Z malého rošťáka sice vyrostl, ale divoká nátura v něm zůstala. I přesto, že momentálně patří k nejsledovanější lidem světa, zachovává si lidskou tvář a pokoru. Zbožňují ho lidé na celém světě a v současné době je ženatý a má dvě krásně děti. Poznáte, kdo je malý divoch na fotce?

V dětství přišel o milovanou maminku

Tento sympatický rošťák, na kterého se upírají oči snad většiny světa, se narodil 15. září 1984 v Londýně. V roce 2005 začal navštěvovat vojenskou akademii v Sandhurstu. V roce 2015 nastoupil do aktivní armádní služby, což tomuhle rošťákovi, který proslul skandály, zlepšilo reputaci. Stejně jako jeho maminka se začal věnovat charitě a širokou veřejnost si získal svojí otevřeností a vlídností.

V dětství si prošel opravdu náročným obdobím, kdy my mu v pouhých třinácti letech zemřela maminka při autonehodě. Tenkrát její auto nahánělo několik novinářů. Po divoké honičce narazilo auto, ve kterém seděla do jednoho ze sloupů v tunelu a ona nebyla bohužel připoutaná. I přesto, že se snažili o záchranu jejího života jak jen to šlo, nakonec lékaři nebyli úspěšní.

Tehdy se psal rok 1997. "Havárie byla způsobena nebo částečně způsobena rychlostí a způsobem řízení řidiče mercedesu a rychlostí a způsobem jízdy vozidel, která následovala," shodla se podle iDnes.cz následně porota. Nedávno oslavil 40. narozeniny a i přesto, že v současné době má dvě děti a je ženatý, tak ještě pár let zpět plnil bulvární plátky pořádnými eskapádami.

Úplně nahý nebo v nacistické uniformě

Už v šestnácti letech byl svým otcem poslán do léčebny kvůli kouření marihuany a pití většího množství alkoholu. Tenhle sympatický rošťák s dobrým srdcem měl holt hodně divokou pubertu. Jednalo se tehdy o jednodenní návštěvu centra, ve kterém se setkal s lidmi závislými na kokainu nebo heroinu. Podle jeho dalších problémů, které následovaly, si z toho velké ponaučení rozhodně neodnesl.

V roce 2004 si šel zapařit do jednoho z londýnských klubů, ve kterém se dostal do potyčky s paparazzi. On a jeden z fotografů odcházeli s rozbitým obličejem. O pouhý rok později se objevil na další party v nacistické uniformě. Za to se musel následně omluvit. "Je mi velice líto, pokud jsem někoho urazil nebo zesměšnil. Byla to nešťastná volba kostýmu, omlouvám se," řekl tehdy.

V roce 2006 byl pro změnu na vojenské akademii označen za rasistu, protože nazval svého kolegu slovem Paki což je osoba s pákistánskými kořeny a také hanlivé označení pro přistěhovalce. I přesto, že se video dostalo na veřejnost až v roce 2009, musel se omlouvat znova. V té době si prožíval opravdu náročné období a jeho rodina to s ním neměla jednoduché.

"Plně si uvědomuje, jak útočný může tento termín být, a velice se omlouvá za urážku, kterou toto slovo může způsobit. Nicméně před třemi lety princ tento termín použil bez jakéhokoli zlého úmyslu a jako přezdívku člena své jednotky. V žádném případě nešlo o urážku," vysvětloval královský palác a omlouval se za v pořadí šestého následníka trůnu.

Jeho snad poslední větší skandál se udál před dvanácti lety v roce 2012 v Lasy Vegas. Sice se říká, že co se stane v Las Vegas, zůstane v Las Vegas, ale to byste nemohli být členové britské královské rodiny, jejíž každodenní kroky sleduje celý svět. Princ se objevil na jedné divoké party, kde se natolik rozdováděl, že skončil nahý. Jeho holý zadek se poté objevil snad ve všech bulvárních plátcích po celém světě.

Svatba, děti a rozvod?

V roce 2018 si po dvouletém vztahu vzal za manželkou bývalou americkou herečku Meghan Markle. Jako první přišel na svět syn Archie. Převážně jeho manžela čelila neutuchající kritice z řad veřejnosti a bulvární plátky ji doslova lynčovaly. Proto se oba dva rozhodli, že opustí britskou královskou rodinu a přestěhují se do Kalifornie, kde se jim narodila dcera Lilibet Diana.

V poslední době se ale spekuluje o tom, že se schyluje k bouřlivému rozchodu. Své k tomu řekl pro deník Mirror královský spisovatel Tom Quinn. "Mezi Harrym a Meghan narůstá rozpor způsobený Meghaninými rostoucími obavami, že se její život nevyvíjí směrem, který si naplánovala – miluje pozornost médií a nenávidí skutečnost, že jí průzkumy naznačují, že ona a Harry už americkou veřejnost příliš nezajímají."

Meghan Markle zkrátka není u veřejnosti oblíbená a to se patrně odráží i v jejich vztahu. "Dosáhla teď bodu, kdy si myslí, že cokoli a všechno, co udělá, bude nespravedlivě kritizováno. Stejně jako její manžel má pocit, že si ji lidé nespravedlivě dobírají – nechápe, proč lidé její práci neobdivují," dodal královský spisovatel. Stále tápete, kdo je rošťák na fotce? Nejedná se o nikoho jiného než o sympatického Prince Harryho.

