Brzy to bude pětatřicet let, kdy se v neděli večer z televizní obrazovky začala ozývat podmanivá hudba Karla Svobody a v šapitó cirkusu Humberto odvíjet příběhy čtyř generací „s toulavou krví“, jak zpíval Karel Gott. Pro život představiteli principála ale osud nenapsal příliš veselý scénář...

Byl to sukces

„… byl to sukces“ – věta, která zazněla přinejmenším v jednom z dvanácti dílů seriálu Cirkus Humberto zfilmovaného podle románu z cirkusového prostředí Eduarda Basse (1941). Slovo „sukces“ používali divadelníci a principálové pro představení, které mělo velký úspěch. Úspěch bezesporu měl i samotný výpravný seriál režiséra Františka Filipa, který byl natočený v československo-západoněmecké koprodukci (1988). Některé role tak ztvárnili němečtí herci, kteří promlouvali hlasem českých kolegů. Principála Petra Berwitze ztvárnil Werner Possardt dabovaný Petrem Štěpánkem. A i pro Possardta to byl velký sukces, alespoň pokud jde o jeho filmové role.

Possardt a film

Possardtovým rodným městem je bavorský Schwabmünchen, jehož obyvatelem se stal 12. dubna 1951. Vystudoval divadelní obor na herecké škole v Bochumi a poté si oblékal herecké kostýmy v několika městských divadlech. Na plátně se poprvé objevil v roce 1977 v dokumentárním filmu. Němečtí diváci ho znají především ze seriálů, spíš v menších rolích. U nás si ho kromě principála v „Humbertu“ můžeme pamatovat i jako prokurátora Lederara v jedné epizodě Dobrodružství kriminalistiky.

Svět filmu poznal Werner Possardt i mimo scénu, za kamerou jako producent, režisér a scénárista. Jeho režisérskou prvotinou byla sci-fi komedie Xaver (1986). V 90. letech jako režisér spolupracoval s německou soukromou televizní společností RTL a veřejnoprávní televizní společností ZDF. Kromě toho už od 80. letech vlastnil producentskou společnost a spolupracoval na více než dvaceti filmových projektech.

close info ČSFD.cz zoom_in Principála Petra Berwitze daboval Petr Štěpánek

Scénář, který by si nenapsal

Jméno Wernera Possardta by možná bylo zapsané v historii kinematografie tučným písmem, a možná bychom o jeho životě věděli víc, protože by vzbuzoval zájem medií a poskytoval rozhovory. Sudičky mu to do vínku však nedaly. Dnes už se nedozvíme, třeba jak vzpomínal na svou roli principála. Nebyl to ale nedostatek talentu, který mu bránil získat si filmovou slávu a objevovat se v titulcích novin. Celý život se potýkal s vážnými zdravotními problémy spojenými s nemocí ledvin, které mu samozřejmě „házely klacky pod nohy“. Jeho zdravotní stav ho nakonec dovedl k tomu, že na počátku roku 2000 musel dokonce na svou produkční společnost vyhlásit úpadek a v této branži skončit. Čekala ho náročná transplantace ledvin.

close info YouTube zoom_in Svět filmu poznal Werner Possardt i mimo scénu

Operace dopadla dobře a za velké podpory manželky Brit a svých dvou dětí se začal zotavovat a vracet se do života, k práci, což byl zcela jistě, jak budete souhlasit, jeho největší životní „sukces“. V roce 2002 dokonce získal roli v německém televizním krimi filmu Pravda přijde nakonec. Bohužel byla jeho poslední. O dva roky později odjel s rodinou strávit vánoční svátky na thajský ostrov Phuket…

Thajsko bylo jednou ze 14 zemí, které po zemětřesení dne 26. prosince 2004 zasáhla ničivá vlna tsunami. Srovnala se zemí nejen více než čtyři stovky tamních vesnic, ale i turistická letoviska a vyžádala si tisíce lidských životů. Possardt během této katastrofy utrpěl vážná zranění, kterým 31. prosince přes veškerou péči lékařů ve věku 53 let podlehl.

Zdroje: www.ahaonline.cz, www.blesk.cz, www.csfd.cz, www.fdb.cz