a ráno jsem od něho našla čtyři textovky. První byla s obrázkem, jak po mě touží. Tu svou touhu zdokumentoval. Z pohledu na jeho nahé ztopoření se mi zvednul žaludek. Druhá dvě byly výčitky, proč neodpovídám, třetí už zaváněla výhružkami, něco ve smyslu, že si mě stejně najde.

Dala jsem jeho číslo na černou listinu a snažila se to pustit z hlavy. Po nějaké době jsem se začala mít nějaké divné pocity, byla unavená, nesoustředěná a špatně spala. A začaly se dít úplně divné věci a věřte, že si nevymýšlím.

Jen krátce. Nemohla jsem třeba najít klíče od auta. Jo to se stane. Našel je ale soused u schodů v místě, kde mi nemohly vypadnout. Z ničeho nic mi za jízdy zhasnul motor, když jsem odjížděla od obchodu. Něco uvolněného na baterii. To se prý tak často nestává. A mohla bych pokračovat. Nic se mi nedařilo. Už jsem si začínala myslet, že jsem cvok.

Když jsem začala propadat blbým náladám, které jsem neznala, vzpomněla jsem si na tu jeho černou magii a pojala jsem zlé tušení. Něco jsem si o ní věděla a něco vygooglila. Jsem si naprosto jistá, že mě proklel. Nejen slovy, ale doslova.

Na parapety jsem si dala střepy, ty prý mají bránit kletbě, nakoupila si ochranné amulety, vykuřuji byt vonnými tyčinkami. Přesto se cítím čím dál hůř, v noci se budím zpocená, bojím se i řídit. Jsem unavená, i z toho nešťastná. Mám strach. Mám pocit, že má nade mnou moc. Co když mě proklel, aby si už nikdy nikoho nenašla?

Doufala a věřila jsem, že to překonám. (ilustrační obrázek)

Nedávno, je to víc než měsíc, jsem se vracela k večeru od zastávky a na začátku naší panelákové ulice tam stál opřený o sloup. Rozbušilo se mi srdce, začala jsem utíkat pryč, pryč, pryč od něho. Domů jsem se vrátila později a zadním vchodem. Do práce a z práce, jinak už snad ani nevycházím, bojím se, abych ho nepotkala, aby mě nešpehoval. Aby třeba neproklel i ty mé amulety.

Doufám, že nezjistí, jak se jmenuju. Jsem naprosto zoufalá a na dně. Už to trvá několik měsíců a začínám propadat depresím. Zatím mi nic nepomáhá… Mohlo by se mi to stát „naživo“? Určitě ne. Už žádné seznamky!