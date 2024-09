Externí autor 18. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Dana Bartůňková (66) se zapsala do pamětí lidí jako nesnesitelná princezna Angelína z pohádky S čerty nejsou žerty, kterou zahrála naprosto dokonale. Na nedostatek ctitelů si rozhodně stěžovat nemohla. Patřil mezi ně Lukáš Vaculík (62) nebo Sagvan Tofi (59). Kdo další podlehl hereččinu kouzlu?

První velkou lásku poznala ve škole

Dana Bartůňková se jednoznačně řadí mezi naše nejkrásnější herečky. Už během studií na Státní konzervatoři v Praze patřila mezi nejpůvabnější studentky ročníku. Studenti a kolegové z ní bylo doslova paf. Měla roztomilou mladistvou tvářičku a nevinný pohled.

„Vážila jsem padesát kilo, měla jsem dlouhé černé vlasy a prsa čtyřky, takže po mně kluci pokukovali. Třeba Lukáš Vaculík nebo Sagvan Tofi," smála se v pořadu herečky Miluše Bittnerové. Její první láskou byl Jiřím Sequens, syn známého českého režiséra. K údivu všech si našla o dva roky mladšího chlapce a všem ostatním dala jednoduše košem.

Jejich láska ale začala velmi opatrně. Nejdříve po sobě jen tak očkem pokukovali, ale nic si neřekli, protože se oba dva moc styděli. V době, kdy herečka získala první divadelní angažmá v Kolíně, se ledy prolomily. Během jednoho představení se dali dohromady a ruka byla v rukávě.

„Hrála jsem představení a on stál na balkoně a pořád na mě koukal. I holky mi tenkrát říkaly, že ze mě nemohl oči spustit. Až jsme se jednou setkali u nástěnky s obsazením, on zase koukal a já to nevydržela a zeptala se ho, jestli se se mnou nechce náhodou vyspat a on, celý zaskočený, řekl, že jo. Tak jsem mu na to řekla, že můžeme jít. Samozřejmě na to hned nedošlo. Šli jsme nejdříve na kafe, pak na víno a teprve pak jsme spolu začali chodit,“ zavzpomínala Dana Bartůňková.

Jejich láska trvala dlouhé tři roky, ale pak přišel nečekaný konec. „Jirka je typ, který má hodně kamarádů vedle sebe, rád si zajde na pivko, já chtěla ale romantiku. Chodit do kina a na večeře. Ale on byl pořád v hospodě s klukama, což mě štvalo,“ svěřila se. Neviděli se dlouhých dvacet let, poté na sebe opět narazili a ne náhodou.

Stará láska nerezaví

Herečka potřebovala vypravěče a vzpomněla si na svojí první velkou lásku, kterou také oslovila. V té době měla Bartůňková dceru Denisu a dvě manželství, která zkrachovala. Jejím prvním mužem se stal hospodský a dalším manželem byl herec Rafael Pražák. Slovo dalo slovo a její první lásce Jiřímu se nabídka zamlouvala.

Nakonec si plácli a dali se do řeči. Dali si společně pivo a zavzpomínali na mladá léta. „Pak přišel jeden panáček, druhý panáček a najednou jsme se líbali. Zase přeskočila ta jiskra a my jsme vlastně začali tam, kde jsme před těmi dvaceti lety skončili,“dodala herečka.

Na svoji legendární roli princezny Angelíny i po letech vzpomíná s láskou a ráda. „Když jsem šla na konkurz, kde bylo dalších sto adeptek a mezi nimi například Libuše Šafránová nebo Ivana Andrlová, chtěla jsem se rovnou otočit a jít domů. Šla jsem mezi posledními, takže už jsem z toho čekání byla docela unavená. Když jsem navíc vešla na scénu, zakopla jsem o nějaký kabel a z pusy mi nechtěně vyklouzlo sprosté slovo: do prd.... Režisér Hynek Bočan se na mě tak zvláště a přísně podíval… A za tři týdny volali z produkce, že si vybrali mě,"“svěřila se.

Herečka měla spoustu ctitelů, kteří o ni stáli. „Denně jsem dostávala pytle dopisů. Některé byly zamilované, psal mi třeba pán, že je strašně bohatý a že by si mě jako princezničku hýčkal až do konce života. Pak byly vyděračské ve smyslu, když se mnou nepůjdeš na rande, něco se ti stane. A nechyběla psaníčka od úchyláků. Celkově ale převažovaly pozitivní reakce," prozradila.

První manžel zemřel na covid

I přesto, že Dana měla za sebou dvě nepodařená manželství, velmi ji zasáhla smrt jejího prvního manžela Rafeala Pražáka. Ten zemřel v roce 2021 během pandemie koronaviru ve věku nedožitých šedesátých narozenin. „Raf zemřel doma ve své posteli, volala mi to jeho současná manželka Pavla," řekla tehdy herečka Blesku.

Kromě koronaviru měl její první manžel také astma a nadváhu. To vše přispělo k jeho předčasné smrti. „Vyděsil ho pohled na fotky kolegy Miroslava Etzlera napojeného na přístroje. Necítil se ale dobře, šel si prý lehnout a jedenáctého prosince v jedenáct hodin zemřel," dodala jeho první žena a herečka Dana Bartůňková.

