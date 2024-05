Pokud hledáte ve vztahu klid a harmonii, měli byste si najít partnerku, která má vhodnou povahu a tomu odpovídající životní styl. Protože existují ženy, které neustále do nekonečna řeší nějaká dramata a problémy. Jako by byly prokleté. Tento osud postihuje zejména následující znamení zvěrokruhu.

Někteří muži sice mají rádi v životě adrenalin a vzrušení, ale pravděpodobně nikoli každý den. Známe ženy, které nemají chvíli klid, jejich život je jako řada nešťastných náhod. Pořád něco řeší.

Na co sáhnou, to pokazí. Neustále se potýkají s nějakými konflikty a krizovými situacemi. Není možné si s nimi nic naplánovat, protože nikdy nevědí, co přijde. Těmto dámám se raději vyhněte, život s nimi je peklo.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou sice moc milé a citlivé, ale zdá se, že nejsou příliš praktické pro život. Tato půvabná dáma sice skvěle vaří a umí o svého partnera pečovat jako žádná jiná, ale má vcelku zásadní vadu na kráse. Není totiž vůbec finančně gramotná a stále řeší problémy s penězi.

Tato zrozenkyně není sice materiálně zaměřená, což ji šlechtí, ale s penězi neumí vůbec zacházet. Nerozumí tomu, jak peníze fungují, takže její dluhy rostou, aniž by tomu věnovala zvláštní pozornost. Rozhazuje jako milionářka, aniž by se trápila tím, kde je pak vezme a z čeho je vrátí.

Následně přijde den, kdy ji kontaktují bankovní instituce a přátelé s tím, že je potřeba půjčené finance vrátit. Tato žena je v šoku a okamžitě se emocionálně hroutí. Vy budete samozřejmě ten, kdo ji zachrání a její dluhy vyřeší. Potíž je v tom, že situace se bude zanedlouho znovu opakovat.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou tak trochu zbrklé a přitahují si do života zbytečně problémy. Jejich nejbližší je pak tahají z jejich průšvihů. Většinou se to děje kvůli jejich nerozhodnosti. Tato vlastnost se střídá s unáhleným rozhodováním, které se brzy ukáže jako zcela špatné. Je to s nimi tak stále dokola.

Tyto ženy neumí zachovat chladnou hlavu, když jde do tuhého. Místo toho se snaží ze situace utéct, hroutí se a pláčou. Jejich partneři to pak musí všechno řešit a žehlit, což je časem vyčerpávající a obtížné. Navíc ji musí stále psychicky podporovat, aby nepropadala smutku a rezignaci.

Dámy narozené v tomto znamení vyžadují po svých mužích, aby jim dodávali sebevědomí, které postrádají. Negativní náladu přenášejí na všechny kolem sebe, a nejednou pokazí společnosti zábavu svým depresivním přístupem. Ve všem vidí problém a neřešitelnou tragédii.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky umí sice muže intenzivně okouzlit, ale ten brzy zjistí, že tato dáma má v sobě mnoho vnitřních démonů. Jejich negativní vlastnosti přebíjejí ty pozitivní. Tyto ženy jsou velice majetnické, podezíravé a žárlivé. Pokud se cítí ohrožené, začnou se chovat naprosto příšerně.

Dokážou být velmi zlé, zákeřné a závistivé. Důvod ke špatné náladě si vždycky najdou, problém je ten, že z to obviní vás. Pokud se necítí dobře, není důvod, proč byste se dobře měli cítit zrovna vy. Už ráno víte, jaký bude váš den, protože pokud vstala ve špatné náladě, nečeká vás nic dobrého.

Tato zrozenkyně se neustále zaobírá druhými lidmi. Takže pokud zrovna neřeší vlastní problémy, řeší ty cizí. Pomlouvá všechny od nemožné sousedky, kamarádky nového přítele až po problémy celebrit v bulváru. Pokud nevezmete nohy na ramena včas vysaje z vás všechen život a energii.

