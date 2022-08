Vedle kostry prince z doby bronzové ležel obří poklad a zcela záhadný disk

Vědci konečně odhalili, jak zemřel Princ z Helmsdorfu.

V roce 1877 byl archeolog Friedrich Klopfleisch pověřen prozkoumáním zvláštního kopečku nedaleko Leubingenu v německém Durynsku. Pod vrstvou hlíny našel pohřební chýši ve tvaru stanu. V ní ležela kostra 30 až 50letého muže, pozůstatky desetiletého dítěte a obrovský poklad.

„Princ z Helmsdorfu", jak se mrtvému začalo přezdívat, ležel na zádech. Chlapec, pravděpodobně rituálně pohřben se svým pánem, byl uložen přes jeho bedra. Byl obklopen bronzovými a zlatými šperky, kamenným bitevním kladivem, kovadlinou, bronzovými sekerami, dláty a dýkami.

Mohyla Leubingen je považována za jeden z nejhonosnějších elitních hrobů starší doby bronzové v západní Evropě. Následné vykopávky odhalily stopy osídlení, pohřebiště s 44 hroby, prstencový příkop a sklad s 98 bronzovými sekerami a dvěma dýkami. Nejvýznamnější objev však učinili amatérští hledači pokladů v roce 2009, kdy nedaleko mohyly vykopali 3 600 let starý bronzový disk zdobený zlatými vyobrazeními nebeských těles.

Princ z Helmsdorfu

Kotouč z Nebry je podle historiků nejstarší dosud nalezenou realistickou reprezentací vesmíru. Pochází patrně ze 16. století př. n. l. a mohl sloužit jako kalendář nebo pokročilé astronomické hodiny. Svou jedinečností však stále otevírá nové otázky. Překvapuje jak technickou dokonalostí, tak vyspělostí astronomických znalostí, jaké se v této době dají doložit snad jen ve starověkém Egyptě a Babylonii.

Jeho tajemství se snažili odhalit historici Kai Michel a Harald Meller. Během svého výzkumu však narazili na další otázku. Jak princ z Helmsdorfu vlastně zemřel? Naposledy byla jeho kostra zkoumána v roce 2012. Na nic zvláštního ale antropologové nepřišli. „Nový výzkum s pomocí moderní techniky odhalil, že vládce byl zavražděn. Útok spáchaný před 3 846 lety je nyní nejstarší známou politickou vraždou na světě," říká zástupce ředitele Institutu soudního lékařství University of Saarland Frank Ramsthaler.

Vědcům se podařilo najít tři poranění kostí. Vražednou zbraní byla pravděpodobně dýka s 15 centimetrovou čepelí. „Útočník ji nejdříve vrazil do žaludku a do páteře. To dokazuje šest milimetrů široká a tři milimetry hluboká rána v jedenáctém hrudním obratli. Princ byl bodnut, když stál u zdi nebo ležel na podlaze," popisuje Ramsthaler.

Krutá a podlá vražda

Další útok přišel seshora a směřoval za klíční kost. Prudký náraz rozštěpil princovu levou lopatku, která poranila plíce. Další zranění našli odborníci na paži. „Naznačuje, že vrah svou oběť překvapil a ta se snažila bránit tím, že zvedla ruku."

„Podle mého názoru princ z Helmsdorfu útočníka znal. Možná to byl příbuzný nebo kamarád. Vládce nic netušil. Podobně, jako se Julius Caesar ve starém Římě stal obětí spiknutí,“ přemýšlí archeolog Harald Meller. Péče, s jakou byl pochován ale naznačuje, že byl svými poddanými respektován.

