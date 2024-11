Externí autor 12. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Po měsících nejistoty a strachu o zdraví se princezna Kate (42) vrátila do společnosti. Na prestižní vzpomínkové ceremonii v Royal Albert Hall se objevila po boku prince Williama a krále Karla III. Její comeback nemohl být velkolepější.

Zatímco se královna Camilla musela ze zdravotních důvodů omluvit, Kate převzala pomyslné žezlo večera. V elegantních černých šatech předvedla, že je zpět v plné síle. Její nový vzhled vzbudil nadšení u přítomných hostů i médií. S novým účesem a zářivým vzhledem zkrátka dokázala, že svůj boj s rakovinou zvládá s grácií.

Rakovinu porazila

Princezna Kate se v posledních měsících stáhla z veřejného života kvůli závažným zdravotním problémům. Na začátku roku podstoupila operaci břicha a v březnu prostřednictvím dojemného videa oznámila, že bojuje s rakovinou.

Následovala náročná chemoterapie, během níž se plně věnovala léčbě a své rodině. V polovině září pak přišla radostná zpráva – léčba byla úspěšně ukončena a Kate se může postupně vracet ke svým královským povinnostem.

Tajemství návratu

Její první velký návrat nemohl být načasován lépe. Festival of Remembrance, tradiční vzpomínková událost věnovaná padlým vojákům světových válek, je jednou z nejvýznamnějších královských událostí roku. Kate zde zazářila v dokonale padnoucích kabátových šatech, které jen zdůraznily její štíhlou postavu. K outfitu zvolila klasické punčochy a podpatky.

Největší pozornost však vzbudil její nový účes. Tmavě hnědé vlasy upravené do hlubokého bočního předělu spadaly v bohatých loknách přes pravé rameno. Změna to byla výrazná – dosud jsme byli zvyklí vídat Kate s rovnějšími a světlejšími vlasy. Dokonalý look podtrhlo výrazné líčení s kouřovými stíny v teplých tónech a elegantní perlové šperky. Nechyběla ani tradiční brož s motivem vlčího máku – symbolem připomínajícím padlé vojáky i veterány.

Královská rodina drží při sobě

Den válečných veteránů (Remembrance Day) je pro britskou královskou rodinu jednou z nejdůležitějších událostí roku. Oficiální ceremonie se koná vždy v neděli, která je nejblíže 11. listopadu – výročí ukončení první světové války. Součástí programu jsou dvě minuty ticha v 11 hodin a kladení věnců členy královské rodiny a významnými politiky.

Kate se zúčastní i této části programu, stejně jako princ William a král Karel III., který také bojuje s rakovinou. Jediná královna Camilla musela svou účast odvolat kvůli infekci dýchacích cest. Palác však uklidňuje, že není důvod k obavám – královna si jen potřebuje plně odpočinout a nechce riskovat nakažení ostatních.

Naděje pro všechny

Triumfální návrat Kate do veřejného života má být inspirací pro všechny, kteří bojují s těžkou nemocí. „Jsem v pořádku a jsem silnější každým dnem i tím, že se soustředím na věci, které mi pomáhají se uzdravit,“ říká Kate. „Myslím v těchto chvílích na všechny, jejichž života se tato nemoc jakýmkoliv způsobem dotkla a poznamenala ho. Neztrácejte prosím naději a víru. Nejste sami,“ dodala.

