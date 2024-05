Hádanky nás baví od nepaměti. Tyto krátké slovesné projevy v podobě hříček používali již naše babičky a prababičky, aby nás jako malé děti zabavily. Pokud jsou hádanky vaší oblíbenou zábavou i dnes, rozhodně si vyzkoušejte tu naši. Podaří se vám opravit chybu v rovnici?

Matematická hádanka

Hádanky a hlavolamy jsou víc než zábavnou kratochvílí ve chvílích, kdy se nudíme. Jsou způsobem, jak zbystřit své smysly a naučit se lépe a rychleji přemýšlet. Pravidelným řešením hádanek a hlavolamů zlepšujete kognitivní schopnosti, učíte se vnímat všechny potřebné detaily a soustředit svou koncentraci jinak a naplno.

close info pinterest zoom_in Procvič mozek a oprav chybu v rovnici do 5 vteřin!

Pokud tomu stále nevěříte, pak si zkuste naši matematickou hádanku, se kterou dokonale potrénujete mozek. A o co, že vlastně jde? Ve zdánlivě obyčejné matematické rovnici se nachází chyba, která čeká na vaše odhalení.

Rozluštit tuto rovnici tedy nebude snadné. Odborníci se shodují, že to dají pouze skuteční géniové. A co na obrázku přesně je?

Na našem obrázku se nachází zdánlivě jednoduchá rovnice 8 + 8 = 91. Jde o součet čísel a jejich výsledek. To by nebylo nic divného, pokud by rovnice z matematického pohledu nebyla nesmyslná.

Jak sami vidíte, je zde chybu, kterou je potřeba opravit. Na vás je, jak ji opravíte a jak z této rovnice uděláte správnou.

Je potřeba se důkladně zamyslet. Je také nutné zapojit logiku. Nesmíte vynechat jeden jediný detail, který vás může dovést ke kýženému cíli.

Opravíte ji?

Naše a jí podobné hádanky si kromě bezbřehé pozornosti žádají bezchybné a pohotové přemýšlení. Chyba se může ukrývat skutečně kdekoliv. Vaším úkolem je ji odhalit a rovnici opravit.

Pokud to vyřešíte, jste opravdový génius:

Zdroj: Youtube

Bude zapotředí naprosté soustředěnosti a samozřejmě nesmíte vynechat jedinou maličkost, která by vás mohla nasměrovat kam je potřeba. Je nutné projít rovnici kousek po kousku.

Pokud jste rozhodnutí si naši hádanku vyzkoušet, pak na nic nečekejte a pusťte se do toho. Připravte si všechny své smysly. Jen tak máte šanci hádanku pokořit.

Vyřešení hádanky a opravení chyby navíc ztěžuje fakt, že na to máte omezený čas. Přesněji řečeno od nás dostanete pouhých 5 vteřin. Víc ani ťuk. To není mnoho, že? Přesto, když budete opravdu pozorní, chybu v rovnici najdete.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste chybu v rovnici na našem obrázku našli, pak vám patří veliká gratulace. Právě jste se zařadili mezi génie, pro které jsou pro podobné hádanky hračkou.

V případě, že stále nevíte, kde se chyba nachází, nezoufejte. My vám ji ukážeme. Chyba byla v čísle 9. Abyste rovnici opravili a dobrali se správného výsledku, bylo za potřebí devítku otočit a udělat z ní číslici 6.

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.hindustantimes.com, www.rd.com