close info www.profimedia.cz / www.profimedia.cz

Magdalena Weingärtner 22. 6. 2024 clock 3 minuty gallery video

Kdo by neznal půvabnou a všemi milovanou princeznu Dianu, která tragicky zemřela po ošklivé autonehodě v roce 1997. Empatická, láskyplná a lidská dáma se zapsala do srdcí nejen celé Británie, ale i celého světa. Její náhlý odchod byl šokem pro všechny. Jak by podle AI a vědců mohla vypadat dnes?

V současnosti je lidstvo technicky tak daleko, že dokáže takové divy, jako je nahlížení alternativní budoucnosti. Díky vědcům a specialistům na umělou inteligenci, můžeme rekonstruovat tváře historických osobností doslova podle dochovaných střípků. Stačí dobový obraz, ostatky, nebo další informace, a tým forenzní vědců, umělců spolu s AI nám vytvoří věrohodný obrázek, někoho, koho ve stáří živě už nikdy neuvidíme. Právě 31. srpna 1997 zemřela Lady Di, a proto vytvořili vědci její podobu, jak by vlastně vypadala ve svých 63 letech. Vytvoření takové podoby ale není nic jednoduchého, jak by se mohlo na první pohled zdát. Rekonstrukce tváří z archeologických nálezů lebek je samostatná disciplína. Na základě znalostí lidské anatomie, tomografie a dalších moderních technologií odborníci vytvářejí 3D modely, které nám ukazují možnou podobu dané osoby. Zdroj: Youtube U historických osobností se vychází z posmrtných masek, dobových obrazů, knih, portrétů, soch a dalších artefaktů. Dnešní specialisté musí ovšem pečlivě zkoumat své zdroje informací, protože v minulosti, stejně jako dnes, chtěl každý vypadat lépe než ve skutečnosti. Proto musí vzít v potaz nejen obrazy, ale především dochované materiály a důkazy o skutečném vzhledu. Je potřeba simulovat i životní styl a podmínky, v jakých známé historické osobnosti žili. Teprve potom se můžeme bavit o serióznosti vytvořených vizualizací. Lady Diana Lady Diana Frances Spencer – princezna z Walesu žila v letech 1961 až 1997, kdy si získala srdce nejen svého národa, ale celého světa. Aktivně se celý čas svého působení v královské rodině i následně mimo ni aktivně věnovala charitě, zajímala se o všechny, kdo potřebovali pomoc a nebála se mluvit o tématech, o kterých by princezna mluvit neměla. Prolomila tak mnohá tabu, jako bylo AIDS, deprese, nebo poruchy příjmu potravy, kterými sama trpěla. Neštítila se podat ruku pacientovi s AIDS, aby na očích lidem vyvrátila mýtus, že by se mohli nakazit zákeřnou nemocí pouhým dotykem. Byla trnem v oku královské rodině a muselo pro ni být těžké být pod neustálým kritickým dohledem. Lásky, po které vždy toužila, se nikdy nedočkala, protože její muž, princ (dnes již král) Charles, miloval celý život svou současnou manželku Camillu. Jeho sňatek s krásnou blondýnkou byl jen výhodnou taktikou. V roce 1996 se královský pár rozvedl a princové William a Harry vyrůstali ve střídavé péči. Bulvární poprask nastal o rok později, když celý svět psal o nové lásce Lady Di egyptském milionáři Dodim Al Fayedovi. Konečně byla princezna lidských srdcí šťastná a každý jí lásku a nový začátek přál. Bohužel Diana a Dodi zemřeli společně při tragické nehodě. Údajně vinu nesl podnapilý řidič černého mercedesu, který naboural v Paříži do mostního pilíře. Na místě zemřel řidič i princeznina láska. Lady Di podlehla svým zraněním po převozu do pařížské nemocnice ve věku 36 let. Zdroje: www.idnes.cz, www.britannica.com, www.thenationalnews.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít