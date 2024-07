Externí autor 30. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Herec Paul Hogan a herečka Linda Kozlowski nebyli parťáci jen na filmovém plátně, ale také v životě. Předcházelo tomu ale značné drama, Linda totiž Paula odtáhla manželce po celých třiceti letech. Jak jsou na tom oba dva herci dnes, téměř čtyřicet let od natáčení?

Krokodýl Dundee je trojdílná série o neohroženém Mickovi Dundeem, který přežil útok krokodýla. První díl byl absolutním hitem, a jak už to tak v Hollywoodu chodí, pokračování na sebe nenechalo dlouho čekat. Prvotina z roku 1984 tedy dostala o čtyři roky později sourozence, s překvapivým názvem Krokodýl Dundee 2.

A opět, jak už to tak v Hollywoodu chodí, se záměrem vydělat peníze na někdejším osmdesátkovém hitu se filmaři rozhodli natočit i pokračování třetí, které spatřilo světlo světa v roce 2001, tedy sedmnáct let od premiéry dílu prvního.

Fanoušci brečí nad třetím dílem

Jenže tyto pokusy vydělat balík na něčem starém většinou končí nešťastně, a stejně tomu bylo i v případě Krokodýla Dundeeho v Los Angeles, a to i přesto, že se podařilo obsadit původní dvojici Hogan-Kozlowski.

Na webu CSFD.cz k tomu postačí jeden ilustrační komentář od fanouška. „Chce se mi skoro brečet, co režisér Simon Wincer natočil za film o legendárním Krokodýlu Dundeem. První dva díly měli svoje kouzlo a šlo o akční filmy, ale udělat z Krokodýla slabomyslnou komedii jen s nějakou klišovitou zápletkou, to je prostě hrůza. Tu hvězdičku dávám spíš z nostalgie k předchozím dvěma dílům,” píše uživatel s přezdívkou Arx.

Co mohli ovšem hollywoodští producenti čekat? Ne každý dokáže stárnout tak dobře jak filmově, tak v osobním životě jako zřejmě nesmrtelný Harrison Ford. Paul Hogan s Lindou Kozlowski zkrátka už nedokázali přilákat do kin tolik návštěvníků, jako když spolu vrkali v osmdesátých letech.

Odlákala ho od manželky, se kterou byl 30 let

Tihle dva totiž netvořili pár jenom na filmovém plátně, ale také v reálném životě. Zamilovali se do sebe až během natáčení, Hogan byl ovšem v té době už ženatý, a to dlouhých třicet let a měl pět dětí. Ani to ale Lindu Kozlowski nezastavilo, aby si fešného krokodýla ulovila pro sebe.

Láska to byla taková, že Hogan neváhal a okamžitě požádal o rozvod. Ten se táhl dlouhé čtyři roky, nicméně hrdilčky se ještě toho roku, kdy Hogan nabyl svobody, vzaly. Jeho exmanželka byla tak zdrcená, že pro ostré slovo do bulváru nešla daleko. A když po dvaceti letech manželství měli Paul a Linda první problémy, ani po takové době neváhala svůj jed do médií filtrovat.

„Když byl mladý, krásný a mužný, měla jsem ho já! Dobře jí tak, teď má dědka. Já ho měla v plné síle. Ať si to děvenka užije a ten stařec také,” plísnila oba dva veřejně Hoganova bývalá žena Nolene.

Ačkoliv by z jejího vyjádření mohla být cítit zášť, v něčem měla pravdu. Hogan doopravdy sešel, byl nemocný a Linda sice „kvetla“, ale jen díky botoxu. Všechno se ale i tak zdálo být přes ty mouchy v pořádku. Hogan se za Kozlowski odstěhoval do USA, kde společně zrenovovali krásný ranč v Santa Barbaře a po osmi letech se jim narodil i společný syn Chase.

Hogan sešel, Linda Kozlowski si pomáhá botoxem

To bylo ale poslední pěkné, co se dá o těchto dvou napsat. V roce 2013 přišla od Lindy Kozlowski žádost o rozvod, důvodem měly být údajně „nesmiřitelné rozpory“. Není se čemu divit, oba dva byli naprosto jiného životního vyznání.

Paul Hogan rád zahradničil na svém ranči, kdežto Linda Kozlowski, která nikdy nedosáhla takové kariéry, jaké by chtěla, se tyto resty snažila dohnat alespoň tím, že jako hollywoodská hvězda chtěla vypadat. A tak zazvonil zvonec a filmové pohádce o dvou hrdličkách byl konec.

Dodnes platí to, co řekla Hoganova ex Nolene. Z Hogana je vetchý staříček, zatímco Linda Kozlowski září. Botoxem, ale září. Podívejte se v naší galerii!

