Infarkt nepatří mezi onemocnění, se kterým je radno si zahrávat. I proto bychom měli znát příznaky, které nám indikují ucpané tepny. Víte, které to jsou?

Nebezpečný infarkt

S infarktem si nesmíme zahrávat. Pokud jej nezachytíme včas, může mít pro nás samotné fatální následky. Zdravý životní styl a dostatek fyzické aktivity jsou jedním ze způsobů, jak tomuto onemocnění předcházet, přesto je třeba znát příznaky.

Infarkt totiž může postihnout i člověka, který nikdy nekouřil, zdravě se stravuje a každý týden splní tři tréninky v posilovně.

V případě infarktu hraje klíčovou roli, stejně jako u celé řady dalších onemocnění, čas. Z tohoto důvodu je znalost příznaků skutečně klíčová. Víte, o které příznaky se jedná?

Asi všichni známe nejčastější příznaky, kterými se toto onemocnění projevuje. Jsou jimi bolest na hrudi, problémy se spánkem a neobvyklá únava.

Každoročně prodělá infarkt velké množství lidí. Pro mnohé z nich jde o první zkušenost s tímto onemocněním. Odborníci se shodují, že příznaky můžeme pozorovat až měsíc před tím, než se infarkt dostaví.

Sedm příznaků

Pokud tyto příznaky budete znát, máte větší šanci rychleji vyhledat lékařskou pomoc a zvýšit šance na úplné uzdravení.

Příznaky, které indikují problémy se srdcem:

Zdroj: Youtube

Prvním příznakem, který vám indikuje ucpání tepen, je zmíněná bolest na hrudi. Ta se u lidí s nadcházejícím infarktem projevuje nejčastěji.

Druhým příznakem je tíha na hrudníku, kdy máte pocit, jakoby vám na prsou ležel těžký kámen, který ne a ne sundat. Třetím příznakem je bušení srdce. To vám sice může bušit i z nervozity, pokud se však tento symptom objevuje i ve chvílích klidu, rozhodně je třeba zpozornět.

Čtvrtým příznakem, který může indikovat ucpání tepen, je dušnost. Pokud se zadýcháváte i u činností, které vám dříve nečinily sebemenší potíže, opět je lepší vyhledat lékařskou pomoc a nechat se vyšetřit.

Pátým příznakem, který je známkou infarktu, je pocit pálení na hrudi. Šestým příznakem je neobvyklá únava, která nemizí ani po vydatném spánku.

Posledním, sedmým příznakem, jsou problémy se spánkem. Nespat jeden dva dny z důvodu stresu nebo hlavy ponořené do myšlenek není ničím, co by vás mělo znervóznit, pokud ale nespíte dva týdny vkuse, normální to není.

Zdroje: www.healthline.com, www.medicalnewstoday.com, www.heartfoundation.org.au