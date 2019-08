Slunečník z pohádky Princ a Večernice: Nechal herectví a udělal velice dobře

Pohádka Princ a Večernice patří ke stálicím televizního programu, jež se nám nikdy neomrzí. Hercům, kteří v ní účinkovali, ve své době přinesla zaslouženou pozornost a posunula je v hvězdné dráze kupředu. Představitel Slunečníka Petr Svoboda však dále stoupat nehodlal.

V době natáčení kultovní pohádky Svoboda nebyl žádným začátečníkem. K televizi se dostal ještě za studií na DAMU a díky svému líbivému vzhledu dostával role hlavně v pohádkách. Menší úlohy si později zahrál také v celovečerních filmech a vseriálech, svého času uváděl i oblíbenou vědomostní soutěž Riskuj. Když zrovna nehrál, daboval slavnější kolegy – třeba Richarda Gerea. Zlákala ho také produkce a režie. Málokdo ví, že právě Svoboda působil jako producent a první režisér českého znění legendárního seriálu M*A*S*H.

S příchodem 90. let minulého století se ale Petr z filmové a televizní branže zcela vytratil. Přestal natáčet, zmizel ze společnosti, nikdo o něm víc neslyšel. Nebylo to tím, že by o něj televize už nestála, spíš naopak. Kolegové si klepali na čelo, když se rozhodl další nabídky už nepřijímat a stáhnout se do ústraní.

Teprve po dlouhých letech vyšlo najevo, co ho k tomuto kroku vedlo. "Herectví mě nějak přestalo naplňovat, už mě tolik nebavilo. Začal jsem svého času i režírovat a naivně si myslel, že budu více svobodný a o mnohých věcech budu moci rozhodovat sám," rozpovídal se herec před rokem pro časopis Sedmička.

Ani režírování ho však neuspokojilo. "Zjistil jsem, že nade mnou jsou dramaturgové, producenti a ředitelé, a tak jsem si řekl, že tohle nechci. Proto jsem dál pokračoval v podnikání, které jsem měl rozjeté, a ještě si založil další firmu," přiznal se Petr.

A bylo to venku. Z nadějného herce se sympatickou tváří se stal úspěšný podnikatel. Svoboda začal stavět půdní byty, a rázem si tím vydělal mnohem víc peněz, než kolik kdy dostával za své umělecké počiny. Dnes je z něho boháč, který si může užívat života, jak se mu zlíbí. Ale hlavně je konečně svým pánem, přesně tak, jak o tom vždycky snil. Pořád je to však fešák a u filmu by se určitě neztratil ani dneska - posuďte sami v galerii.