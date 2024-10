Externí autor 12. 10. 2024 clock 2 minuty gallery

Dívenka na snímku byla velmi obdivovanou osobností. Empatická, láskyplná a lidská žena se vepsala do srdcí Británie i zbytku světa. Tato žena měla naprosto dokonalý styl, desítky tisíc žen po celém světě ji napodobovaly.

Tato krásná holčička ze snímku pocházela ze šlechtické rodiny. Narodila se v roce 1961 jako v pořadí třetí dcera svých aristokratických rodičů. Jejich rodokmen byl opravdu dlouhý. To ovšem neznamená, že si prožila dětství zalité slunce. Její rodiče se velmi brzy rozvedli. Tehdy malá holčička to nesla velmi těžce.

Láska z puberty

Se svým budoucím manželem se potkala ve svých šestnácti letech. Jemu tehdy bylo devětadvacet. Než se z nich stal pár, nějakou dobu to trvalo. Její vyvolený nějakou dobu dokonce chodil s její starší sestrou.

Naše tajemná dívka a její budoucí manžel si často telefonovali, před svatbou se viděli pouze třináctkrát. Vzala si ho ve svých dvaceti letech.

On byl tehdy o dvanáct let starší. Jejich svatbu sledovalo po celém světě 750 milionů lidí. Velmi brzy se ovšem jejich manželství začalo otřásat v základech.

Rodina, do které se vdala, ji příliš nemusela. Její manžel jí začal být časem nevěrný. Rozvedli se v roce 1996. Manželství nezachránili ani dva synové. Po rozvodu se ocitli ve střídavé péči.

Postupem času si získala srdce celého národa i světa. Aktivně se věnovala charitě a zajímala se o všechny, kdo potřebovali pomoc. Veřejně mluvila o tématech jako byl AIDS, deprese nebo poruchy příjmu potravy.

Při jedné z charitativních akcí dokonce podala ruku pacientovi s AIDS, aby v očích lidí vyvrátila mýtus, že by se mohli nakazit touto nemocí pouhým dotykem.

Naděje na nový začátek

Tato žena byla ve velkém pronásledována bulvárem. Obzvlášť poté, co se zamilovala do egyptského milionáře Dodiho. Vypadalo to, že začne konečně nový a šťastný život.

Dodi i naše tajemná zemřeli při tragické autonehodě. Údajně vinu nesl podnapilý řidič černého mercedesu, který naboural v Paříži do mostního pilíře. Na místě zemřel řidič i partner naší tajemné. Žena ze snímku podlehla svým zraněním po převozu do nemocnice. Bylo jí tehdy pouhých šestatřicet let.

Než zemřela, napsala knihu, ve které se zmiňovala o své samotě. Pokusila se dokonce o sebevraždu, řezala si ruce žiletkami, nějakou dobu dokonce trpěla bulimií.

Odkaz této půvabné a známé ženy dodnes zachovávají její synové. Oba jsou známí svým zápalem pro charitu. Víte, kdo je tajemnou ženou z fotografie? Není to nikdo jiný než princezna Diana.

