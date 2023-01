Také se vám někdy stalo, že jste se podívali na maminku své babičky a při pohledu na její tvář jste jí tipovali nejméně šedesát let, ačkoliv jí ve skutečnosti bylo čtyřicet? Proč lidé v minulosti vypadali mnohem starší než dnes? Vědci přišli s překvapivým vysvětlením.

Lidé totiž v minulosti skutečně vypadali více strhaně, než lidé stejného věku dnes. A zřejmě to mělo svůj důvod.

Proč lidé v minulosti vypadali mnohem starší než dnes?

Proces stárnutí se sice může u každého odvíjet jinak, pravdou však zůstává, že maminky našich babiček vypadali ve 40 letech tak, jako dnešní ženy kolem sedmdesáti. Jak je to možné a proč tomu tak v minulosti bylo?

A rozhodně nejde pouze o to, že fotka vaší prababičky je "jen" stará, nebo že se dříve nosily účesy a outfity, které lidem na věku jednoznačně přidávaly.

Skutečnost, že ženy vypadaly staré ve věku, kdy staré fyziologicky vůbec nebyly, však byla někde zcela jinde. To, co o procesu stárnutí zjistili vědci, mnohé z vás určitě překvapí.

Vědci přišli s překvapivým vysvětlením

Na začátek je třeba říci, že vědci skutečně došli k závěru, že lidé dnešní doby stárnou pomaleji.

S výsledky tohoto zkoumání přišel Michael Stevens, vědec, který se procesem, jak lidský organismus skutečně stárne, dlouho zabýval. To, co zjistil, je poměrně překvapivé. Podle Stevense se proces stárnutí v průřezu let skutečně změnil. Na vině však nestojí jen jeden důvod, nýbrž celá řada různých faktorů.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ty nejdůležitější pak Stevens shrnul do třech základních bodů. Právě ty proces stárnutí ovlivňují nejvíce. Zaprvé je to životní úroveň, která se u většiny lidí až dvojnásobně zvýšila, a tak je péče o sebe samé mnohem dostupnější a snazší. Zadruhé se na procesu stárnutí podílí zdravotní péče, která v minulosti nefungovala jako dnes a nebyla dostupná pro každého. A za třetí je to podle Stevense životní styl. Tedy to, co jíme, pijeme a zda se hýbeme nebo jen ležíme na gauči.

Ale to není všechno. Svou roli hrají také příjem a sociální třída, ve které se ten či onen člověk nachází. Laicky řečeno, jedinec, jenž má dobrou práci, vydělává dost peněz a je aktivní, má větší předpoklady k tomu nezestárnout, než ti, kteří peníze nemají nebo nic nedělají.

Toto překvapivé a možná také šokující zjištění je ale vcelku logické. Dříve lidé pracovali více manuálně a práce, které vykonávaly, byly většinou skutečně náročné. Proto se to také rychleji projevilo na jejich tváři a procesu stárnutí.

Ať je to dnes jakkoliv, lidé mají o moc pohodlnější život, než tomu bývalo kdysi. Zároveň ne každý dře denně osm hodin na poli, aby si zajistil alespoň základní obživu. A tak se není čemu divit, že v průběhu pouhých desítek let, se proces stárnutí o dost zpomalil.

