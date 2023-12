Možná si ještě vzpomenete na nejmladší ze tří princezen, krásnou Fantaghirò která v pěti stejnojmenných fantasy filmech statečně bojuje proti zlu. V italské koprodukci se filmy točily v letech 1991 až 1996 i u nás. Hlavní hrdinku ztvárnila Alessandra Martines, která nedávno oslavila 60. narozeniny.

Především tanečnice

Přestože si Alessandru Martines většina lidí vybaví právě jako odvážnou princeznu Fantaghirò, proslavila se i jako tanečnice. Narodila se v Římě dne 19. září 1963. Když jí bylo pět, rodiče se přestěhovali do Paříže. Tam chodila na prestižní konzervatoř, kde studovala solfége, historii a teorii tance, klasickou hudbu a balet. Už jako malá vystupovala v největším baletním souboru ve Švýcarsku, a to v Opernhaus v Curychu. Po dvou letech odjela do Spojených států, a i tam vystupovala na několika operních a baletních scénách. V opeře vystupovala i po návratu Říma, byla i divadelní herečka.

Ale také herečka

V roce 1985 začala spolupracovat s italskou veřejně právní společností RAI. Vystupovala nejdříve v kvízovém a chatovacím programu Pronto, chi gioca? Později si doma získala velkou popularitu v pravidelných sobotních pořadech Fantastico a Europa Europa. Na filmovém plátně a v televizi se začala objevovat ke konci 80. let. Její první rolí byla baletka Marta ve vojenském dramatu Miss Arizona, kde si zahrála s Marcellem Mastroiannim. U filmu zůstala. Ztvárnila více než tři desítky postav a často hrála baletky. Mnohé filmy režíroval Claude Lelouch, za kterého se v roce 1993 provdala.

Na Alessandru jako baletku v pořadu Pronto, chi gioca? se můžete podívat na následujícím videu:



Zdroj: Youtube

Alessandra Martines je držitelkou několika ocenění za nejlepší ženský herecký výkon, a to včetně za roli Fantaghirò, v již zmíněné filmové sérii, která nese i druhý název Jeskyně zlaté růže. Francouzský rytířský řád Ordre national du Mérite obdržela v roce 2008, oceněná byla na několika filmových festivalech, v Benátkách například dostala Kineo Award za celoživotní dílo.

close info Profimedia zoom_in Alessandra Martines je držitelkou několika ocenění (1995)

Princové na bílém koni

Pokud jde o záležitosti srdce krásné „Fantaghirò“, v životě pohádkového prince nepotkala. S o dvacet šest let starším francouzským režisérem Lelouchem má dceru Stellu. Rozdělily je však rozdílné zájmy. Zatímco ona dávala přednost rodině, jeho prioritou byla kariéra a peníze. Rozvedli se v roce 2009. Na bílém koni nepřiklusal ani její druhý partner, francouzský herec Cyril Descours, který je zas pro změnu o dvacet let mladší než Alessandra. Byli spolu deset let, v roce 2018 se v dobrém rozešli. S ním se Alessandra stala po druhé matkou. V roce 2012, tedy ve svých 49 letech porodila syna Huga.

Italsko-francouzská baletka a herečka Alessandra vypadá stále skvěle, a jestliže stárne, tak s naprostou noblesou.

close info Profimedia zoom_in Alessandra Martines stárne s noblesou

Zdroje: en.wikipedia.org, www.imdb.com, www.csfd.cz