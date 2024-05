Externí autor 26. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbená československá pohádka byla natočena v roce 1971 podle knižní předlohy spisovatelky Boženy Němcové. Režisér Antonín Kachlík si dal, co se temné atmosféry týče, opravdu záležet, a tak než se divák dočká šťastného konce, dost možná upadne i do deprese. Poznáte, o kterou pohádku jde?

Už samotné herecké obsazení slibuje kvalitní podívanou a skvělé výkony. Kachlík si skutečně vybral elitu tehdejší doby, ačkoliv to nemohl dost dobře tušit, jelikož to byly v ten čas ještě neokoukané tváře. V pohádce tak můžete vidět například Ivana Palúcha, Františka Veleckého, Magdu Vašáryovou, Jiřího Krampola nebo Karla Augustu a slyšet hlas Petra Štěpánka.

Petr Štěpánek propůjčil svůj hlas hlavnímu hrdinovi, princi, kterého ztvárnil Ivan Palúch. Tedy pokud na slovo skoupý urozený muž zrovna mluvil. Aby Štěpánek neměl málo práce, namluvil i princova koně, se kterým rozmlouvá ve skalách, když jsou tihle dva zrovna o samotě. Ani František Velecký neunikl ztrátě hlasu a jeho tvář tak mluví prostřednictvím Petra Čapka.

Na svou dobu to byla pohádka dost ponurá, dala by se svou atmosférou připodobnit například ke Třetímu princi režiséra Antonína Moskalyka. V této pohádce se setkáváme také s pro tento žánr vcelku netradičním prvkem, a to sice četnými akčními scénami. Kromě bitek dvou princů ucházejících se o princeznino srdce, bojovali při natáčení také samotní filmaři. A to hlavně s koňmi.

Problémy s koněm, lehal si na bok a neposlouchal

Režisér Antonín Moskalyk prozradil, že jich museli vystřídat rovnou jedenáct, protože nebyli schopní sehnat jednoho, který by uměl všechny povely, který filmový štáb potřeboval. Z jedenácti nakonec vybrali pět, kteří se ve věrném princově koni vystřídali. Komické situace nastávaly hlavně s jedním, co byl „vysloužilý cirkusák“ a pletl si povely.

Ivan Palúch coby princ ho například pobídl, aby kůň zrychlil krok, ale on si místo toho stoupl na zadní. Jednou se mu dokonce podařilo si sednout a vrcholem bylo, když si lehl na bok. Nicméně se s tímto kouskem i tak pracovalo nejlépe, protože ten alespoň neutekl, když přišla na řadu scéna s drakem, jako tomu bylo u jiného koně.

Drak se škraboškou jako Zorro mstitel

Je to vcelku pobavení hodná historka, protože samotný drak moc jako drak nevypadal. Pokud se filmařům povedlo nastolit ponurou atmosféru a v dětech vzbudit pocit strachu, když se na obrazovce objeví drak, strach je ten tam. Možná u skutečně malých dětí, které mají ještě dostatek fantazie, látkový drak s ptačí hlavou, škraboškou jako Zorro mstitel a podivně poulícíma očima vyvolá nějakou emoci. Ale jinak může z nozder foukat dým, seč chce, ale nikoho nevystraší. Kromě toho jednoho koně.

Až na přešlap s drakem je ale pohádka o němém princi, který chce krásnou Slavěnu před příšerou uchránit, dnes již filmovou klasikou. Magda Vašáryová vás zcela okouzlí svým jemným vzezřením a Františka Veleckého coby Černého prince, budete chtít zapíchnout stejně, jako hlavní hrdina. A o jakou pohádku se jedná? Všichni už jste jistě poznali, že řeč je o snímku Princ Bajaja.

