Už za svého života byla považována za ztracenou existenci. Pravděpodobně si to o ní myslel i její vrah, jinak by se jejího těla zbavil pečlivěji. On ale mladou ženu rozčtvrtil a vlakem poslal z Prahy na Slovensko. Jaký je příběh jednoho z nejslavnějších případů v dějinách české kriminalistiky?

Bylo září roku 1933, kdy československé noviny zveřejnily hrůzostrašné snímky uříznuté hlavy a zavazadel, do nichž neznámý pachatel uložil zbytky těla. Pod nimi byla výzva, aby každý, kdo ženu pozná, kontaktoval policii. Brzy se ozvaly dvě dámy, které v mrtvé nešťastnici poznaly svou sestru Otýlii Vranskou. V tu chvíli začalo pátrání, jež se zastavilo až o devadesát let později. Jeho průběh zpracoval redaktor, publicista a autor podcastu Dějiny temné i tajemné Jaroslav Krupka. Podívejte se na video: Zdroj: VLM Otýlie se narodila 9. března 1911 ve slovenském Breznu nad Hronom do rodiny chudého příležitostného metaře. Už jako dítě se dostala na okraj společnosti a do sporů se zákonem. Kradla, toulala se a žebrala. Stále ale toužila po lepším životě. V roce 1933 si tak koupila jednosměrnou jízdenku do Prahy s cílem potkat bohatého ženicha a vydělat si pár drobných pomocí prostituce. close Magazín Poznáte chlapečka na staré fotce? On i jeho rodiče jsou superslavní čeští herci. Chytré to napadne rychle gallery 9 video Zákazníky hledala v různých podnicích, včetně restaurace U Šmelhauzů v pražské Melantrichově ulici. Právě zde byla v noci z 31. srpna na 1. září 1933 spatřena naposledy. Nahlížela do tanečního sálu, jako kdyby někoho hledala. Poté odešla a nikdo ji už živou nespatřil. Policejní pátrání „Pitva odhalila, že její poslední jídlo bylo jablko,” říká Jaroslav Krupka. „To jí měl, podle výpovědi výčepního, koupit v restauraci U politické mrtvoly mladý kudrnatý blonďák. Jeho totožnost se ale odhalit nepodařilo.” Pozornost policie se tak obrátila na muže, který prý Vranské slíbil, že si ji vezme a získá navíc práci ve vojenské prádelně. Jednalo se o rotmistra Josefa Pěkného, jenž se dle svědkyně Boženy Velingerové se svou milenkou ten osudný večer dokonce sešel. Nebyl ale sám. Doprovázet ho měla rovněž prostitutka Antonie Koklesová. Trojice se vášnivě pohádala, poté společně povečeřeli a nakonec se kolem 23:00 rozešli každý jiným směrem. Pěkný s Koklesovou zamířili domů, kde se prý oddávali intimnostem a Otýlie pokračovala v honbě za prací. close Magazín IQ výzva pro bystré mozky: Najdi na zimním obrázku logickou chybu. Chytří to zvládnou do 5 vteřin video Posledním podezřelým byl „tmavší a podsaditý” muž, jenž na pražské Masarykovo a Wilsonovo nádraží donesl kožená zavazadla. Jedno putovalo vlakem do Bratislavy, další do Košic. Kdo to byl, je ale stále záhadou. Smrt Otýlie Vranské Jedinou nápovědou o totožnosti vraha byla pro kriminalisty zdánlivá odbornost v rozčtvrcení těla. Bodné rány kolem levého prsu ale naopak naznačovaly, že útočník jednal v afektu. To potvrzoval i fakt, že hlava byla odříznuta v době, kdy Vranská byla ještě naživu. Kdo tedy slovenskou nevěstku zabil a proč? Odpověď na tyto otázky byly zahaleny tajemstvím až do roku 2023, kdy odborníci z Muzea Policie České republiky zveřejnily výsledky obnoveného vyšetřování. close info By Albert Horáček - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88897196 zoom_in Kriminalisté považovali případ za zamotaný. Vrahem byl podle nich rotmistr Pěkný. Otýlie k němu do bytu mohla dorazit kolem jedné hodiny ranní a vydírat ho, aby si ji vzal za ženu. V té době bylo totiž vzbuzování plané naděje trestním činem. Zkušený voják se ale mohl rozčílit a když se žena otočila, podřízl jí krk. Sečné rány do hlavy mohly být způsobeny jak sekáčkem na maso, tak šavlí. Kriminalisté přiznávají, že k výsledkům pátrání došli pouze na základě nepřímých důkazů. Předpokládají však, že se v 80 % nemýlí. Zdroje: www.denik.cz, www.seznamzpravy.cz, www.cs.wikipedia.org

