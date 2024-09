Vím nevím, co mě odradilo od rozhodnutí spolykat platíčka prášků na spaní a jiných léků, zapít je lahví letité whisky, kterou jsme dostali jako jeden ze svatebních darů. Možná zbabělost, možná touha svěřit se s trápením. Proto srdíčko mého nenarozeného synka stále tluče pod mým, ale tátu nepozná!

Dívčí snění

Můj příběh začíná v době mého dospívání. Se svou skvělou (dnes by to mělo být v uvozovkách) kamarádkou Zuzanou, se kterou se znám od první třídy, jsme se daly na atletiku, ne abychom dobyly stupínky vítězů na světových soutěžích, ale abychom sportovaly, prostě se hýbaly. Já i proto, že mám v rodině dědičné kypré tvary, tak abych se genům nějak bránila. Částečně kvůli jisté lenosti jsme zavrhly běh, kvůli „svalům“ hody či vrh koulí, tak nám zbyly skoky.

Jako dorostenky nás začal trénovat Dan. Zatímco jiné holky šílely na koncertech populárních zpěváků a snily, že zrovna jich si všimne, pro nás byl idolem náš Dan. Bylo mu nějakých šestadvacet, v našich očích „stařec“ a byl ženatý, ale v i v Hollywoodu by byl považovaný za krasavce a roli by dostal, i kdyby v ní měl hrát jen němou sochu, jen aby do kin přilákal fanynky. Zatímco Zuzce se spíš „jen líbil“, já jsem se zamilovala.

Nejdřív jsme skákaly do dálky, pak se daly na skok do výšky, který trénoval (ilustrační obrázek)

Podivná trojka

Když jsme dospěly do kategorie ženy, zůstal naším trenérem. Jezdili jsme na domácí i zahraniční soutěže, soustředění, jako známá trojka, jak nám říkali v klubu, jsme se scházeli mimo stadion. Zuzka měla své lásky, já tajně v srdci jen Dana.

Když se rozvedl, začali jsme se my dva scházet stále častěji a sblížili se. Sblížení se vyvinulo ve vztah a já jsem byla nesmírně šťastná. Už jen proto, že jsem si myslela – a tak to i vypadalo – že Dan je zamilovaný do Zuzky. Žárlil, jak bylo vidět, když mluvila o jiném, a když vykládala, že se chce vdávat, byl zamlklý, zaražený. Ona říkala, že jde mezi nimi jen o nevinný flirt.

Tak to trvalo pár let, naše jména nebyla psána tučně ve sportovních rubrikách, ale nějaký ten vavřín jsme urvaly. Pak přišel můj osudový či osudný (?) okamžik. Nějak jsem si, jak se lidově říká, blbě hnula se zády, což mně na delší čas vyřadilo z tréninků. Přidaly se nějaké zdravotní komplikace a já jsem na doporučení lékařů vysadila svého strážce nechtěného otěhotnění.

Místo sbohem vítej, a vítej buď sbohem

Když jsem Danovi oznámila, že bude otcem, sice mě samým štěstím nezahrnul růžemi, jak jsem si představovala, ale vzali jsme se hned a těšil se, že to bude kluk, a bude zářit na běžeckých tratích. Tak do pátého měsíce jsem byla v pohodě, ani bříško se mi nekulatilo, a dělal si legraci, že jsem ho jen chtěla dostat do chomoutu. No přiznám se, když si to zpětně promítnu, že mi nebyly podobné poznámky úplně příjemné…

Překulil se 24. týden mého těhotenství a mě začala zlobit záda, přidaly se i jiné bolesti, ale hlavně jsem začala přibírat. A to dost, snad každý den jsem se probudila o kilo těžší, začaly mi otékat nohy, polehávala jsem, nebývalo mi dobře, kvůli tomu jsem i trpěla dost psychicky. Moc velkou oporou mi nebyl, spíš žádnou, navíc často přicházel hodně pozdě večer, protože Zuzku připravoval na závody.

Před šesti týdny, když přijel po čtyřech dnech ze závodů, podíval se na mně a místo polibku mi řekl: „Ty teda vypadáš! Zuzi říkala, že budeš po dítěti jako kule. Jako tvoje máma. Víš, že pneumatiky u ženský se mi naprosto hnusej. Jdu na pivo. A stejně je mnohem lepší než ty… Měl jsem to vědět dřív.“ Zuzi?! Kule! Lepší! To byla poslední kapka, podobné „poznámečky“ jsem v poslední době slýchala často. Došlo mi, že Zuzanka… Ale to i vám. Vlastně jsem to asi věděla, jen si to nepřiznala.

Tak ona je lepší! Možná jen ve skoku, ale to je všechno...

Za vodopádů slz jsem vyhrabala všechny prášky na spaní a proti bolesti, které jsem nebrala, když jsem měla problémy se zády, vzala tu lahev úžasného moku rozhodnutá odejít z tohoto světa.

Lehla jsem si, plakala, sbírala odvahu to všechno spolykat a pak si uvědomila, že se musím rozloučit s maminkou, tatínkem a skutečnými kamarády, omluvit se nenarozenému synkovi. Když jsem vzala do ruky tužku a hledala papír, ucítila jsem jeho (asi) patičku někde pod mým žebrem a citelné pohyby.

Ne, malému život nevezmu, nemám na to právo. Sedla jsem si k počítači a napsala pro vás můj příběh. Moc se mi ulevilo. Můj synek se bude jmenovat Bořivoj, což prý znamená bojovník. Ať si táta žije s tou svou Zuzankou, my to spolu zvládneme!