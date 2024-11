Externí autor 16. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Přichází podzim, čas barevného listí – a lezavého, pronikavého chladu. Je potřeba si vybrat teplejší oblečení a k němu vhodnou bundu. Jenže jak ji vybrat?

Podzimní trápení s módou

Obzvlášť když je nám přes šedesát, upravujeme si šatník. Potřebujeme oblečení, které nás ochrání před zimou, ale pak zjistíme, že nemáme žádnou bundu ani kabát, co se k našemu stylu či jednotlivému modelu hodí.

Snažíme se vytahat všechny svetry a mikiny a nějak je nakombinovat, ale občas to zkrátka nevychází. Potřebujeme vypadat dobře, ale zároveň aby nám nebyla zima. To by bylo poněkud nepraktické.

Potřebujeme univerzální svrchní kus oblečení, který se ideálně bude hodit ke všemu a zároveň nebude postrádat eleganci a nebude nás dělat vizuálně zbytečně starší než jsme. K tomu všemu nás ještě musí zahřát, respektive udržet v teple. Jak toho vůbec dosáhnout?

Člověk má skoro chuť to vzdát. Existuje totiž vůbec nějaká taková bunda?

Odpověď je ovšem stručná a jednoznačná: Ano, existuje. Je to bomber.

Jaký je příběh bomberu?

Slovo bomber znamená v angličtině „bombardér“, bojové letadlo. Není divu, protože původně šlo o lehké letecké bundy, které měly chránit před zimou posádku vojenského letadla v otevřeném kokpitu.

Kolem roku 1910 ve Francii a Belgii byly pro piloty šity těžké kožené bombery, které měly za úkol je udržet v teple a zároveň sloužit jako ochranná vrstva.

Od roku 1945 se ale bundy vyráběly částečně z nylonu, protože byl voděodolný. Američtí letci přidali různé přezky a kapsy se zipem.

Původní tmavomodré bombery byly nahrazené tmavě zelenými v době Korejské a Vietnamské války, kdy sloužily zároveň jako maskování.

V šedesátých a osmdesátých letech bomber na své pouti docestoval až do civilních kruhů. Přivlastnily si ho některé subkultury, například punk. Pankáči vyměnili předchozí zelenou barvu za tmavě červenou v odstínu burgundské, aby se odlišili od vojenského stylu.

Hnědá se stala nejvhodnější barvou pro bombery kožené nebo kůži napodobující.

V současnosti je bomber nesmrtelným hitem. Vždy zase a znovu se vrací na módní mola a na stránky módních časopisů.

Nosit ho mohou malé holčičky, vzdorní teenageři, dospělí i senioři, muži i ženy. Opatřit ho můžete v nejrůznějších odstínech: růžové, mátově zelené či blankytné.

Materiály letí od metalicky lesklé uměliny přes divoké barevné potisky, razicí UV barvy a džínovinu, uvidíte i bombery s krajkami a volánky.

I po šedesátce vám bomber dodá šik, svěží, mladší a moderní vzhled. Pokud si chcete být jistá dobrou volbou, zkuste klasický bomber černý. Elegantní šedé nebo béžové odstíny se také mohou osvědčit.

Bomber se hodí prakticky ke všemu. K sukni, úzkým kalhotám, širokým kalhotám, zkrátka je nesmírně verzatilní, tak jak byl zamýšlen. Nikdy vás nenechá na holičkách. Však je to taky praktický kus oblečení s dlouhou historií. Stojí za to na něj nezapomínat.

