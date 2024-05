Externí autor 24. 5. 2024 clock 4 minuty

Umíte pojmenovat vaše nejpřitažlivější ženské vlastnosti? A víte, že každé znamení zvěrokruhu to má jinak? Podívejte se, kterou určily hvězdy do vínku vám. Třeba o sobě odhalíte pár nových věcí.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Pro ohnivé a dobrodružné ženy narozené ve znamení Berana je typická VÁŠEŇ, které umí náležitě využít. Sebevědomá Beranka jede podle vlastních pravidel. Ví, co chce, a proto se nebojí udělat první krok. A co si budeme povídat, pro spoustu mužů je taková dominance pořádně přitažlivá. Ovšem se stejnou vášní tyto ženy fungují i v ostatních aspektech života, což z nich rovněž dělá působivé osoby.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Letmé doteky a nenápadný fyzický kontakt jsou to, co dělá zemské znamení Býka tak přitažlivým. Jejich nejpřitažlivější vlastností je proto jednoznačně SMYSLNOST. Kromě toho je žena narozená v tomto znamení přirozeně šarmantní. A to je kombinace, které téměř nikdo neodolá.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blížencům byl dán do vínku komunikační talent. Žena narozená v tomto znamení ho ovšem dokáže okořenit nejenom intelektem, ale i smyslem pro HUMOR. Jak by řekli mnozí pánové, že poslouchat ženu se po pár minutách omrzí, tak Blíženku nikoliv. Okouzlujícím způsobem vás dokáže bavit dlouhé hodiny.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

CITY přetékající duše je to, proč jsou ženy narozené ve znamení Raka tak přitažlivé. A pokud k tomu přidáte šarm a přitažlivost, je jasné, že téhle něžné osůbce se skrytým potenciálem světských radostí nikdo neodolá.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvice jsou jednoznačně přitažlivé svým zdravým SEBEVĚDOMÍM. Jsou rády středem pozornosti a umí to. Životem proplouvají se svůdnou otevřeností a temperamentem. Energické Lvice umí rozsvítit každou společnost a rozproudit zábavu. Kdo by takové ženě odolal...

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Tohle znamení zvěrokruhu disponuje pozoruhodným intelektem. Milé Panny, uvědomte si, že právě INTELIGENCE z vás dělá přitažlivou ženu. A pokud připočítáte půvab, je na světě kombinace, která patří k těm nejpřitažlivějším.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Ženy narozené ve znamení Vah mají STYL. A umějí s ním pracovat opravdu dobře, protože patří mezi jejich nejpřitažlivější vlastnosti. Tahle schopnost a pozitivní povaha z nich vytvářejí pohodového člověka, kterého ostatní vždycky rádi vidí.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Přitažlivost žen narozených ve znamení Štíra tkví v jejich TAJEMNÉ, až mystické auře. Štírky sice působí na první pohled jako uzavřené introvertky, ale ve skutečnosti velmi dobře ví, co dělají. Lidi k sobě lákají až magickou přitažlivostí, kdo propadne jejich kouzlu, je ztracen na vždy. Nebo alespoň na tak dlouho, jak bude chtít Štírka.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Ženy narozené ve znamení Střelce si umí všechny omotat svou okouzlující a OPTIMISTICKOU povahou. Když k ní přidáte nespoutané nadšení a vášeň pro život, není divu, že ostatním přijdou tak moc přitažlivé.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorožka vejde do místnosti a všichni se za ní otočí. Přitažlivou ji dělá její přirozená AUTORITA. I přes svou určitou zdrženlivost umí ukázat i smysl pro humor s notnou dávkou sarkasmu. Není divu, že se všichni chtějí zdržovat v její společnosti.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Jestli o někom můžeme říct, že se narodil se ŠARMEM, pak jsou to rozhodně Vodnářky. Ženy v tomto znamení jsou přirozeně sexy, což z nich spolu s uvolněným a přátelským chováním dělá obzvlášť přitažlivé znamení zvěrokruhu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ženy narozené ve znamení Ryb jsou velmi ROMANTICKÉ a jemné duše. Nechovají se vlezle, ani se na sebe nesnaží jakkoli upozornit. Mohou působit na jednu stranu rezervovaně a na druhou se umí ozvat, když se děje nepravost. Tahle kombinace romantiky, zdrženlivosti i odvahy je pro ostatní obzvlášť přitažlivá.

