Jasmína Maurerová 26. 1. 2024 21:17 clock 5 minut

V tomto astrologickém přehledu jsme se zaměřili na ženy narozené ve čtyřech různých znameních zvěrokruhu: Štír, Ryby, Lev, Střelec a Blíženci. Každá z těchto žen vytváří specifické výzvy, které je třeba v partnerském vztahu zvládnout.

U těchto znamení byste rozhodně měli zůstat na pozoru, protože kontakt, soužití nebo partnerství s nimi rozhodně nebude jednoduché.

Štír 24. 10. až 22. 11.

Štírky jsou nejen nejvíce přitažlivé, ale také mimořádně inteligentní. Muži se kvůli tomu však často cítí jako loutky. Štírky pískají a oni musí skákat, jak jim nařídí. Tyto dámy mají v sobě kouzlo, kterým si muže doslova omotají kolem prstu. Jsou ženami, které si užívají krátkodobé vzplanutí vášně a dlouhodobé vztahy jsou tak pro ně spíše výjimkou než pravidlem. Ačkoliv zvěrokruh označuje ženy ve znamení Štíra za náročné partnerky, ony samy si užívají vlastní svobodu a nezávislost.



Štírky jsou pro muže neodolatelným magnetem, který si je dokáže omotat kolem prstu. Jejich přitažlivost spočívá nejen v jejich fyzické kráse, ale i v intelektu a tajemství, které je obklopuje. Muži však mohou mít pocit, že jsou ve vztahu se Štírkami někdy jako v poutavém dramatu, kde se jejich role mění podle aktuální nálady jejich partnerky. Pro muže, kteří touží po stabilním a klidném vztahu, může být vztah se Štírkou skutečnou výzvou.

Ryby 21. 2. až 20. 3.

Tyto ženy nejenže poutají svou atraktivitou, ale také svou náladovostí. Pokud se cítí v dobré náladě, jsou zábavné a plné energie a zaručeně se s nimi nikdy nebudete nudit. Když ale přijde na špatnou náladu, je lepší se jim vyhnout. Ryby prostě dělají, co se jim zlíbí a většinou jsou v tom nespoutané. Stejně jako Štírky, i Ryby umí muže připoutat svým pohledem a chováním tak, že z nich často šílejí a dá se mluvit až o poblouznění.



Ryby jsou jako pohádka, která se proměňuje podle aktuální nálady hlavní postavy. Jejich kouzlo spočívá v proměnlivosti a schopnosti být vždy jedinečné. To však může být pro muže někdy záhadné a vytvářet vztahové vlny. Pro ty, kteří touží po stabilním vztahu s jasně danými pravidly, může být vztah s Rybami někdy jako plavba nejistým mořem plným emocí.

Lev 23. 7. až 22. 8.

Lvice jsou krásné a hravé, ale jejich chování může být dost neuchopitelné a někdy až povýšené. Pro Lvice není snadné si někoho pustit k sobě do života, i kdyby ten muž udělal cokoliv. Někdy mohou působit až tak nedostupně, což může vytvořit dojem, že pro ně nikdo není dost dobrý. Když se zamilují, jsou vášnivé a oddané, ačkoliv lámání mužských srdcí jim rozhodně také cizí není.



Lvice jsou jako zářivé slunce, které přitahuje svým teplem a světlem. Jejich přítomnost je něco magického a jejich přirozená sebedůvěra může být pro muže přitažlivá. Avšak když se lví dámy rozhodnou, že chtějí něco více, mohou být náročné a vytvářet určitá očekávání, která mohou pro muže být náročná na splnění. Pro ty, kteří touží po vztahu s osobou, která je otevřená, hravá a přesto stabilní, může být vztah se Lvicí vzrušující, ale také výzvou.

Střelec 23. 11. až 21. 12.

Tyto dámy jsou doslova diktátorky. Muž, který se seznámí se Střelkyní, si bude muset zvyknout na to, že ve vztahu má hlavní slovo právě ona. Pro Střelkyně není místo pro kompromis a toto postavení může ve vztahu způsobit těžkosti. Dáma narozená ve znamení Střelce si klade svá pravidla a očekává, že se všichni ostatní budou řídit podle nich. Muž, který se rozhodne chodit s touto ženou, musí být připraven na to, že jeho názor bude mnohdy přehlížen.



Střelkyně jsou nespoutané jako divocí koně, kteří touží po svobodě a dobrodružství. Jejich entuziasmus a odvaha jsou nakažlivé a muži, kteří se s nimi seznámí, mohou prožívat vzrušující chvíle. Avšak pro ty, kteří touží po vztahu založeném na rovnocennosti a společném rozhodování, může být vztah se Střelkyní výzvou. Jejich odhodlání prosazovat svou vůli může vytvářet ve vztahu napětí.

Blíženci 22. 5. až 21. 6.

Ženy narozené v tomto znamením mají schopnost nahlédnout do duší lidí a prokouknout téměř každého. Skrývat něco před nimi je marné, protože tyto dámy odhalí pravdu a vy pro ně budete jako otevřená kniha, ve které si volně mohou číst, jak se jim zachce. Na druhou stranu, pokud se zachováte čestně a otevřeně, budete ve vztahu se spolehlivou a důvěryhodnou partnerkou.



Blíženci mají schopnost porozumět druhým a odhalit jejich pravé já. To může být až fascinující. Pro někoho, kdo by chtěl skrývat své hlubší pocity nebo tajemství, může být vztah s Blíženci náročný. Pro ty, kteří si cení otevřenosti a komunikace, může být naopak vztah s touto ženou naplňující.



Dámy narozené ve znamení Blíženců jsou jako živé detektory pravdy. Jejich schopnost vnímat skryté emoce a pochopit neřečené může být pro muže osvěžující. Avšak vzhledem k jejich schopnosti prokouknout povrchnost a povrchní hry, mohou být někdy náročné na vztahy s těmi, kteří se chtějí skrývat. Pro ty, kteří chtějí ženu, která dokáže proniknout k jádru věci, může být vztah s Blíženci velmi vzrušující.