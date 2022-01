Případ Marťan: Kdo byl záhadný muž, se kterým si nevěděla rady ani STB?

Případ Marťan. Kdo byl Karel Novák?

V červnu roku 1955 se v hlubokých lesích na slovensko–polské hranici začíná psát příběh plný otazníků, špionů a záhadných uzdravení. V pátek 24. 6. spatřila hlídka u obce Oravská Polhora neznámého muže. Vypadal apaticky a neměl doklady. Později se přiznal, že se jmenuje Karel Novák.

Jméno, které se v Československu skloňovalo nejméně 30 let. Dodnes nikdo netuší, odkud se muž s prořídlými vlasy vzal, kam mířil a kým doopravdy byl. Nepřiznal se ani když ho mučili, ani když byl ve vězení.

Případ Marťan

Dvacetiletý mladík se nechal pohraniční hlídkou v klidu zadržet. Později zjistila, že je hluchoněmý. Předala ho StB a ta zahájila vyšetřování. Komunikace probíhala písemně, nejdřív německy, poté slovensky. Napsal o sobě, že se jmenuje Karel Novák, následně jméno přepsal na Karla Neumanna.

Vyšetřování trvalo půl roku. Celou tu dobu byl Novák zadržen. Podstoupil několik výslechů a lékařských prohlídek. Ty potvrdily, že muž je opravdu hluchoněmý. Podle matematicko-logických testů navíc vysoce inteligentní.

Tvrdil, že pochází z Radhoště, za války ho oddělili od rodičů a poslali do ústavu pro hluchoněmé v rakouském Gratzu. V Radhošti ho ale nikdo neznal a ani v Gratzu si na něj nikdo nepamatoval. On však dokázal vyjmenovat většinu jmen ošetřujících lékařů. Bití, detektor lži a drogy z Nováka žádné důležité informace nedostaly. Zoufalí vyšetřovatelé, kteří doufali, že našli špióna, mu vystavili provizorní doklady a propustili ho na svobodu. Karel Novák se přestěhoval do Kladna a začal pracovat jako dělník.

Zázrak

Přibližně po roce od zadržení Karla málem přejela tramvaj. Šok způsobil, že se mu vrátil sluch. S nadšením se svěřil kolegovi v práci, ale poprosil ho, aby to zatím nikomu neříkal. Z domnělého kamaráda se vyklubal práskač. Zavolal na policii a Novákovo tajemství prozradil.

Tentokrát se StB nestačila divit. Novák hovořil nejen česky, slovensky a německy, ale také rusky, italsky, francouzsky, anglicky a polsky. Tvrdil, že jazyky pochytil z novin a od lidí. Později nastoupil na vojnu. Byl vzorný a nedělal problémy. Zdálo se však, jakoby už někdy výcvikem prošel. Dokonale řídil tank, uměl střílel a ovládal bojová umění. Nikomu však nedokázal vysvětlit, kde se tomu naučil.

Novák pil policii doslova krev. Jakoby si z nich utahoval! V roce 1961 ho proto zatkli pro špionáž. Byli přesvědčeni, že ho zlomí.

Kdo byl Karel Novák?

Nový lékařský posudek vyvrátil, že byl někdy hluchoněmý. Několik navrátilců ze západu zase mělo za to, že Novák je podobný muži, který je vyslýchal v uprchlickém táboře u Norimberka. Karel výpovědi svědků popřel. Soud však na jeho názor ohled nebral. Odsoudili ho za špionáž a klamání úřadů. Za mřížemi měl strávit 12 let.

V průběhu jeho pobytu ve vězení se objevily teorie, kým neznámý muž je. Jedna z nich dokonce tvrdila, že jde o člena habsburské rodiny zavlečeného na konci války do Ruska. Další nadějnou stopou bylo svědectví matky a sestry jistého Floriana Jasinskiego z Polska. Ženy tvrdily, že podle fotky je Karel Novák jistě jejich příbuzný. Když ho ale spatřily na živo, přiznaly, že Florianu není podobný ani trochu.

Vyšetřování končilo ve slepých uličkách. V roce 1969 proto Nováka pustili na svobodu. Soudruzi se domnívali, že uteče na Západ. On se však vrátil k práci kladenského dělníka. Zajímavostí však je, že pobyt ve vězení mu až tak nevadil. Svědci tvrdili, že se nebál komunistů, ale něčeho neznámého. Státní bezpečnost proto spekulovala o tom, že se buď dopustil nějakých válečných zločinů nebo byl naopak něčeho svědkem a měl strach o svůj život.

Náhlá smrt

70. léta strávil Karel na svobodě. StB ho však stále kontrolovala. V dokumentech byl zapsán pod přezdívkou „Marťan". Na všechny totiž působil jako bytost z jiné planety. To potvrdila i jeho náhlá smrt v roce 1981. Patoložka nedokázala určit příčinu úmrtí. Proto nakonec do zprávy napsala, že zemřel na infarkt.

Policie při prohledávání bytu navíc zjistila, že tam před nimi už někdo byl a očividně něco hledal. Byl Karel Novák odstraněn? Členové KGB byli často zabíjeni tak, aby to vypadalo, že zemřeli na infarkt. To se však nedozvíme. „Marťan" byl pohřben na neznámém místě a jeho případ zůstal nevyšetřen.

