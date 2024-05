Externí autor 14. 5. 2024 clock 3 minuty

Víte, proč vás pes olizuje? Překvapivě to nemusí být proto, že vám dává najevo svou náklonnost. Existuje totiž pár důvodů, které s láskou nesouvisí. A správnou příčinu mnohdy netuší ani zkušení chovatelé psů.

Jaká by to byla psí láska, kdyby nás náš čtyřnohý kamarád párkrát za den neolízl. Nejčastěji to bývá na rukou, ale když se k němu skloníte, velmi rád vám dá psí hubičku. S oslintaným obličejem ovšem nemusíte skončit jenom proto, že vás váš pejsek miluje. Občas proto má i jiné důvody.

Má mě rád, nemá mě rád

Náklonnost je asi nejčastější důvod, proč vás pes olizuje. Důvodů pro takové chování ale může mít víc. Je dobré je znát, abyste věděli, co svým chováním váš čtyřnohý kamarád vyjadřuje a mohli jste se s ním tak lépe dorozumět.

Proč psi olizují

Je to pro ně přirozená vlastnost, kterou se naučili od svých psích matek, které jim tak vyjadřovaly svou náklonnost. Někteří psi olizují méně než jiní. To nutně neznamená, že je takový pejsek méně přítulný. Je to jako jako s člověkem. Zkrátka to má v tomhle ohledu jinak.

Hledá pozornost

Olizováním se pejsek může snažit získat vaši pozornost. Je to proto, že se nudí, nebo se může cítit osamělý, zejména, když zůstává doma sám, zatímco vy jste minimálně osm hodin v práci. Někdy tak může dávat najevo, že má hlad nebo žízeň.

Chutnáte mu

Psi milují všechno, co má zajímavou chuť. Stačí si vzpomenout, kolik toho olíznou například venku na procházce, v bytě nebo na zahradě. Lidský pot je slaný a to je pro pejska „lahůdka“. Navíc olizováním mapuje svůj terén a věci, které do něj patří. Stejně jako vy.

Když je olizování problém

Psí duše je stejně křehká jako ta lidská. Proto není výjimkou, že pes může trpět psychickými obtížemi. Například dlouhodobý stres a úzkost se mohou projevovat neustálým olizováním čehokoli. Přesněji řečeno, až skončí s vámi, začne olizovat předměty, povrchy, typické jsou zdi, dveře apod.

Pokud zjistíte, že olizování vašeho psa vykazuje nezvyklé rysy, jděte s ním k veterináři, který ho vyšetří a předepíše mu léky na zklidnění. Při úpravě denního režimu se pejsek určitě dá zase brzy dohromady.

Jsou psí sliny bezpečné?

Psí sliny obsahují látky, které hubí bakterie. Takže pokud vás pejsek olízne, nic se vám nestane. Buďte ale opatrní ohledně staré pověry, že psí sliny jsou léčivé a nestrkejte mu do tlamy například prst se záděrou, říznutím nebo jinou otevřenou ránou. Pochopitelně, že i psí tlama obsahuje bakterie. Ty jsou sice na povrchu kůže neškodné, ale když se dostanou do rány, mohou způsobit i vážné zdravotní potíže.

Jak odnaučit pejska olizovat

Jak už jsme zmínili, pejsek vám olizováním dává různé signály, nejčastěji tak vyjadřuje svou náklonnost a radost, že je ve vaší společnosti. Vám to možná nevadí, ale problém se může objevit ve chvíli, kdy máte malé děti, které si olízané ruce rády strkají do úst.

V takové situaci bude lepší, když pejska odnaučíte olizovat. A jak na to?

Jakmile vás začne olizovat, přestaňte se ho dotýkat nebo se na něj dívat. Jestliže pokračuje, vstaňte a poodejděte. Hned jak přestane, odměňte ho pamlskem a pochvalte.

Časem pejsek pochopí, že olizování je nežádoucí a s touto aktivitou přestane. Olizování navíc můžete zabránit ještě dřív, než s ním váš čtyřnohý kamarád začne. Stačí, když včas rozptýlíte jeho pozornost cvičením nebo hraním.

