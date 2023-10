Narodila se ve slovenském Martine a hvězdu českého filmového plátna z ní udělala pohádka Nesmrtelná teta. Přesto že měla Barbora Bobuľová jako herečka nakročeno správným směrem, rozhodla se pro život v Itálii. Dnes byste v ní princeznu Pavlínku hledali jen těžko.

Ze Slovenska do Itálie

Barbora Bobuľová je slovenskou herečkou, která však dlouhé roky žije a pracuje ve slunné Itálii. Nadějná herečka z Martina na Slovensku své herecké dovednosti začala rozvíjet na Národní divadelní akademii v Bratislavě.

V České republice je známá především rolí princezny Pavlínky v pohádce Nesmrtelná teta z roku 1993.

Jejím prvním italským filmovým debutem byl snímek "Princ Homburg," který se roku 1997 dostal na filmový festival v Cannes jako zástupce italské produkce.

Její výkon v filmu "Cuore Sacro" z roku 2005 jí vynesl ocenění nejlepší herečky na udílení cen David di Donatello Awards, Ciak d'Oro a na Flaiano film festival. V roce 2006 získala ocenění Nastro Europeo na Nastro d'Argento od italského národního syndikátu filmových novinářů.

Po roli princezny Pavlínky v Nesmrtelné tetě tak o Bobuľovou český i slovenský film přišel. Barbora zanechala školy, sbalila si kufry a odjela do Itálie, kde nakonec i zůstala.

Už ji nepoznáte

V itálii se z Bobulové stala skutečná hvězda. I přesto, že její začátky rozhodně nepatří k nejlehčím. Ačkoli tamním režisérům padla okamžitě do oka, kvůli špatné italštině a slovenskému přízvuku hrála převážně role cizinek, narkomanek a prostitutek.

To by ale nebyla Barbora, kdy se nerozhodla s tím něco udělat a ve světě italského filmu se prosadit. „Takhle jsem ale nechtěla skončit, nakonec jsem podobné role odmítala,“ uvedla Barbora. Ke slušným rolím se dostala až v okamžiku, kdy se naučila bezchybně italsky.

To znamenalo zlom v její kariéře. Barbora si zahrála vedle hvězd světového formátu, jakými byly Gérard Depardieu či Franco Nero.

Barbora Bobuľová je známá i díky svým rolím v dalších filmech, jako jsou "Il Siero della Vanita," "Mirka," a "Poor Liza." Američtí diváci ji mohou poznat z její hlavní role ve filmu Hallmark Hall of Fame "Láska a válka," kde ztvárnila postavu Wandy, přítelkyně Erica Newbyho.

Mezi její další televizní počiny patří italské minisérie "La Cittadella," "La Guerra e Finita" a "Crociati." V roce 2008 se Barbora Bobuľová objevila ve svém prvním anglicky mluveném filmu, "Coco Chanel," kde hrála po boku Shirley MacLaine.

Na filmovém festivale Art Film Festu v červnu 2013 získala cenu Herecká mise a Modrého anděla pro nejlepší herečku za výkon v italském filmu Divák.

close info Youtube.com zoom_in Barbora Bobulová dnes.

Ačkoli je Barbora velice všestranně talentovanou herečkou, nejraději má role blízké jejímu charakteru. V Itálii je šťastná a svého odchodu z rodného Slovenska rozhodně nelituje: "Musím říct, že jsem měla v Itálii veliké štěstí, že jsem nikdy nebyla zaškatulkovaná jen do jednoho typu postavy. Také jsem proti tomu ale vždy bojovala. Je to ta těžší cesta, ale stojí to za to," uvedla Barbora.

Kromě slovenštiny ovládá Barbora také češtinu, italštinu a angličtinu. Je schopná se domluvit francouzsky a rusky. I v téměř 50 letech je Barbora stále krásnou ženou, která je důkazem, že tvrdá dřina a houževnatost vás k cíli vždycky dovedou.

