Vědci našli skutečný důvod, proč vymřeli neandrtálci. Lidé za to vůbec nemohli

Neandrtálci měli stejnou, ne-li vyšší inteligenci než lidé.

Neandrtálci jsou našimi nejznámějšími vyhynulými příbuznými.V Evropě se překrývali s moderními lidmi, Homo sapiens, před 35-40 000 lety a zmizeli asi před 30 000 lety. Tedy – asi! Za vyhynutím neandrtálců stojí mnohdy docela bizarní teorie. Jak jsme již informovali v článku, nevypadá to tak, že by moderní lidé Homo sapiens byli důvodem pro vyhynutí našich nejbližších příbuzných. Pravdou je, že i když se moderní člověk objevil na Zemi přibližně ve stejnou dobu, kdy ji neandrtálci opustili, důvodem není to, že by tento druh požíral a vyhubil. Ke kontaktům možná docházelo, ale rozhodně si moderní lidé nedávali neadrtálčí stehno k snídani, plecko k obědu a prsíčka k večeři.