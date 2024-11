Externí autor 3. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Dlouho se o něm nemluvilo a možná proto je to fenomén dnešní doby. Tedy situace, kdy muže přitahují starší ženy. Podívejte se, jaké výhody mají oproti mladým kráskám.

Lidé se seznamují s protějšky na základě přitažlivosti. Někteří muži preferují ženy blondýny, jiní černovlásky a ještě další kypré a ostatní štíhlé. A pak jsou muži, kteří dávají přednost ženám starším. A to hlavně kvůli určitým vlastnostem, které oni považují za atraktivní.

Mít kompatibilního a chápavého partnera mnozí považují za požehnání. Pokud někteří muži u stejně starých či mladších partnerek nenajdou to, co je pro ně důležité, logicky budou takové vlastnosti i všechno ostatní hledat u ženy starší. Podívejte se, co všechno někteří mladší muži považují na starších ženách za atraktivní:

Dospělé chování

Muži obecně dávají přednost ženám, které vykazují dospělé chování a dokážou řešit jakoukoli situaci racionálně. Přesněji řečeno, umí efektivně komunikovat a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a názory. Nepřehrávají a nedělají ze sebe něco, co nejsou.

Sebevědomí

Je celkem logické, že mladší muže přitahuje sebevědomá starší žena. Taková, která obvykle ví, co chce, a umí toho dosáhnout sama svou inteligencí a chováním. Sebevědomá žena se rovněž nepotřebuje předvádět, protože za ni mluví její činy a úspěchy.

Nezávislost

Nezávislá žena se mladšímu muži rozhodně nepověsí na krk. Miluje svoji svobodu a nedá si ji nikým vzít. S ní má takový muž jistotu, že se ho nebude snažit odtáhnout k nejbližšímu oddávajícímu. Stejně jako žije nezávislý život, preferuje nezávislost i ve vztahu.

Pohodářky

Starší ženy už dobře vědí, že hádky k ničemu nevedou. Navíc jsou velmi často otevřené tomu se neustále učit od ostatních a prožívat život z různých úhlů pohledu. Klidně se seberou a půjdou se svým mladším partnerem na trek, aniž by musely mít půl batohu plného šminek. Anebo obujou lyže a je jim jedno, že se ztrapní, protože na nich stály před x lety. Jsou pro každou legraci a to je další věc, která na nich mladé muže láká.

Skvělé milenky

Starší žena se nebojí experimentovat v sexu. Umí si říct, co chce a postelové hrátky si opravdu užívá. Navíc má pochopení pro nepříliš zkušeného mladšího partnera. Je upřímná v otázce bezpečnosti i případného těhotenství. Nespoléhá se, ale naopak se umí chránit.

Emoční inteligence

Co si budeme povídat, žádný vztah není bez mráčků a občas je třeba ledacos vyřešit. Aby člověk zvládl problémy bez ztráty kytičky, chce to dostatek emoční inteligence a tou ne každý disponuje. Pokud je mladší muž se starší a zkušenější ženou, umožňuje mu to lépe porozumět pocitům druhých a citlivě se orientovat v různých situacích. Starší ženy navíc umí zvládat všelijaké situace s dostatečnou dávkou nadhledu. Přistupují k nim dospěle, snaží se být nestranné a logicky uvažující.

Souhrnně vzato

Vzhledem ke všem výše zmíněným vlastnostem se starší ženy často stávají pro mladší muže mnohem atraktivnějšími partnerkami než hezké mladé slečny, pro něž je krása často jedinou výbavou, kterou si přinesou do vztahu. A to je pro některé muže zoufale málo.

