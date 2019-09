Výherkyně loterie rozdala pohádkové jmění a skončila v dluzích. Je opět šťastná

Mnohamilionovou výhru v loterii si můžete nechat pro sebe a utratit ji za výstavní nemovitosti a luxusní auta. Někdo ale není tak sobecký a chce raději pomoci druhým. Je to jistě bohulibá myšlenka, které nelze nic vytknout, nicméně následujcí příběh vás přesvědčí o tom, že i k charitativní činnosti musí mít člověk trochu rozumu.

Janite Lee bylo 52 let, když v roce 1993 vyhrála v loterii 18 milionů dolarů (asi 420 milionů Kč). Do té doby vlastnila malý obchůdek s parukami v americkém městě St. Louis a její skromná duše jihokorejské imigrantky se nesnadno vyrovnávala s myšlenkou, že už nikdy nebude muset pracovat. Výhru vnímala jako dar vyšší moci, o který by se měla podělit s potřebnými. Určitou částku logicky věnovala na charitativní projekty v Jižní Koreji a přemýšlela, co dál.

Z opatrnosti si nevyzvedla celou výhru najednou, ale dohodla se s loterijní společností na roční rentě ve výši 620,000 dolarů. Tento krok se ale paradoxně obrátil proti ní. Janite své rodině koupila luxusní milionové sídlo, na které si z důvodu nedostatečné finanční hotovosti vzala hypotéku. Stejně tak si půjčovala na všechny další výdaje, jež se nedaly pokrýt ročně vyplácenou částkou.

S vědomím, že disponujete 420 miliony korun, můžete snadno propadnout pocitu, že ovlivníte i politické dění v zemi. Janite byla zapřísáhlá demokratka a neváhala poslat jeden ze svých milionů na kampaň bývalého prezidenta USA Billa Clintona. Finanční podpory se od ní dočkal také Al Gore. Janite se stala v politických kruzích váženou dámou a s oběma slavnými muži i povečeřela.

Její jméno je dodnes vyryto nad dveřmi čítárny washingtonské univerzity, které rovněž věnovala na rozvoj milion dolarů. A tak to šlo dále. Janite své peníze doslova rozprášila mezi politické kluby a vzdělávací instituce.

Dlužné částky přitom poctivě splácela z roční renty a často se je snažila splácet dřív, než bylo nutné, za což jí ale banky účtovaly vysoká penále. Tyto pokuty za předčasně splacené dluhy dosáhly neuvěřitelné výše 750,000 USD.

V roce 2001, pouhých osm let po pohádkové výhře, byla Janite v dvoumilionovém mínusu a vyhlásila na sebe osobní bankrot. Přátelství s Billem Clintonem jí v této nouzi nic platné nebylo. Roční renta od té doby chodí rovnou jejím věřitelům a Janite opět žije skromným životem, jak byla zvyklá za starých časů.