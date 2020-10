Koronavirus zmutoval a je nakažlivější. Důležitá při přenosu je i teplota.

Česká republika už několik měsíců bojuje stejně jako většina planety s koronavirem. Virus se dle odborníků nijak výrazně nezměnil a jeho chování je takřka stejné jako na začátku. Jak je ale možné, že je průběh nemoci u dětí téměř bezpříznakový?

Koronavirus zasáhl celý svět, situace v České republice je však v současné době jedna z nejhorších, co se evropských zemí týká. V platnost vstoupila i nová opatření, která mají za cíl zpomalit šíření viru. Server IROZHLAS.cz oslovil doktory, imunology a další odborníky a sestavil přehled o tom, co vše je o šířící se nákaze k dnešnímu dni známo.

Pozitivní zprávou je, že se vir od svého objevení nijak výrazně nezměnil. „Ze své podstaty je koronavirus mnohem méně náchylný k mutacím než jiné RNA viry,” řekl virolog a biochemik Libor Grubhoffer. Objevují se však spekulace, že virus jednou zásadní změnou prošel. „Původní forma viru byla vystřídána jinou formou a oprávněně se zdá, že je nakažlivější. A proto vytlačila tu původní variantu. Ale ne každý tomu věří,” popsal možnou variantu imunolog Václav Hořejší.

V první vlně koronaviru mnozí věřili, že horké letní počasí virus zahubí. A v létě to tak skutečně vypadalo. Případů přibývalo stále méně, což mělo zároveň za následek rozvolnění mnohých ochranných opatření. Český premiér Andrej Babiš ještě v létě tvrdil, že virus skutečně zeslábl. Rozhodně však nezmizel a s přicházejícími studenými dny se naplno rozjela druhá vlna. Chladné počasí viru rozhodně prospívá. „Nižší teplota koronaviru pomáhá stejně jako třeba viru chřipky. Proto i ty chřipkové epidemie jsou v zimě,” řekl imunolog Hořejší.

„Nakažlivost covidu-19 závisí striktně na průměrné teplotě. Když o jeden stupeň klesne teplota, tak nakažlivost stoupne o tři procenta,” odkazoval Jaroslav Flégr na čínskou studii.

Příznaky jsou u nakažených různé. Někdo se potýká se skutečně těžkým průběhem, u někoho je nemoc naopak absolutně asymptomatická. „Virus vstoupí do těla přes sliznice nosohltanu a hltanu, popřípadě přes spojivky. Poté začne sestupovat přes lymfatický okruh do hrtanu a do dýchacích cest, kde začne postihovat plíce. Předtím ho také spolknete a dostane se i do trávícího traktu. To může přinést symptomy jako průjem nebo zánět žaludku,” popisuje průběh vstupu koronaviru do těla Martin balík z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Lidé zvrací a vypadá to jako střevní chřipka. A buď se přes to přehoupnou, nebo se poté projeví i v dýchacích cestách. Někdy to žaludeční šťávy zničí, ale ne vždy,” dodal ještě.

Mezi nejčastější příznaky koronaviru stále patří horečka, kašel, dušnost, bolest svalů a kloubů a únava. Dalším příznakem může být i ztráta chuti a čichu. Právě ztráta čichu může podle přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole Jana Plzáka naznačovat, že je nakažený jedinec odolnější a virus se tak zastaví v nose a neproniká dále do těla.