Hádanky a testy jsou zábavou ve chvílích, kdy se nudíme a nemáme nic pořádného na práci. Přesto i tato mentální cvičení patří mezi důležité činnosti, které slouží jako prevence degenerativních chorob. Najdete mezi obrázky dětí 3 rozdíly?

Cvičení pro mozek

Mozek je důležitý orgán, který řídí většinu procesů v našem těle. I když se to na první pohled nemusí zdát, i o tento orgán je nutné se starat. Zdraví mozku totiž souvisí s hrozbou degenerativních onemocnění.

Těm je možné se vyhnout pouze v případě, že mozek bude neustále vitální. To znamená, pokud mu dáme dostatek podnětů, aby byl schopen se udržet v kondici. Chřadnutí kognitivních funkcí a činnosti mozku jde ruku v ruce s přibývajícími léty a degenerativní onemocnění typu demence a Alzheimerovy choroby jsou pro světovou populaci skutečnou hrozbou.

V současnosti je určitým typem demence ohrožených více než 44 miliónů světové populace. Do roku 2050 by se však toto číslo mohlo zvýšit o rovných 56%, což je více než děsivé.

Nejrozšířenějším typem demence je v tomto ohledu Alzheimerova choroba. Ta se pohybuje, pokud jde o příčinu úmrtí na celém světě, na hrozivém 4. místě. Na tuto nemoc navíc zatím neexistuje žádný lék.

Jediné, co pro sebe v tomto směru tedy můžete udělat, je dostatečná prevence. Ta si žádá nejen zdravý životní styl, tj. zdravou stravu a dostatek fyzické aktivity, ale také trénink mozku. Bez toho se v tomto ohledu skutečně neobejdete.

Najdi 3 rozdíly

Podle odborníků je však důležité starat se také o své srdce. Mezi srdcem a mozkem totiž existuje přímá spojitost. Pacienti trpící Alzheimerovou chorobou jsou v konečné fázi této choroby zcela odkázaní na pomoc svého okolí. Neumí se sami najíst ani se o sebe postarat.

Alzheimorova choroba postihuje důležité část mozku a způsobuje poruchu kognitivních funkcí. Dochází k nevratným změnách v myšlení, paměti a úsudku.

Zdravou stravou, pohybem a správným tréninkem mozku posílíte nervová spojení a podpoříte tvorbu nových mozkových buněk. Jde o nejlepší možnou prevenci v boji proti tomuto onemocnění.

Pokud vám na zdraví vašeho mozku skutečně záleží a naše slova neberete na lehkou váhu, pak si ihned vyzkoušejte náš test. Na zdánlivě jednoduchých obrázcích dětí je potřeba najít 3 rozdíly. Zvládnete to?

Pokud je vám do 50 let, měli byste to stihnout za pouhých 12 vteřin. To není mnoho, pokud však budete skutečně pozorní, zvládnout se to dá. V okamžiku, kdy vám vyprší čas, se zastavte.

Pokud jste 3 rozdíly mezi obrázky dětí našli, pak vám gratulujeme. Váš mozek je stále vitální a pracuje, jak má. Pokud stále nevíte, kde rozdíly jsou, podívejte se na obrázek níže. Tam je všechny uvidíte označené červeným kroužkem.

Vidíte je?

