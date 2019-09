Princezna Adélka z pohádky S čerty nejsou žerty: Dnes je z ní spokojená učitelka

Pohádka S čerty nejsou žerty je u nás tak populární, že její hlavní postavy nemusíme blíže představovat. Půvabnou tvář princezny Adélky si vybaví každý. Málokdo ale ví, co se s její představitelkou později stalo a čím se vlastně tato herečka jediné role živí dnes.

"Odmala jsem snila o tom, že budu buď přinceznou, nebo učitelkou, a vlastně se mi splnilo obojí," říká Monika Stará, rozená Pelcová (53), které osud přihrál roli Adélky, když jí bylo 18 let. Režisér Hynek Bočan si ji vyhlédl v davu při přijímacích zkouškách na DAMU. "Když jsem se vrátila z pauzy na oběd, říkal mi jeden z uchazečů: Byli tady pro tebe. Že prý hledali takovou naivku s dlouhými vlasy, a já nikde," vyprávěla po letech Monika. Domnívala se, že jde o žert, ale za deset dní jí přišel telegram z Barrandova a sen se stal skutečností.

Na DAMU se sice nedostala, avšak její tvář se zvěčnila na filmovém plátně, a to hned v jedné z nejoblíbenějších pohádek, a navíc po boku idola dívčích srdcí Vladimíra Dlouhého. "Když o někom řeknete, že je charismatický, tak si jen stěží představíte, co to přesně znamená. Mirek ale celé toto slovo vyplňoval do posledního puntíku," vysvětlila Monika v jednom rozhovoru. Dlouhý měl podle ní navíc nádherné modré oči a byl velmi příjemný.

Ačkoli Moniku ve filmu kvůli jejímu severomoravskému přízvuku nadabovala Naďa Konvalinková, známou písničku Větře, větříčku nazpívala sama. Její talent po úspěchu pohádky nezůstal nepovšimnut: Monika dostala nabídku hrát v jednom pražském divadle, ale nakonec odmítla. Byla totiž zamilovaná do svého spolužáka z olomouckého gymnázia a bála se, že by láska na dálku nevydržela. Dotyčného chlapce si nakonec vzala za manžela a vychovala s ním dvě dcery. Přestože se před devíti lety rozvedli, svého rozhodnutí nikdy nelitovala. "Mám dvě krásné dcery s člověkem, se kterým jsem je chtěla mít. To je nejpodstatnější," říká Monika, která místo herectví vystudovala češtinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě a dodnes se živí jako učitelka.

Kdyby dostala nabídku u filmu dnes, už by prý nechtěla hrát naivní princeznu, ale spíš nějakou hlubší psychologickou roli. Uznává ale, že v 18 letech jí postava Adélky padla přesně na tělo. "Adélku jsem tenkrát ani nemusela nijak hrát," usmívá se Monika. Přestože od natáčení přibrala několik výrazných kilogramů, v její tváři pořád poznáte tu laskavou princeznu, která zachránila mlynářova syna před biřici…