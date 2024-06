Externí autor 13. 6. 2024 clock 3 minuty

Měsíc červen se dal do pohybu, ale pro některé nebude právě jednoduchý. Pokud jste se narodili v některém z následujících znamení horoskopu, upřímně vás litujeme. Ještě v průběhu června zažijete nepříjemné problémy.

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Stará známá pravda. A pak existuje ještě jedna, že problémy přicházejí v houfu. Na takovou výzvu se budou muset připravit níže zmíněná tři znamení zvěrokruhu.

Potíže vás donutí opustit svou komfortní zónu, překonat sami sebe a projít nepříjemnými životními zkouškami, ať už v soukromém či profesním životě. Sice vám z toho nebude dobře, ale znáte přísloví, co tě nezabije, to tě posílí? Tak se zkuste na těžkosti podívat optimisticky. Třeba zjistíte, že měly svůj smysl.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou známí svou všestranností a přizpůsobivostí. A tyhle dvě vlastnosti využijí do konce měsíce hojnou měrou. Jedině tak totiž zvládnou pracovní úkoly, které na ně před letním volnem čekají.

Milí Blíženci, abyste nadcházející, poněkud třeskuté období zvládli, budete se muset zamyslet nad některými svými vzorci chování, které jsou poněkud toxické. Měli byste si uvědomit, že problémy byly, jsou a budou a utíká před nimi jenom dětinský člověk. Stejně tak se zkuste zamyslet nad konzistentností svých názorů. Není totiž normální, abyste je měnili jako ponožky.

Přehodnotit přístup k životu bolí, ale jde to, zejména, když chcete dál růst. Důvěřujte si a uvidíte, že ze všech problémů vyjdete silnější než kdykoli před tím.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Znamení Střelce bude v následujících týdnech čelit různým profesním i osobním výzvám. Aby Střelci vše zvládli bez ztráty kytičky, měli by dřív přemýšlet, a pak mluvit, protože si svou otevřeností často ubližují. Jejich problémem je spousta nápadů a projektů, ve kterých se jako chaotici dokážou snadno utopit.

Takže pro příští období se snažte koncentrovat pouze na to nejdůležitější. Bude třeba se přizpůsobit okolnostem, což pro vás, jako nezávislé, nemusí být snadné, a rovněž se obrnit značnou dávkou trpělivosti a vydržet.

Jedině tak totiž úspěšně vyřešíte pracovní i soukromé starosti. Co vám rovněž může pomoci, je váš optimismus a pozitivní přístup k životu. Držíme palce.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Přátelé Kozorozi, vaši blížící se emocionální jízdu na horské dráze vám tedy ale vůbec nezávidíme. Narůstající konflikty s partnerem či partnerkou už začínají být natolik neúnosné, že vás přivádí na myšlenku, jestli má vůbec smysl zůstávat ve vztahu, který začíná silně připomínat toxický rybník.

Chápeme, že není úplně snadné opustit třeba i dlouholetý vztah, protože v něm zcela určitě bylo i pár krásných věcí, zejména zpočátku, na které jste si uchovali hezké vzpomínky. Je důležité si ale uvědomit, že každý vztah se vyvíjí a má nejenom svůj začátek, ale i konec.

Na vás tedy je se rozhodnout, co dál. Jestli to přece jenom risknete a toxické období překonáte, anebo raději vše skončíte ve chvíli, kdy ještě pořád to špatné nezastřelo fajn období, na něž budete určitě rádi vzpomínat.

Zdroje: www.prosieben.de, www.harpersbazaar.de