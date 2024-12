Externí autor 2. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Britská princezna Kate úspěšně ukončila chemoterapii a plánuje návrat na veřejnost. Po náročném roce, kdy bojovala s rakovinou, se těší na tradiční vánoční koncert ve Westminsterském opatství. Svým fanouškům poslala při příležitosti Vánoc i dojemný vzkaz. Jedno oko nezůstane suché.

Na začátku tohoto roku všechny vyděsila zpráva, když britská princezna Kate byla hospitalizována v nemocnici. V lednu vévodkyně z Cambridge podstoupila operaci břicha. V březnu ale přišel šok. Kate má rakovinu.

Ze zřejmých důvodů se proto členka britské královské rodiny objevovala na veřejnosti velmi střídmě, doslovně dvakrát, a sice na přehlídce k oslavě narozenin krále Karla III. a posléze na finále mužské dvouhry tenisového Wimbledonu v červenci.

Nedávno ovšem obletěla svět zpráva radostná. Princezna ukončila chemoterapii a plánuje se ještě letos na několika veřejných akcích objevit. Tento rok byl pro ni i její rodinu velmi náročný a cesta za uzdravením bude ještě dlouhá, nicméně i tento malý krůček, jako je ukončení chemoterapií, jsou zábleskem lepších časů.

S ukončením chemoterapií se jí nesmírně ulevilo

Kate napsala k videu, kde je její rodina na výletě v přírodě, že se jí s ukončením chemoterapií nesmírně ulevilo a že posledních devět měsíců nebylo těžkých jen pro ni, ale také pro celou její rodinu.

„Život, jak ho znáte, se může změnit v jediném okamžiku a my jsme museli najít způsob, jak proplout rozbouřenými vodami a neznámou cestou,“ zní oficiální vyjádření budoucí královny a palác druhým dechem dodal, že princezna začala už domova na několika projektech znovu pracovat a do konce roku se zlehka zapojí do oficiálního programu britské královské rodiny.

Princezna dále píše, že cesta rakoviny je složitá, děsivá a nepředvídatelná pro každého. Musela se této zákeřné nemoci postavit s pokorou tváří v tvář své vlastní zranitelnosti a zároveň získala nový pohled na vše, a to způsobem, jakým nad tím nikdy neuvažovala.

„Tento čas nám s Williamem především připomněl, abychom se zamysleli a byli vděční za prosté, ale důležité věci v životě, které mnozí z nás často považují za samozřejmost,“ doplnila Kate.

Vánoce patří mezi nejoblíbenější čas princezny Kate

Ale teď už obraťme na veselejší list. Jak jsme si řekli už výše, momentálně to vypadá, že je vše na dobré cestě, a tak se princezna může těšit na milé povinnosti, které ji v nejbližší době čekají. Mezi ně patří i tradiční vánoční koncert, který se odehraje ve Westminsterském opatství.

Koncert bude mít charitativního ducha a potkají se zde významní hosté a dobročinné organizace. Vánoce a s nimi spojené dobrodiní jsou skvělou příležitostí se zamyslet nad těmi, ač obyčejnými, ale důležitými věcmi. A výjimkou není ani princezna, která si zažila nelehký rok.

„Vánoce jsou jedním z mých nejoblíbenějších období v roce. Je to čas oslav a radosti, ale také nám dává příležitost zpomalit a zamyslet se nad hlubšími věcmi, které nás všechny spojují,“ píše se v dopise. „Můžeme tak najít příležitost jít životem s otevřeným srdcem společně s láskou, laskavostí a odpuštěním – o tom přece Vánoce jsou,“ pokračuje princezna. Její vánoční poselství obdrží každý, kdo se zúčastní tradiční bohoslužby, kterou již po čtvrté spolupořádá.

Kate tento rok zdolala nemálo překážek, a tak vybízí lidi k tomu, aby zpomalili a zapomněli na strasti každodenního života. Protože jen tak můžeme naleznout prostor pro lásku, laskavost a odpuštění. Protože o tom je duch Vánoc.

Ona sama je důkazem toho, že když člověk pokorně otevře své srdce a začne poslouchat své tělo, dokáže neuvěřitelné věci, v jejím případě i bojovat se zákeřnou nemocí. Láska je podle ní světlo, které může zářit jasně, a to dokonce i v těch nejtemnějších časech.

A tak se dnes princezna může opět věnovat tomu, co ji tak naplňuje a dělá ji šťastnou. Pomáhat ostatním.

Zdroje: globe24.cz, zeny.iprima.cz, idnes.cz